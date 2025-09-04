গোলাঘাট : আপোনাৰ বাৰু বাৰীৰ চুকত বাঁহনি আছে নেকি ? যদি আছে তেনেহ’লে আপোনাৰ উপাৰ্জনৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ আৰু প্ৰয়োজন নাই ৷ কিয়নো গোলাঘাট জিলাত স্থাপন কৰা হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমখন বায়’ ৰিফাইনেৰী । য'ত বাঁহৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হ'ব ইথান'ল । এই সম্পৰ্কে কয় নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালক ভাস্কৰ জ্যোতি ফুকনে ৷
বুধবাৰে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালকগৰাকীয়ে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কয়, ‘‘নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰা বায়’ ৰিফাইনেৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ১৪ ছেপ্টেম্বৰত শুভ উদ্বোধন কৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দুটা কাৰ্যসূচীলৈ অসমত আহিব ৷ তাৰে প্ৰথম কাৰ্যসূচী বায়’ ৰিফাইনেৰী ৷ আমি নতুনকৈ ৭ হাজাৰ ২০০ কোটি টকা ব্যায় সাপেক্ষে পলি পেপেলিঙৰ এটা উদ্যোগৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । এইটো পৃথিৱীৰ প্ৰথম উদ্যোগ, য'ত বাঁহৰ পৰা ইথান'ল প্ৰস্তুত কৰা হ'ব ।’’
তেওঁ কয়, ‘‘এই উদ্যোগ স্থাপন কৰিবলৈ এক দিঘলীয়া সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল । ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা আমি এই উদ্যোগ কাৰ্যক্ষম হৈছে যদিও দুই-এদিনৰ ভিতৰতে মাৰ্কেটিঙত ইথান'ল উপলব্ধ হ'ব । এই ইথান'ল ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা বিদেশী মুদ্ৰা ব্যয় কম হয় ৷ কাৰণ পেট্ৰ’ল উৎপাদন কৰিবলৈ ৮০ শতাংশ সামগ্ৰী বিদেশৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হয় ৷ যাৰ বাবে বহু ধন ৰাহি হ'ব ।’’
ভাস্কৰ জ্যোতি ফুকনে আৰু কয়, ‘‘পেট্ৰ’ল ব্যৱহাৰ কৰিলে যিমান কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড ওলায় ৷ কিন্তু ইথান'ল ব্যৱহাৰ কৰিলে তাৰ ৮০ শতাংশ কম কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড ওলায় । গতিকে ইথান'ল ব্যৱহাৰ কৰিলে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ভাল হৈ থাকে । দুইবিধ বাঁহৰ পৰা ইথান'ল প্ৰস্তুত কৰা হ'ব - জাতি বাঁহ আৰু ভোলোকা বাঁহ ৷ এই বাঁহ অসমত সহজে পোৱা যায় ।’’
তেওঁ কয়, ‘‘অসমৰ প্ৰায় ৩০০০ বাঁহ খেতিয়কে আমাৰ এই উদ্যোগৰ লগত জড়িত হৈছে । ইয়াৰ পৰা বাঁহ খেতিয়কে পোনে পোনে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ থাকিব । এই বাঁহ কিনা-বেচা কৰিবলৈ কোনো মধ্যভোগী নাথাকে । এই উদ্যোগ পুৰ্ণাংগ ৰূপত চলাৰ পাছত বাঁহ খেতিয়ক, বাঁহ বোজাই কৰা লোক আৰু বাঁহৰ চিপ বনোৱা লোকৰ মাজত বছৰী প্ৰায় ২০০ কোটি টকাৰ লেনদেন হ'ব ।’’
ফুকনে আৰু কয়, ‘‘এই উদ্যোগৰ পৰা এনজাইম আৰু ফ্ৰমিক এচিড আদিও প্ৰস্তুত কৰা হ'ব ৷ যাৰ দ্বাৰা এক জাগৰণ সৃষ্টি হ'ব । বাঁহ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আমাক তিনিখন নাৰ্ছাৰী ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছে ৷ য'ত ১৫ হেক্টৰ মাটিত আমি ৬০ লাখ বাঁহৰ পুলি ৰোপণ কৰিছো ।’’
‘‘এই বায়’ ৰিফাইনেৰীৰ মূল উৎপাদন হ'ব ইথান'ল ৷ য'ত ৫ লাখ টন বাঁহ ব্যৱহাৰ কৰিম ৷ য'ৰ পৰা আমি ৫০ হাজাৰ টন ইথান'ল আমি লাভ কৰিম । প্ৰায় ১৮ হাজাৰ টন ফ্ৰাৰ্পোয়েল এই প্ৰস্তুত হ'ব ৷ ১১ হাজাৰ টন এচেটিক এচিড প্ৰস্তুত কৰা হ'ব । এই উদ্যোগক বিশেষকৈ কাৰ্বন নেগেটিব প্লাণ্ট বুলি জনা যাব ৷’’ নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালক ভাস্কৰ জ্যোতি ফুকনে কয় ৷