১৩ ছেপ্টেম্বৰত অসমলৈ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী

১৩ ছেপ্টেম্বৰত অসমলৈ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে খানাপাৰাত ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মশতবৰ্ষৰ অনুষ্ঠানত ভাগ ল’ব । ১৮০০০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন আৰু উন্মোচন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
Published : September 10, 2025 at 7:58 AM IST
গুৱাহাটী : অহা ১৩ ছেপ্টেম্বৰত দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । অসমত এই দুদিনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অসমীয়াৰ হৃদস্পন্দন, বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ আৰু গণশিল্পী ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মশতবৰ্ষৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱাৰ লগতে প্ৰায় ১৮০০০ কোটি টকাৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন আৰু উদ্বোধন কৰিব ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মঙলবাৰে এক সংবাদমেলত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰ সবিশেষ অৱগত কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই জনায়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ১৩ ছেপ্টেম্বৰত আবেলি ৪.২০ বজাত আহি বিমান বন্দৰত আহি উপস্থিত হ’ব । ৫-২৫ বজাত গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত হ’বলগীযা ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মশতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ এই অনুষ্ঠানটো এঘণ্টা ওঠৰ মিনিটৰ হ’ব ।”
উল্লেখযোগ্য যে অসম চৰকাৰে বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মশতবৰ্ষ যোৱা ৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে ৷ অহা ১৩ ছেপ্টেম্বৰৰ অনুষ্ঠানত ১২০০ ৰো অধিক শিল্পীয়ে ১৮ মিনিটতকৈয়ো অধিক সময় সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ ১৪ টা গীতৰ কলি একেলগে গাই ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব । এই অনুষ্ঠানতে ভূপেন হাজৰিকাৰ এখন জীৱনী গ্ৰন্থ উদ্বোধন কৰা হ’ব । যিখন গ্ৰন্থ ভাৰতৰ সংবিধান স্বীকৃত সকলো ভাষাতে প্ৰকাশিত হ’ব । এই জীৱনীখন আমি ২০ লাখ মানুহলৈ প্ৰেৰণ কৰিম । ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই ভূপেন হাজৰিকাৰ সন্মানাৰ্থে ১০০ টকীয়া মুদ্ৰা তেখেতৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সৈতে প্ৰকাশ কৰিছে ৷ বিত্ত বিভাগে ইতিমধ্যে জাননী জাৰি কৰিছে এই বিষয়ত । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিব এই মুদ্ৰা ।
১ঘণ্টা ১৫ মিনিটৰ অনুষ্ঠান সামৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সেইদিনা গুৱাহাটীৰ ১ নং ৰাজ্যিক গেষ্ট হাউচত নিশা কটাব । ১৪ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা দিনৰ ১১ বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মঙলদৈত উপস্থিত হ’বগৈ । মঙলদৈত তেখেতে দৰং মেডিকেল কলেজ, নাৰ্চিং কলেজ আৰু জি এন এম স্কুলৰ মুঠ ৫৬৭ কোটি টকাৰ মূল্যৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । লগতে, কুৰুৱা আৰু নাৰেংগীৰ মাজৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত প্ৰায় ১২০০ কোটি টকাৰ দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । লগতে ৪৫০০কোটি টকা মূল্যৰ এটা লিংক ৰোড প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । যিটো লিংক ৰোডে নাৰেংগী-ডিগাৰু-বাইহাটা-কুৰুৱাক সামৰি গুৱাহাটী চিটিখনক এটা আৱৰ্তৰ ভিতৰলৈ লৈ আনিব ।
মঙলদৈৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আবেলি আঢ়ৈ বজাত নুমলীগড় শোধনাগাৰত গৈ উপস্থিত হৈ ৫০০০ কোটি টকা ব্যয় সপক্ষে নুমলীগড় শোধনাগাৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা ভাৰতৰ প্ৰথমটো বায়’ৰিফাইনেৰী প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । বাঁহৰ পৰা ইথানল আৰু কেইবাটাও প্ৰডাক্ট এই জৈৱ শোধনাগাৰটোৰ জড়িয়তে উৎপাদন কৰা হ’ব । পাইলট ৰাণ হৈ গৈছে, নুমলীগড় বায়’ৰিফাইনেৰী সফল হৈছে । ইয়াৰ পিছত তেখেতে ৭০০০ কোটি টকাৰ এটা প’লিপ্ৰপেলিন উৎপাদন প্ৰকল্প এটাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । ১৪ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমত সৰ্বমুঠ ১৮০০০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু শিলান্যাস কৰিব ৷
সন্ধিয়া নুমলীগড়ৰ সমীপৱৰ্তী যোৰহাট বিমান বন্দৰৰ পৰা কলকাতা অভিমুখে ৰাওনা হ’ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ।