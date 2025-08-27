ETV Bharat / state

অসমত কিমান সফল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অভিলাষী প্ৰকল্প 'প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্য ঘৰ' ? - PM SURYA GHAR

প্ৰধানমন্ত্রী সূৰ্য ঘৰ যোজনাত অসমত তিনি লক্ষাধিক আবেদনৰ বিপৰীতে ৩৩ সহস্ৰাধিক ঘৰতহে সৌৰ পেনেল স্থাপন ।

PM Surya Ghar
অসমত কিমান সফল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অভিলাষী প্ৰকল্প 'প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্য ঘৰ' ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 27, 2025 at 7:17 PM IST

9 Min Read

গুৱাহাটী : অসমত চাহিদা অনুপাতে বিদ্যুতৰ উৎপাদন তেনেই নগণ্য । অসমত 'পিক আৱাৰ'ত বিদ্যুতৰ চাহিদা হৈছে ২,৮০৯ মেগাৱাট । সেইদৰে 'অফ পিক আৱাৰ'ত বিদ্যুতৰ চাহিদা হৈছে ২,১১৭ মেগাৱাট । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে অসমৰ নিজা বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা হৈছে মাত্র ৪২০ মেগাৱাট । যাৰ বাবে বিদ্যুতৰ চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ বাহিৰা উৎসৰ পৰা অধিক দামত বিদ্যুৎ ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হয় ।

কিন্তু এই সমস্যা দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্রত বিশেষকৈ ঘৰুৱা বিদ্যুতৰ চাহিদা পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্রত এখন অভিলাষী আঁচনি হৈছে ‘প্রধানমন্ত্ৰী সূৰ্য ঘৰ বিনামূলীয়া বিজুলী যোজনা' আঁচনি । এই অভিলাষী আঁচনিখন অসমত আশা কৰা ধৰণে সফল হোৱা নাই ।

প্রধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সপোনৰ এই আঁচনিখন যাতে সফলতাৰে ৰূপায়ণ হয় তাৰ বাবে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ব্যাপক মাত্ৰাত ৰাজসাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল । কিন্তু তাৰ পাছতো অসমত এই আঁচনিখন সঠিকভাৱে ৰূপায়িত হোৱা নাই । আজিৰ তাৰিখলৈকে অসমত এই আঁচনিখনৰ সফলতাৰ হাৰ হৈছে মাত্র ৮ শতাংশ ।

PM Surya Ghar
সৌৰ পেনেল স্থাপনৰ দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

লক্ষণীয় বিষয় যে নাগৰিকক বিদ্যুতৰ মাচুলৰ পৰা ৰেহাই দিয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ সুবিধা আগবঢ়োৱাৰ পাছতেই ৰাজ্য চৰকাৰখনে ৩,৮৭,৪০৯ খন আবেদন লাভ কৰিছিল । কিন্তু ইমান বৃহৎসংখ্যক আবেদন লাভ কৰাৰ পাছতো এতিয়ালৈকে মাত্র ৩৩,২৮৬ টা সংযোগৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰখনে ৩৩,৬৭৮ টা ঘৰতহে সৌৰ পেনেল স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই তথ্য সদৰী কৰিছে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানীৰ অধীনত নতুন আৰু নৱীকৰণ শক্তি শাখা চমুকৈ এন আৰ ইৰ উপ-প্ৰবন্ধক পৰ্যায়ৰ বিষয়াই ।

ৰাজ্য চৰকাৰে মোকলাই দিয়া নাই ৰাজসাহায্য

চৰকাৰে বিদ্যুৎ বিল শূন্য কৰাৰ উপৰি ঘৰতে শক্তি উৎপাদন কৰি অতিৰিক্ত শক্তি ৰাইজে বিক্ৰী কৰি উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল যদিও এতিয়াও গ্ৰাহকসকলে কোনো ধন উপার্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । আনকি এই আঁচনিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰা লোকসকলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰদান কৰা ৰাজসাহায্য লাভ কৰিছে যদিও অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিবলগীয়া ৰাজসাহায্য এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই ।

ইফালে ৰাজ্য চৰকাৰে কেতিয়াকৈ ৰাজসাহায্যৰ ধন মোকলাই দিব সেই কথা নাজানে শক্তি বিভাগে । শক্তি বিভাগৰে যোগাযোগ কৰাত তেওঁলোকে এই বিষয়ে কোনো তথ্য সদৰী নকৰিলে । এনে পৰিস্থিতিত বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ ‘প্রধানমন্ত্ৰী সূৰ্য ঘৰ বিনামূলীয়া বিজুলী যোজনা' আঁচনিখনৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰা গ্ৰাহকসকল এতিয়া বিপদত পৰিছে ।

আঁচনিখনৰ অধীনত গুৱাহাটীৰ বেলতলা অঞ্চলৰ এজন লোকে নিজা গৃহত দুই কিলোৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ সৌৰ পেনেল স্থাপন কৰিছিল । নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰা লোকজনে ৰাজসাহায্য লাভ কৰিব বুলি আশা কৰি সৌৰ পেনেল লগাইছিল । কিন্তু এতিয়ালৈকে লোকজনে লাভ কৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজসাহায্যৰ ধন । যাক লৈ লোকজনে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্রী সূৰ্য ঘৰ আঁচনিত ৰাজ্য চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত ৰাজসাহায্য

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সংবাদমেলযোগে সদৰী কৰিছিল যে প্ৰথম পৰ্যায়ত অসমত এক লাখ লোকৰ ঘৰত ৰুফটপ সৌৰশক্তি স্থাপনৰ বাবে ৩০০ কোটি টকা ব্যয় কৰিব । আঁচনিখনৰ যোগেদি এক কিলোৱাটৰ পৰা তিনি কিলোৱাটলৈ সৌৰশক্তি উৎপাদনৰ বাবে ঘৰতে লগাব পাৰিব সৌৰ পেনেল । মুখ্যমন্ত্রীয়ে সদৰী কৰা অনুসৰি, এক কিলোৱাট সৌৰশক্তি উৎপাদনৰ বাবে সৌৰশক্তি পেনেল স্থাপনৰ বাবদ খৰচ হয় ৫০ হাজাৰ টকা । ইয়াৰ বিপৰীতে আঁচনিখনৰ যোগেদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আগবঢ়াব ৩০ হাজাৰ টকা আৰু অসম চৰকাৰে অতিৰিক্তভাৱে আগবঢ়াব ১৫ হাজাৰ টকা ।

অর্থাৎ চৰকাৰে খৰচ হোৱা ৫০ হাজাৰ টকাৰ বিপৰীতে ৰাজসাহায্য দিব ৪৫ হাজাৰ টকা । এজন ব্যক্তিয়ে এক কিলোৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ বাবে সৌৰ পেনেলৰ বাবে ব্যয় কৰিব লাগিব মাত্র ৫ হাজাৰ টকা । একেদৰে দুই কিলোৱাট সৌৰশক্তি উৎপাদনৰ ক্ষেত্রত সৌৰ পেনেলৰ বাবদ খৰচ হয় এক লাখ টকা । এইক্ষেত্রত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আগবঢ়াব ৬০ হাজাৰ টকা আৰু অসম চৰকাৰে আগবঢ়াব ৩০ হাজাৰ টকা । ব্যক্তিগত খৰচ হ'ব ১০ হাজাৰ টকা ।

PM Surya Ghar
জি এম সৌৰ ঘৰ প্ৰকল্পৰ বাবে ৰাজসাহায্য (Graphics ETV Bharat Assam)

আনহাতে, তিনি কিলোৱাট সৌৰশক্তি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যয়ৰ পৰিমাণ হৈছে ১.৫ লাখ টকা । এইক্ষেত্রত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৭৮ হাজাৰ টকা দিব আৰু অসম চৰকাৰে দিব ৪৫ হাজাৰ টকা । অর্থাৎ ব্যক্তিগত খৰচৰ পৰিমাণ ২৭ হাজাৰ টকা । ৰাজ্য চৰকাৰে এই আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল । চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে প্রত্যক্ষভাৱে এটকাও ব্যয় নকৰাকৈ ঘৰতে সৌৰশক্তি উৎপাদনৰ এই আঁচনিখনৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্রীয়ে ঘোষণা কৰিছিল ।

মুখ্যমন্ত্রীৰ ঘোষণাৰ পাছতে বহু লোকে আঁচনিখনত আবেদন কৰে যদিও বহুতেই আঁচনিখনৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । এতিয়া লাহে লাহে আঁচনিখনৰ প্ৰতি ৰাইজৰ মোহ ভংগ হৈছে । অসমত এই আঁচনিখন ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই যদিও গুজৰাট, মধ্যপ্রদেশ, উত্তৰাখণ্ড, কেৰালা আদি ৰাজ্যত আঁচনিখন বহু পৰিমাণে সফল হৈছে । কিন্তু অসম এইক্ষেত্ৰত এতিয়া বহু পিছপৰি আছে ।

সৌৰশক্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব চৰকাৰৰ

বহনক্ষম উন্নয়নৰ লক্ষ্য হিচাপে জলবিদ্যুৎ আৰু তাপবিদ্যুতৰ পৰা উৎপাদিত বিদ্যুৎ শক্তিৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰি সৌৰশক্তিৰ দ্বাৰা উৎপাদিত বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে এই আঁচনিখন আৰম্ভ কৰা হৈছিল । ঘৰৰ মুধচ বা ছাদত সৌৰশক্তি পেনেল স্থাপন কৰি সৌৰশক্তিৰ দ্বাৰা বিদ্যুৎ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে এই আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । ৰাজসাহায্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে । তাৰ পিছতো এই আঁচনিখন কাৰ্যতঃ অসমত আশাকৰা ধৰণে ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই ।

উল্লেখ্য যে pmsuryaghar.gov.in ৱেবছাইট ব্যৱহাৰ কৰি গ্ৰাহকে প্ৰয়োজনীয় নথি জমা দি পঞ্জীয়ন কৰি এই আঁচনিৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে । এই‌ক্ষেত্ৰত বেংকৰ পৰা ঋণ লোৱাৰ সুবিধা আছে ।

অসমত বিদ্যুতৰ চাহিদা আৰু নিজা উৎপাদন

বিদ্যুতৰ ক্ষেত্রত অসম এতিয়াও পৰনিৰ্ভৰশীল হৈ আছে । অসমত বর্তমান সময়ত 'পিক আৱাৰ'ত বিদ্যুতৰ চাহিদা হৈছে ২,৮০৯.২৭০ মেগাৱাট । সেইদৰে 'অফ পিক আৱাৰ'ত বিদ্যুতৰ চাহিদা হৈছে ২,১১৬.৯৭ মেগাৱাট । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে অসমৰ নিজা বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা হৈছে মাত্র ৪১৯.৮৬ মেগাৱাট । এই তথ্য অসম চৰকাৰৰ ।

PM Surya Ghar
ৰাজ্যত বিদ্যুতৰ চাহিদা (Graphics ETV Bharat Assam)

বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত এই তথ্য সদৰী কৰিছিল শক্তি মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকনে । চৰকাৰী তথ্য মতে, ২০১৬-১৭ চনত ৰাজ্যখনত 'পিক আৱাৰ'ত বিদ্যুতৰ চাহিদা আছিল ১৬৩৩.৯০ মেগাৱাট আৰু 'অফ পিক আৱাৰ'ত আছিল ১২১৬ মেগাৱাট । সেইদৰে বিদ্যুতৰ চাহিদা ২০১৭-১৮ চনত 'পিক আৱাৰ'ত ১৮২৩.২ মেগাৱাট আৰু 'অফ পিক আৱাৰ'ত ১২৫৫.২০০ মেগাৱাট, ২০১৮-১৯ চনত 'পিক আৱাৰ'ত ১৮৯৪.৭০ মেগাৱাট আৰু 'অফ পিক আৱাৰ'ত ১৩৮৮.১০০ মেগাৱাট, ২০১৯-২০ চনত 'পিক আৱাৰ'ত ২০৮৫.৩৬০ মেগাৱাট আৰু 'অফ পিক আৱাৰ'ত ১৪৫৮.৭৬০ মেগাৱাট, ২০২০-২১ চনত 'পিক আৱাৰ'ত ২০৭৩.৪১০ মেগাৱাট আৰু 'অফ পিক আৱাৰ'ত ১৪৮৩.৬৫ মেগাৱাট, ২০২১-২২ চনত 'পিক আৱাৰ'ত ২১৬৪.৯৯০ মেগাৱাট আৰু 'অফ পিক আৱাৰ'ত ১৫৬২.৬৯ মেগাৱাট, ২০২২-২৩ চনত 'পিক আৱাৰ'ত ২৪২৬.১৬০ মেগাৱাট আৰু 'অফ পিক আৱাৰ'ত ১৭৭৯.৭৭ মেগাৱাট আৰু ২০২৩-২৪ চনত 'পিক আৱাৰ'ত ২৫৭৬.২২০ মেগাৱাট আৰু 'অফ পিক আৱাৰ'ত ১৯৩৭.০৭ মেগাৱাট আছিল ।

PM Surya Ghar
বছৰ অনুসৰি ৰাজ্যত বিদ্যুতৰ চাহিদা (Graphics ETV Bharat Assam)

আনহাতে, ২০২৪-২৫ চনত বিদ্যুতৰ চাহিদা 'পিক আৱাৰ'ত ২৮০৯.২৭০ মেগাৱাট আৰু 'অফ পিক আৱাৰ'ত ২১১৬.৯৭ মেগাৱাটলৈ বৃদ্ধি পায় ।

অসমত বিদ্যুতৰ নিজা উৎপাদন

বিধানসভাত চৰকাৰে দিয়া তথ্য অনুসৰি, নামৰূপ প্ৰতিষ্ঠাপন শক্তি প্রকল্পই দৈনিক ৯০-৯৮.৪ মেগাৱাট, লাকুৱা ৰিপ্লেচমেণ্ট পাৱাৰ প্ৰকল্পই ৬০-৬৭ মেগাৱাট, লাকুৱা থার্মেল পাৱাৰ ষ্টেচনে ৫০-৬০ মেগাৱাট, কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পই ৫০-১০০ মেগাৱাট, নামৰূপ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রই ১৫-২০ মেগাৱাট আৰু মাইনট্রিয়াং ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্পই ৩-৭ মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰে । এই ছটা প্ৰকল্পৰ যোগেদি ৰাজ্যখনে নিজাকৈ উৎপাদন কৰে প্ৰায় ৪২০ মেগাৱাট বিদ্যুৎ । যিটো চাহিদা অনুপাতে তেনেই নগণ্য ।

PM Surya Ghar
ৰাজ্যৰ মুঠ বিদ্যুৎ উৎপাদন (Graphics ETV Bharat ASsam)

প্ৰধানমন্ত্রী সূৰ্য ঘৰ বিনামূলীয়া বিজুলী যোগান আঁচনি

এই আঁচনিখনৰ যোগেদি চৰকাৰে ঘৰে ঘৰে সৌৰশক্তি উৎপাদনৰ বাবে ৰাজসাহায্য আগবঢ়ায় । আঁচনিখনৰ যোগেদি এক কিলোৱাটৰ পৰা তিনি কিলোৱাটলৈ সৌৰশক্তি উৎপাদনৰ বাবে ঘৰতে লগাব পাৰিব ছ'লাৰ পেনেল । ইয়াৰ বাবদ হোৱা খৰচৰ সিংহভাগেই চৰকাৰে বহন কৰে । আঁচনিখনৰ সুবিধা ডাকঘৰৰ যোগেদি ৰাইজে প্ৰত্যক্ষভাৱে ল'ব পাৰে ।

PM Surya Ghar
প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্য ঘৰ প্ৰকল্পৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া (Graphics ETV Bharat Assam)

আনহাতে 'pm - surya ghar : muft bijli yojana' প'ৰ্টেলৰ যোগেদিও আবেদন কৰিব পাৰে । লগতে pmsuryaghar.gov.in যোগেদি আঁচনিখনৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰি । আবেদনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নথিসমূহ হৈছে আধাৰ কাৰ্ড, ৰেচন কাৰ্ড, আৱাসিক প্ৰমাণ-পত্র, বিদ্যুতৰ বিল, মোবাইল নম্বৰ, পাছপ'ৰ্ট আকাৰৰ ফটো, বেংকৰ বহী আদি নথি । ডাকঘৰ নাইবা প'ৰ্টেলৰ যোগেদি প্ৰয়োজনীয় নথিপত্র আবেদন আকাৰে জমা দিয়াৰ পাছত বিবেচিত হ'লে লাভ কৰিব পৰা যাব আঁচনিখনৰ সুবিধা ।

