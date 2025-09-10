ETV Bharat / state

১৩ ছেপ্টেম্বৰত অসমলৈ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে খানাপাৰাত ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মশতবৰ্ষৰ অনুষ্ঠানত ভাগ ল’ব । ১৮০০০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন আৰু উন্মোচন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

CM Himanta Biswa Sarma
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (PMO India FB Account)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 10, 2025 at 7:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অহা ১৩ ছেপ্টেম্বৰত দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । অসমত এই দুদিনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অসমীয়াৰ হৃদস্পন্দন, বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ আৰু গণশিল্পী ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মশতবৰ্ষৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱাৰ লগতে প্ৰায় ১৮০০০ কোটি টকাৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন আৰু উদ্বোধন কৰিব ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মঙলবাৰে এক সংবাদমেলত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰ সবিশেষ অৱগত কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই জনায়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ১৩ ছেপ্টেম্বৰত আবেলি ৪.২০ বজাত আহি বিমান বন্দৰত আহি উপস্থিত হ’ব । ৫-২৫ বজাত গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত হ’বলগীযা ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মশতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ এই অনুষ্ঠানটো এঘণ্টা ওঠৰ মিনিটৰ হ’ব ।”

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখযোগ্য যে অসম চৰকাৰে বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মশতবৰ্ষ যোৱা ৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে ৷ অহা ১৩ ছেপ্টেম্বৰৰ অনুষ্ঠানত ১২০০ ৰো অধিক শিল্পীয়ে ১৮ মিনিটতকৈয়ো অধিক সময় সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ ১৪ টা গীতৰ কলি একেলগে গাই ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব । এই অনুষ্ঠানতে ভূপেন হাজৰিকাৰ এখন জীৱনী গ্ৰন্থ উদ্বোধন কৰা হ’ব । যিখন গ্ৰন্থ ভাৰতৰ সংবিধান স্বীকৃত সকলো ভাষাতে প্ৰকাশিত হ’ব । এই জীৱনীখন আমি ২০ লাখ মানুহলৈ প্ৰেৰণ কৰিম । ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই ভূপেন হাজৰিকাৰ সন্মানাৰ্থে ১০০ টকীয়া মুদ্ৰা তেখেতৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সৈতে প্ৰকাশ কৰিছে ৷ বিত্ত বিভাগে ইতিমধ্যে জাননী জাৰি কৰিছে এই বিষয়ত । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিব এই মুদ্ৰা ।

১ঘণ্টা ১৫ মিনিটৰ অনুষ্ঠান সামৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সেইদিনা গুৱাহাটীৰ ১ নং ৰাজ্যিক গেষ্ট হাউচত নিশা কটাব । ১৪ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা দিনৰ ১১ বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মঙলদৈত উপস্থিত হ’বগৈ । মঙলদৈত তেখেতে দৰং মেডিকেল কলেজ, নাৰ্চিং কলেজ আৰু জি এন এম স্কুলৰ মুঠ ৫৬৭ কোটি টকাৰ মূল্যৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । লগতে, কুৰুৱা আৰু নাৰেংগীৰ মাজৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত প্ৰায় ১২০০ কোটি টকাৰ দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । লগতে ৪৫০০কোটি টকা মূল্যৰ এটা লিংক ৰোড প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । যিটো লিংক ৰোডে নাৰেংগী-ডিগাৰু-বাইহাটা-কুৰুৱাক সামৰি গুৱাহাটী চিটিখনক এটা আৱৰ্তৰ ভিতৰলৈ লৈ আনিব ।

মঙলদৈৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আবেলি আঢ়ৈ বজাত নুমলীগড় শোধনাগাৰত গৈ উপস্থিত হৈ ৫০০০ কোটি টকা ব্যয় সপক্ষে নুমলীগড় শোধনাগাৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা ভাৰতৰ প্ৰথমটো বায়’ৰিফাইনেৰী প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । বাঁহৰ পৰা ইথানল আৰু কেইবাটাও প্ৰডাক্ট এই জৈৱ শোধনাগাৰটোৰ জড়িয়তে উৎপাদন কৰা হ’ব । পাইলট ৰাণ হৈ গৈছে, নুমলীগড় বায়’ৰিফাইনেৰী সফল হৈছে । ইয়াৰ পিছত তেখেতে ৭০০০ কোটি টকাৰ এটা প’লিপ্ৰপেলিন উৎপাদন প্ৰকল্প এটাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । ১৪ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমত সৰ্বমুঠ ১৮০০০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু শিলান্যাস কৰিব ৷

সন্ধিয়া নুমলীগড়ৰ সমীপৱৰ্তী যোৰহাট বিমান বন্দৰৰ পৰা কলকাতা অভিমুখে ৰাওনা হ’ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ।

লগতে পঢ়ক : সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত সলনি হ'ল সমাধিক্ষেত্ৰৰ নাম; এতিয়াৰে পৰা জনাজাত হ’ব 'সমন্বয় তীৰ্থ' ৰূপে

সুধাকণ্ঠৰ ৫ টা কালজয়ী গীত ৰচনাৰ আঁৰত আছিল একো-একোটা কাহিনী, শুনো আহক সেই নজনা কথাবোৰ

সুধাকণ্ঠৰ কালজয়ী গীত গুঞ্জৰিত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত; বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে : শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ সংগীতময় যাত্ৰা আৰম্ভ

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI ASSAM VISITBHUPEN HAZARIKA BIRTH ANNIVERSARYইটিভি ভাৰত অসমSPECIAL COIN FOR BHUPEN HAZARIKACM HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ তথা মহান বাণী, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা…

পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু বিবাদ: দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ তাৎপৰ্য

আধুনিক যুগৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ ! পিতৃক বোকোচাত লৈ জীৱন সংগ্ৰাম

উত্তৰ-পূবত কিয় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.