লুইতৰ বুকুত ধেনুভিৰীয়া ৰূপেৰে লাহে লাহে চালে চকুৰোৱা হৈ উঠিছে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতু
২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী । জানুৱাৰীত মুকলি কৰিব গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলং ।
Published : September 17, 2025 at 6:03 PM IST
গুৱাহাটী: আগন্তুক ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পুনৰ অসমলৈ আহিব প্রধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । অসমলৈ আহি কেইবাটাও প্ৰকল্প মুকলি কৰাৰ লগতে কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিব । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমবাসীলৈ আগবঢ়াব উপহাৰ । লক্ষণীয় বিষয় যে শেহতীয়াকৈ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্রীয়ে ৰাজ্যখনৰ বাবে ১৮ হাজাৰ কোটিৰো অধিক টকাৰ কেইবাটাও প্রকল্প উপহাৰ দিছিল ।
এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ইংৰাজী নৱবৰ্ষত আকৌ আহি প্রায় ২০ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন আৰু উদ্বোধন কৰিব । ইয়াৰ ভিতৰত আছে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা দলং মুকলি । ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জানুৱাৰী মাহত প্ৰধানমন্ত্রীৰ দ্বাৰা গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলং মুকলি কৰাৰ কথা সদৰী কৰিছে ।
মুকলিৰ বাবে প্ৰায় সাজু হৈ উঠিছে গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলং :
গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীক কেইমিনিটমানৰ ভিতৰত সংযোগ স্থাপন কৰিব পৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা দলঙৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে । প্ৰায় ৩০৩০ কোটি টকা ব্যয়েৰে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীক সংযোগ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিৰ্মাণ কৰি থকা দলংখন জানুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্রীৰ দ্বাৰা মুকলি কৰাৰ কথা আছে । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত গুৱাহাটীত নিৰ্মাণ কৰা দলংখনৰ কাম প্রায় ৯৫ শতাংশ সম্পূৰ্ণ হৈছে । সম্প্রতি দলং সংযোগী পথ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'লেই এই দলংখন মুকলিৰ বাবে সাজু হৈ উঠিব । এই দলংখন হ'লে মাত্ৰ ৭ মিনিটতে গুৱাহাটীৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ যাত্রা কৰিব পৰা যাব ।
গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী দলংখনৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'লে দুয়োপাৰৰ যাতায়াতত এক আমূল পৰিৱৰ্তন ঘটিব । বিশেষকৈ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত এই দলংখনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব । এই সন্দৰ্ভত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা তথা সাংবাদিক দিগন্ত বৰদলৈয়ে কয়, "ইতিমধ্যে দলংখনক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তৰ-গুৱাহাটীৰ ৰূপৰেখা সলনি হৈছে । দলংখন হ'লে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ অভূতপূৰ্ব উন্নয়ন হ'ব । ব্যৱসায়-বাণিজ্যৰো আমূল পৰিৱৰ্তন হ'ব । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত গুৱাহাটী সংযোগী দলং নিৰ্মাণৰ দাবী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিল ।
অৱশেষত সেই দাবীয়ে সাৰ্থকতা লাভ কৰিব । দলংখন হ'লে গুৱাহাটীলৈ যোৱাটো তেনেই সহজ হৈ পৰিব । আগতে আমি নাৱেৰে অহা-যোৱা কৰিছিলো । ইতিমধ্যে সেয়া অতীত হ'ল । দলংখন হ'লে অহা-যোৱা কৰাৰ ক্ষেত্রত আৰু দিন-ৰাতিৰ কথা নাথাকিব । আগতে নিশা গুৱাহাটীলৈ যাতায়াত কৰাটো যথেষ্ট কষ্টসাধ্য আছিল ।" তেওঁ লগতে কয়, "উত্তৰ গুৱাহাটী পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত চহকী আৰু অঞ্চলটো ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ । কেইবাটাও প্ৰসিদ্ধ মন্দিৰ, দেৱালয় আৰু ঐতিহাসিক স্থান আছে উত্তৰ গুৱাহাটীত । দলংখনে অঞ্চলটোৰ পৰ্যটনক্ষেত্রৰ বাবে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিব ।"
গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলঙৰ কিছু কথা :
দলংখনৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'লে পুৰণি শৰাইঘাট দলংখনত ভিৰৰ লগতে যান-জঁটৰ সমস্যা যথেষ্ট লাঘৱ হ'ব । নিৰ্মাণকাৰ্য প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হোৱা দলংখন সন্দৰ্ভত লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয়ৰ এগৰাকী কাৰ্যবাহী অভিযন্তাই কয়, "এই দলংখন হোৱাৰ পাছত গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত কোনো ব্যাৱধান নাথাকিব । ৭-৮ মিনিটৰ ভিতৰত সংযোগ স্থাপন হ'ব । গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী দলংখন নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'লে পুৰণি দলংখনত যাতায়াতৰ বৰ্ধিত হেঁচা আৰু সঘন যান-জঁট বহু পৰিমাণে লাঘৱ হ'ব । কাৰণ ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা গৌৰীপুৰ হৈ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰে নতুন দলংখনেৰে গুৱাহাটী আহিব পৰিব । এইক্ষেত্ৰত সময়ো যথেষ্ট লাঘৱ হ'ব । এ টি ৰোড আৰু এম জি ৰোডক সংযোগ কৰি দুটা দিশেৰে নদীৰ ওপৰেৰে উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ দলংখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহি দলংখনে এ টি ৰোডৰ ওচৰত থকা স্বাগত হাস্পতালৰ ওচৰৰ পইণ্টত আৰু এম জি ৰোডৰ মাছখোৱাৰ আই টি এ কমপ্লেক্সৰ পইণ্টত স্পৰ্শ কৰিব । স্বাগত হাস্পতালৰ ওচৰৰ পইণ্টৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটীমুখী যান-বাহন যাব পাৰিব আৰু বিপৰীতে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা অহা বাহনবোৰ আই টি এ কমপ্লেক্সৰ পইণ্টলৈ আহিব পাৰিব ৷ দুয়োটা দলং পথ একেমুখী আৰু ছয়লেনযুক্ত হ'ব । দলংখন গুৱাহাটীৰ দিশৰ পৰা নদীৰ মাজলৈ ইংৰাজী 'ৱাই'ৰ দৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে দলংখনৰ দক্ষিণ দিশত অৰ্থাৎ স্বাগত হাস্পতালৰ ওচৰৰ পইণ্টত এটা আৰু এম জি ৰোডৰ মাছখোৱাৰ আই টি এ কমপ্লেক্সৰ সন্মুখত আন এটা ৰ'টাৰী নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । দুয়োটা ৰ'টাৰীৰ মাজৰ অংশত নদীৰ পাৰে পাৰে বিকল্প পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে।"
তেওঁ লগতে কয়, "গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা দলংখন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ অশ্বক্লান্ত দেৱালয়ৰ ৩৯০ মিটাৰ তলেৰে গৈছে । তাৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজেৰে গৌৰীপুৰ হৈ ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ ছয়লেনযুক্ত ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । উত্তৰ গুৱাহাটীত প্ৰথমে দুটা ৰ'টাৰী নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা আছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত দুটা অতিৰিক্ত ৰ'টাৰী নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে ২০১৯ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল । আধাৰশিলা স্থাপনৰ পাছত ২০২০ চনৰ পৰা দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছিল । ৰাজ্য চৰকাৰে ২০২৩ চনৰ ভিতৰত গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলঙখন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল যদিও সময়ত সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল । যাৰ বাবে প্ৰকল্প ব্যয়ো বৃদ্ধি পায় । বৰ্তমান দলঙৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু জানুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে দলংখন ৰাইজৰ বাবে উচৰ্গা কৰিব । লগতে প্ৰধানমন্ত্রীয়ে আন বহুকেইটা প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা কৰিব ।
নামকৰণ হৈছে নিৰ্মিয়মান দলংখনৰ :
গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীক সংযোগ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মিয়মান দলংখন মুকলি কৰাৰ পূৰ্বেই মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দলংখনৰ নামকৰণ কৰিছে । পহিলা জানুৱাৰীৰ দিনা 'নতুন দিনৰ আলাপ' অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হৈ থকা গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী দলংখনক 'কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতু' হিচাপে নামকৰণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । এই দলংখনৰ নামকৰণ কৰি কামৰূপৰ প্ৰসিদ্ধ নৃপতি কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাৰ ঐতিহ্য-অৱদানক জীয়াই ৰখাৰ বাবে অসম চৰকাৰে প্ৰয়াস কৰিছে । উল্লেখ্য যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰি থকা দলংখনৰ বাবে নিউ ডেভেল'পমেণ্ট বেংক চমুকৈ এন ডি বিয়ে ২০০০ কোটি টকাৰ ঋণ দিছে । দলংখনৰ বিস্তৃত প্ৰকল্পৰ প্ৰতিবেদন চমুকৈ ডি পি আৰ স্মেক ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেডে প্ৰস্তত কৰিছে । গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটীক সংযোগ কৰি নিৰ্মাণ কৰি থকা দলংখন ছয়লেনযুক্তকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । দলংখন নদীৰ ওপৰত ধেনুভিৰীয়াকৈ নিমাৰ্ণ কৰা হৈছে ।
