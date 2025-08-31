ETV Bharat / state

বিৰোধী নহয় ৰাজপথত প্ৰতিবাদ শাসকীয় বিজেপিৰ; কিন্তু কিয় ? - BJP PROTEST

গুৱাহাটীৰ ভঙাগড়ত বিজেপিৰ বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী । কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী সমদলত অংশগ্ৰহণ ৫ শতাধিক নেতা-কৰ্মীৰ ।

BJP protest
কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 31, 2025 at 6:49 PM IST

গুৱাহাটী : বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ ওলাল শাসকীয় বিজেপি । গুৱাহাটীৰ ভঙাগড়ৰ পৰা ৰাজীৱ ভৱনলৈ ৫ শতাধিক বিজেপি নেতা-কৰ্মীয়ে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । ৰাহুল গান্ধী মুৰ্দাবাদ, মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে মুৰ্দাবাদ, কংগ্ৰেছ হায় হায় আদি শ্ল'গানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ।

ভঙাগড়ৰ উৰণ সেতুৰ তলৰ পৰা ৰাজীৱ ভৱনৰ দিশে আগবঢ়া প্ৰতিবাদী সমদলটোক আৰক্ষীয়ে বেৰিকেড লগাই বাধা প্ৰদান কৰাৰ চেষ্টা কৰে যদিও একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বেৰিকেড পাৰ হৈ ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত উপস্থিত হয় । প্ৰতিবাদকাৰীয়ে তাত থকা ৰাহুল গান্ধী, মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ পোষ্টাৰত ক'লা ৰং সানি দিয়াৰ লগতে ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । কিন্তু বিজেপিৰ এই প্ৰতিবাদ কিয় ?

কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত বিহাৰত চলি আছে ভোটাৰ অধিকাৰ যাত্ৰা । বিজেপি আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিছে এই যাত্ৰাৰ । কিন্তু এই যাত্ৰা আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ সভাত শেহতীয়াকৈ একাংশ কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাতৃৰ বিৰুদ্ধে অপশব্দ ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ।

ৰাহুল গান্ধীসহ একাংশ শীৰ্ষ নেতা উপস্থিত থকা সভাত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মাতৃৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ অপশব্দ ব্যৱহাৰ কৰাক লৈ বিজেপিৰ মাজত তীব্ৰ অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছে । যাৰ বাবে শাসকীয় দলটোৱে ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে । তাৰ অংশ হিচাপে অসম ৰাজ্যিক বিজেপিয়েও গুৱাহাটীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।

প্ৰতিবাদত অংশ লৈ অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সম্পাদক সিদ্ধাংকু অংকুৰ বৰুৱাই কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মৃত মাতৃক লৈ যি মন্তব্য কৰিছে তাক তীব্ৰ গৰিহণা দিছো, ধিক্কাৰ জনাইছো । ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে মাতৃক সৰ্বোচ্চ সন্মান দিয়ে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ভাৰত মাতাক পূজা কৰি আহিছে । 'মা' শব্দটোৱে সুকীয়া । কংগ্ৰেছে যিদৰে অপমান কৰিলে সেয়া গ্ৰহণযোগ্য নহয় । সেয়ে আমি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ । কংগ্ৰেছ দলটো আজিৰ দিনত ফ্ৰাষ্টেটেড দল । ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত যিকোনো উপায়েৰে ক্ষমতালৈ অহাটোৱে মূল উদ্দেশ্য । সেইটো কেতিয়াও সফল নহয় । পুনৰ মাতৃক অপমান কৰাৰ আগতে ১০ বাৰ ভাবিব লাগিব ।"

BJP protest
গুৱাহাটীত বিজেপিৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)

বিজেপিৰ মিডিয়া পেনেলিষ্ট প্ৰণৱ জ্যোতি লহকৰে কয়, "ভাৰতবাসীৰ বাবে লজ্জাজনক কথা । কংগ্ৰেছৰ দায়িত্বশীল বিষয়ববীয়াই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাতৃক অপমানসূচক মন্তব্য কৰিছে । কংগ্ৰেছৰ ইতিহাসে কয় কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই আমাৰ নেতাৰ মাতৃৰ বিৰুদ্ধে অপমানসূচক মন্তব্য কৰি আহিছে । আজি ভাৰতৰ প্ৰতিগৰাকী নাৰী লজ্জিত হৈছে ।"

প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপি নেত্ৰী জুৰি শৰ্মা বৰদলৈয়ে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মাতৃ সম্পৰ্কত যি অশ্রাৱ্য মন্তব্য কৰিছে । দেশবাসী দুখ পাইছে । আমি লজ্জিত হৈছো । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মাতৃক লৈ যি মন্তব্য কৰিছে তাত আমি ক্ষোভিত হৈছো । কিন্তু কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই ক্ষমা খোজা নাই । আমি আজি এই মন্তব্যৰ প্ৰতি উত্তৰ দিবলৈ ওলাই আহিছো ।"

BJP protest
কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)

ইফালে একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে বেৰিকেড পাৰ হৈ ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰাৰ সময়ত আৰক্ষীৰে হতাহতি হয় । ৰাজীৱ ভৱনৰ ভিতৰত থকা একাংশ কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীও বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী শ্ল'গান দিয়ে ।

