অসমৰ ভূমিৰ পৰাই অনুপ্ৰৱেশকাৰী আৰু ইয়াৰ ৰক্ষকক প্ৰধানমন্ত্রীৰ কঠোৰভাৱে সকীয়নি

অসমৰ ভূমিৰ পৰাই অনুপ্ৰৱেশকাৰী আৰু ইয়াৰ ৰক্ষকক প্ৰধানমন্ত্রীৰ কঠোৰভাৱে সকীয়নি
দৰং মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ লগতে বি এছ চি নাৰ্ছিং কলেজ আৰু জি এম এম স্কুল, নাৰেংগী-কুৰুৱা সংযোগী ব্ৰক্ষ্মপুত্রৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া দলঙৰ শিলান্যাস ।
Published : September 14, 2025 at 5:21 PM IST|
Updated : September 14, 2025 at 5:30 PM IST
গুৱাহাটী/দৰং : "অনুপ্ৰৱেশকাৰীক অসমৰ সম্পদ লুণ্ঠন কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব, আমাৰ মা-বেটীক অত্যাচাৰ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব । অনুপ্ৰেৱেশকাৰীক ৰক্ষণা-বেক্ষণ দিব বিচৰা সকলকো সাৱধান কৰি দিছো । ইয়াৰ ভয়ংকৰ পৰিণাম ভোগ কৰিব লাগিব ।" এই হুংকাৰ প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ।
অসম দেশ ভক্তৰ ৰাজ্য :
অসমৰ ভূমিৰ পৰা অনুপ্ৰৱেশকাৰী আৰু ইয়াৰ ৰক্ষকক প্ৰধানমন্ত্রীয়ে কঠোৰভাৱে সকীয়াই দিলে । কোনো কাৰণতে অনুপ্ৰৱেশকাৰীক প্ৰশ্ৰয় দিয়া নহ'ব । ইয়াৰ বাবে আনকি প্ৰধানমন্ত্রীয়ে বুকু পাতি ল'বলৈয়ো সাজু আছে বুলি সদম্ভে ঘোষণা কৰে ।
দেওবাৰে দৰঙৰ মঙলদৈত এখন বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী অনুপ্ৰৱেশৰ প্ৰসংগত আৰু কংগ্ৰেছৰ ভূমিকাক লৈ সৰৱ হৈ কয়, "অসম এখন দেশ ভক্তৰ ৰাজ্য । ইয়াৰ বলিদান অতুলনীয় । আমি সকলোৱে পথৰুঘাটৰ ৰণৰ কথা জানো । কংগ্ৰেছ দল হৈছে ভাৰত বিৰোধী । কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত সন্ত্রাসবাদৰ এক আতংকময় পৰিৱেশ আছিল । বিজেপিয়ে সেই পৰিৱেশৰ অৱসান ঘটাই নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিছে ।"
কংগ্ৰেছ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ ৰক্ষক :
প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পুনৰ কয়, "অপাৰেশ্য়ন সেন্দুৰৰ পাছত কংগ্ৰেছ দলে ভাৰতীয় সেনাৰ বিপৰীতে পাকিস্তানৰ সেনাৰ পক্ষত থিয় হয় । কংগ্ৰেছৰ পৰা আমি সাৱধান হ'ব লাগিব । কংগ্ৰেছ দলে দেশৰ কথা চিন্তা নকৰে । কংগ্ৰেছ দল অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ ৰক্ষক । অনুপ্ৰৱেশকাৰী ইয়াৰ ভাগ্যনিয়ন্ত্রা হোৱাটো কংগ্ৰেছ দলে বিচাৰে । কংগ্ৰেছ দলেই অবাধ বেদখলৰ সুবিধা দিলে । ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ ভূমিকে ধৰি আমাৰ সম্পদ সমূহৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ দখল হৈছিল একমাত্র কংগ্ৰেছৰ বাবে; কিন্তু বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পাছত উচ্ছেদ চলাই বেদখল মুক্ত কৰা হৈছে । আমাৰ চৰকাৰে উচ্ছেদ চলাই অসমৰ এক লাখ বিঘাৰো অধিক ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিছে । মঙলদৈতো উচ্ছেদ কৰা হৈছে । গৰুখুটি আজি বেদখলমুক্ত কৰি কৃষিকাৰ্য কৰা হৈছে যিবোৰ ভূমি অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ দখলত আছিল ।"
সীমান্তত ভৌগোলিক গাঠনি সলনি কৰাৰ চক্ৰান্ত :
অনুপ্ৰৱেশকাৰী আৰু ইয়াৰ ৰক্ষকক প্ৰত্যাহ্বান জনাই প্ৰধানমন্ত্রীয়ে কয়, "আমাৰ সম্পদ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক কোনো কাৰণতে দখল কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব । সীমান্তত ভৌগোলিক গাঠনি সলনি কৰাৰ চক্ৰান্ত কৰা হৈছে । সেইবাবে দেশত এক ডেম'গ্ৰাফী মিছন চলোৱা হৈছে । অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ পৰা দেশক মুক্ত কৰা হ'ব । ইয়াৰ সমৰ্থন কৰা সকলক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কৈছো যে যিমান চেষ্টা কৰিলেও ইয়াক বিফল কৰাৰ বাবে লাগিলে মই বুকু পাতি লম । অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ৰক্ষা কৰিব বিচৰা সকলে ইয়াৰ পৰিণাম ভুগিব লাগিব । দেশবাসীয়ে তেওঁলোকক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে । আমি সকলোৱে মিলি দেশ ৰক্ষা কৰিব লাগিব ।"
কংগ্ৰেছে আঘাতত নিমখ দিয়াৰ কাম কৰিছে :
প্ৰধানমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "বিজেপিৰ ডাৱল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰে পূৰ্বোত্তৰৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে কাম কৰি আছে । যোৱানিশা অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে মোক এটা ভিডিঅ' দেখালে আৰু সেই ভিডিঅ'টো চাই দুখ অনুভৱ কৰিছো যিটো ভিডিঅ'ত আছিল কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষৰ মন্তব্য । সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰত ৰত্ন দিয়াৰ দিনা কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি মোদীয়ে নাচ-গান কৰা ব্যক্তিক ভাৰতৰত্ন দিয়া বুলি মন্তব্য কৰিছিল । ১৯৬২ চনৰ চীনৰ আক্ৰমণৰ সময়ত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক দিয়া আঘাত এতিয়াও সজীৱ হৈ আছে । কংগ্ৰেছৰ আজিৰ নেতাসকলে সেই আঘাতত নিমখ দিয়াৰ কাম কৰি আছে ।"
জনতা মোৰ মালিক আৰু মোৰ ৰিমট ক'ণ্ট্ৰল :
প্ৰধানমন্ত্রীয়ে পুনৰ কয়, "মোক কোনোবাই গালি দিলে ভগৱান শিৱৰ ভক্ত হিচাপে মই বিষ পান কৰো; কিন্তু এনেদৰে আনৰ অপমান হ'লে মই ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰো । আপোনালোকেই কওক ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰতৰত্ন দিয়াৰ সিদ্ধান্ত সঠিক আছিল নে নাই ? কংগ্ৰেছে অসমৰ সন্তানক এনেদৰে অপমান কৰিলে মনত দুখ হয় । অসম তথা দেশৰ সংগীতপ্ৰেমীয়ে কংগ্ৰেছক এনে অপমানৰ বাবে জবাবদিহি কৰিব লাগে । কিয় ভূপেন দাক অপমান কৰিলে ? মই জানো কংগ্ৰেছৰ ইক'চিষ্টেম আজি মোৰ ওপৰত পৰিব । মোৰ বাবে জনতা মোৰ ভগৱান । জনতা মোৰ মালিক আৰু মোৰ ৰিমট ক'ণ্ট্ৰল । মোৰ বেলেগ ৰিমট ক'ণ্ট্ৰল নাই ।"
অসমক দেশৰ দ্ৰুত বিকশিত ৰাজ্য আখ্য়া :
বিকাশৰ প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে কয়, "অসম আজি দেশৰ দ্ৰুত বিকশিত ৰাজ্য । ১৩ শতাংশ বিকাশৰ হাৰত অসম আগুৱাই গৈ আছে । এইটো ডাঙৰ কৃতিত্ব । এই সফলতাৰ অংশীদাৰ অসমৰ জনতা । অসমৰ জনতাৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বৰ টিমে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে সফলতা অৰ্জন কৰিছে । পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ঐতিহাসিক বিজয় লাভ কৰিছে । বিকশিত ভাৰতৰ বাবে দেশ এক হৈ আগুৱাই গৈ আছে । স্বাধীনতাৰ পাছত বিকাশৰ ক্ষেত্রত পূব ভাৰত পিছ পৰি আছিল । বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পাছত পৰিৱেশ সলনি হৈছে । বৰ্তমানৰ সময় কেৱল উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে । এতিয়া সময় উত্তৰ পূবৰ নৱপ্ৰজন্মৰ হাতৰ মুঠিত । কানেকটিভিটিৰ ক্ষেত্রত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। কংগ্ৰেছৰ ছটা দশকত ব্ৰক্ষ্মপুত্রৰ ওপৰত তিনিখন দলং আছিল । বিজেপিয়ে এটা দশকত ডাঙৰ ছয়খন দলং বনালে । অসমৰ ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিয়ক আমি আৰু কাম কৰিম ।"
নৱৰাত্রিৰ প্ৰথম দিনা জি এছ টিৰ হাৰ হ্ৰাস হ'ব :
জি এছ টিৰ প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে কয়, "জি এছ টিৰ হাৰত আৰু সংস্কাৰ কৰা হ'ব । ৯ দিন পাছত নৱৰাত্রিৰ প্ৰথম দিনা জি এছ টিৰ হাৰ বহুত হ্ৰাস হ'ব । দেশবাসীয়ে ইয়াৰ যথেষ্ট সুবিধা পাব । বহু সামগ্ৰীৰ দাম কমিব । কৰ্কটকে ধৰি বহু ৰোগৰ ঔষধৰ মূল্য হ্ৰাস পাব । বাহনৰ মূল্য হ্ৰাস পাব । উৎসৱ-পাৰ্বনৰ চমক বৃদ্ধি পাব ।"
সকলোকে স্বদেশী সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ আহ্বান :
ভাষণত স্বদেশী সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি প্ৰধানমন্ত্রীয়ে সকলোৰে প্ৰতি আহ্বান জনাই কয়, "দেশৰ প্ৰগতি আৰু বিকাশৰ বাবে সকলোৱে স্বদেশী সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব । সেইদৰে ব্যৱসায়ীসকলেও স্বদেশী সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিব । কোম্পানী বিদেশৰ হ'লেও ভাৰতত সামগ্ৰী নিৰ্মাণ হোৱা হ'ব লাগিব । মেড ইন ইণ্ডিয়া সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব আৰু বিক্ৰী কৰিব ।" প্ৰধানমন্ত্রীয়ে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ প্ৰসংগত কয় যে অহা ৪-৫ বছৰত মেডিকেল শিক্ষাৰ বাবে এক লাখ নতুন আসন কৰা হ'ব ।
সভাৰ মাজতেই উপহাৰ গ্ৰহণ :
ইফালে, ভাষণৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্রীয়ে বিভিন্ন জনে তেওঁলৈ মৰমৰ চিন স্বৰূপে আগবঢ়োৱা উপহাৰৰ প্ৰতিও দৃষ্টি দিয়ে । প্ৰধানমন্ত্রীয়ে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ যোগেদি বিভিন্ন জনে আগবঢ়োৱা তেওঁৰ আৰু তেওঁৰ মাতৃৰ চিত্র, গামোচা আদি মৰমৰ উপহাৰ গ্ৰহণ কৰে । উপহাৰ দিয়া সকলক প্ৰধানমন্ত্রীয়ে পিছফালে নিজৰ নাম আৰু ঠিকনা দিয়াৰ বাবে আহ্বান জনায় । যাতে প্ৰধানমন্ত্রীয়ে তেওঁলোকক চিঠিৰ মাধ্যমৰে উত্তৰ দিব পাৰে ।
বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ পৰাও প্ৰধানমন্ত্রীয়ে কেমেৰামেনৰ যোগেদি উপহাৰ সংগ্ৰহ কৰে আৰু এছ পি জিক সেই উপহাৰ লোৱাৰ বাবে আহ্বান জনায় । এই অকৃত্রিম মৰমৰ উপহাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্রীয়ে সকলোকে ধন্যবাদ জনায় আৰু ইয়াক নিজৰ সৌভাগ্য আখ্যা দিয়ে ।
দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শনিবাৰে অসমলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে দৰঙৰ মঙলদৈত এখন বিশাল ৰাজহুৱা সভা সম্বোধন কৰে । এই সভাৰ পৰাই ভাৰ্চুৱেলি প্ৰধানমন্ত্রীয়ে তিনিটা প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । প্ৰধানমন্ত্রীয়ে ৫৭০ কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া দৰং মেডিকেল কলেজ, বি এছ চি নাৰ্ছিং কলেজ আৰু জি এম এম স্কুলৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ।
আনহাতে ১২০০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া নাৰেংগী-কুৰুৱা সংযোগী দলঙৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্রীয়ে । তদুপৰি প্ৰধানমন্ত্রীয়ে ৪৫৩০ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া গুৱাহাটী ৰিং ৰোডৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰে।
কংগ্ৰেছৰ দিনত এনেদৰে উপহাৰ দিয়া নাছিল : মুখ্য়মন্ত্ৰী
আনহাতে বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "আজি মঙলদৈত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে ৬৩০০ কোটি টকাৰ তিনিটা আঁচনিৰ আধাৰশিলা কৰিলে । ২৪ সংখ্যক দৰং মেডিকেল কলেজ আৰু হাস্পতালৰ আজি আধাৰশিলা স্থাপন হ'ল । লগতে বি এছ চি নাৰ্ছিং কলেজ আৰু জি এম এম স্কুলৰ আধাৰশিলা কৰিলে । ইয়াৰ নিৰ্মাণ ব্যয় ৫৭০ কোটি টকা । সেইদৰে ৪৫৩০ কোটি টকা ব্যয়ৰ গুৱাহাটী ৰিং ৰোড আৰু ১২০০ কোটি টকা ব্যয়ৰ নাৰেংগী-কুৰুৱা সংযোগী ব্ৰক্ষ্মপুত্রৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া দলঙৰ শিলান্যাস কৰিলে । গোলাঘাটকে ধৰি আজিৰ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে অসমক ১৮ হাজাৰ কোটি টকাৰ উপহাৰ দিব । কংগ্ৰেছৰ দিনত এনেদৰে উপহাৰ দিয়া হোৱা নাছিল । আমি অসমৰ বিকাশৰ বাবে প্ৰতিটো ক্ষণ-মূহুৰ্ত কাম কৰিম। মোদীৰ নেতৃত্বত অসমখনক আগুৱাই লৈ যাম। জানুৱাৰীত গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলং প্ৰধানমন্ত্রীৰ দ্বাৰা উদ্বোধন কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাম। অসমৰ বিকাশৰ এই যাত্রাত হিমালয় থিয় দিলেও আমি আগুৱাই যাম ।"
অনুষ্ঠানটোত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, মন্ত্রী কেশৱ মহন্ত, মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাকে ধৰি ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল । অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্রীক মুগাৰ গামোচা, পথৰুঘাটৰ স্মাৰক আৰু জয়ঢোলেৰে সম্ভাষণ জনোৱা হয় । মঙলদৈৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নুমলীগড় অভিমুখে ৰাওনা হয় ।
আজিৰ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমত উদ্বোধন আৰু শিলান্যাস কৰা প্ৰকল্পৰ মুঠ পৰিমাণ হৈছে ১৮০০০ কোটি টকা । উল্লেখ্য যে মিজোৰাম আৰু মণিপুৰৰ ভ্ৰমণ সামৰি শনিবাৰে বিয়লি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিল প্ৰধানমন্ত্রী ।
তাৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্রীয়ে ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষ্যে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত আয়োজন কৰা অনুষ্ঠান অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল । নিশা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গুৱাহাটীৰ কইনাধৰাস্থিত ১ নং ৰাজ্যিক গেষ্ট হাউচত কটাই আজি পুৱা মঙলদৈলৈ ৰাওনা হৈ বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰে ।