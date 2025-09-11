কেনেকুৱা হ'ব গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোড প্ৰকল্প ?
১৪ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব গুৱাহাটী ৰিং ৰোডৰ । ক'ৰ পৰা ক'লৈ কিদৰে নিৰ্মাণ হ'ব গুৱাহাটী ৰিং ৰোড ? কি হ'ব ইয়াৰ প্ৰভাৱ ?
Published : September 11, 2025 at 3:49 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ বিশেষকৈ ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে ভাল খবৰ । অহা ১৪ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 'গুৱাহাটী ৰিং ৰোড' প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । অলপতে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অসমৰ এই বৃহৎ প্ৰকল্পটোত অনুমোদন জনাই আৰু ইয়াৰ বাবে ৫,৭২৯ কোটি টকা আৱণ্টন দিয়ে । ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেলযোগে প্ৰকল্পটোৰ বিষয়ে সবিশেষ সদৰী কৰাৰ লগতে বুধবাৰে সামাজিক মাধ্যমযোগেও প্ৰকল্পটো সন্দৰ্ভত সদৰি কৰে । আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকৰ ৱেবচাইটত প্ৰকল্পটোৰ বিষয়ে সদৰি কৰিছে । গুৱাহাটী ৰিং ৰোড প্ৰকল্পৰ সবিশেষ সামৰি এই বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
গুৱাহাটী ৰিং ৰোড প্ৰকল্প :
গুৱাহাটী ৰিং ৰোড হৈছে ১২১ কিলোমিটাৰ দৈর্ঘ্যৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্রকল্প । যি প্ৰকল্পই গুৱাহাটী চহৰৰ যান-জঁটৰ সমস্যা হ্রাস কৰাৰ দিশত বিশেষ ভূমিকা গ্রহণৰ লগতে সৰ্বসাধাৰণৰ যাতায়ত আৰু সামগ্ৰী পৰিবহণ অধিক দ্ৰুতগতিত সম্পন্ন হোৱাতো নিশ্চিত কৰিব । এই অভিলাষী আৰু ব্যয়বহুল প্ৰকল্পটোৰ ১৪ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্র মোদীয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ।
ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ কৰ্তৃপক্ষই গুৱাহাটী ৰিং ৰোডৰ বাবে পুঁজি আৱণ্টন দিছে । গুৱাহাটী ৰিং ৰোড নিৰ্মাণ কৰিব আহমেদাবাদৰ দীনেশ চন্দ্ৰ আৰ আগৰৱাল ইনফ্ৰাক'ন প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ কোম্পানীটোৱে (M/S Dineshchandra R Agrawal Infracon Pvt. Ltd)। উল্লেখ্য যে ডি বি এফ অ' টি মডেলৰ অধীনত কোম্পানীটোৰে চুক্তি কৰা হৈছে । প্ৰকল্পটোৰ কাম আধাৰশিলা স্থাপনৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ব আৰু নিৰ্মাণৰ সময়সীমা ৪ বছৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
ক'ৰ পৰা ক'লৈ কিদৰে নিৰ্মাণ হ'ব গুৱাহাটী ৰিং ৰোড ?
উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ দুৱাৰমুখ গুৱাহাটী মহানগৰীত ৫,৭২৯ কোটি টকা ব্যয়েৰে ১২১ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ৰিং ৰোড তিনিটা খণ্ডত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । চাৰিলেনযুক্ত প্ৰৱেশ নিয়ন্ত্ৰিত উত্তৰ গুৱাহাটী বাইপাছ (৫৬ কিলোমিটাৰ), ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বৰ্তমানৰ চাৰিলেনযুক্ত বাইপাছ বহল কৰি ছয়লেনযুক্ত (৮ কিলোমিটাৰ) আৰু ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বৰ্তমানৰ বাইপাছৰ উন্নতিৰ (৫৮ কিলোমিটাৰ) সৈতে সংযুক্ত হ'ব এই ৰিং ৰোড । আনহাতে এই প্ৰকল্পৰ অংশ হিচাপে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত এখন বৃহৎ দলঙো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । গুৱাহাটী ৰিং ৰোডে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ২৭ত (পূব-পশ্চিম ক'ৰিডৰ) চলি থকা দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ যাতায়তৰ সৈতে নিৰৱচ্ছিন্ন সংযোগ প্ৰদান কৰিব ।
প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্প অনুসৰি বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা চন্দ্ৰপুৰৰ কুৰুৱা হৈ সোণাপুৰলৈ নিৰ্মাণ হ'ব চাৰিলেনযুক্ত পথ । বাইহাটা চাৰিআলিৰ ওচৰৰ কমলপুৰৰ পৰা বাইহাটা আৰু জনবহুল গাঁৱবোৰক বাইপাছ কৰি কুৰুৱালৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব পথ । দগাঁৱ, কৰৰা, মান্দাকাটা, শুক্তাগুৰিহৈ কুৰুৱালৈ নিৰ্মাণ হ'ব এই পথ । কুৰুৱাৰ পৰা নাৰেংগীৰ টেৰা টুক্ৰাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হ'ব ছয়লেনযুক্ত দলং ।
নাৰেংগীৰ পৰা সোণাপুৰৰ ডিগাৰু দলঙৰ সমীপৰ কপালকটালৈ পানীখাইতী, চন্দ্ৰপুৰ হৈ আমচিং অভয়াৰণ্যৰ মাজেৰে নিৰ্মাণ হ'ব গ্ৰীণফিল্ড । কমলপুৰৰ পৰা সোণাপুৰলৈ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া পথছোৱা হ'ব চাৰিলেনযুক্ত । কমলপুৰৰ পৰা সোণাপুৰলৈ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া ৫৫.৫৪ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই পথছোৱা হ'ব গ্ৰীনফিল্ড । ইয়াৰ লগতে গুৱাহাটীৰ জয়ানগৰৰ আণ্ডাৰপাছৰ পৰা যোৰাবাট জংচনলৈ নিৰ্মাণ হ'ব ছয়লেনযুক্ত পথ ।
২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চাৰিলেনৰ পৰা ছয়লেনলৈ বহল কৰা হ'ব ৷ এই পথছোৱাৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব ৭.৭ কিলোমিটাৰ । ৰিং ৰোডৰ আন এটা অংশ গুৱাহাটীৰ পশ্চিম প্ৰান্তত । গুৱাহাটী বিমান বন্দৰলৈ এলিভেটেড কৰিডৰেৰে সংযুক্ত হ'ব প্ৰস্তাৱিত ৰিং ৰোডটো ।
গুৱাহাটী ৰিং ৰোডৰ লাভালাভ :
গুৱাহাটী ৰিং ৰোডে গুৱাহাটীৰ আশে-পাশে থকা প্ৰধান ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহত যান-জঁট লাঘৱ কৰিব আৰু অঞ্চলটোৰ প্ৰধান চহৰ বা নগৰসমূহক সংযোগ কৰিব । ইয়াৰ দ্বাৰা শিলিগুৰি, শিলচৰ, শ্বিলং, যোৰহাট, তেজপুৰ, যোগীঘোপা আৰু বৰপেটাৰ সৈতে সংযোগ সুচল হ'ব । এই ৰিং ৰোডৰ সহায়ত উজনি অসমলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ অংশ ৰঙিয়া, নলবাৰী, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, ওদালগুৰি আদিৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীক বাইপাছ কৰিব পাৰিব ।
লগতে গুৱাহাটী ৰিং ৰোডৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ব্যাপক যান-জঁটৰ সমস্যা লাঘৱ হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । এই প্ৰকল্পই গুৱাহাটীৰ যান-জঁট লাঘৱ কৰাৰ উপৰিও সমগ্ৰ অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আঞ্চলিক সংযোগৰ উন্নতি সাধন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
এই প্ৰকল্পটোৰ লক্ষ্য হৈছে মালবাহী আৰু আন্তঃৰাজ্যিক যাতায়ত চহৰৰ পথৰ পৰা আঁতৰাই নিয়া । যাৰ ফলত গুৱাহাটীৰ ভিতৰত যান-বাহনৰ চলাচল আৰু নগৰীয়া গতিশীলতা বৃদ্ধি পাব । এই ৰিং ৰোডে চহৰৰ যাতায়ত বোজা যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিব, বায়ু আৰু শব্দ প্ৰদূষণ হ্ৰাস কৰিব আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ-পূবৰ লজিষ্টিক পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ উন্নতি সাধন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :জাতি-ভলুকা বাঁহৰ গুৰুত্ব বাঢ়িব: নুমলীগড়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে