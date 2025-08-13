তেজপুৰ: ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন উপলক্ষে ১৯৯৯ চনৰ কাৰ্গিল যুদ্ধৰ তিনি বিশেষ বীৰ শ্বহীদৰ পৰিয়ালক ৰাজধানী নতুন দিল্লীস্থিত লালকিল্লালৈ আমন্ত্ৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ।
তেজপুৰস্থিত প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল অতুল শ্ৰীধৰণে ই টিভি ভাৰতক জানিবলৈ দিয়ে এই কথা ৷ তেওঁ কয়- ‘‘আমি খবৰ পোৱাৰ লগে লগেই সকলোকে জনাওঁ ৷ কিন্তু তেওঁলোকে অসুবিধাৰ বাবে উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব বুলি জনায় ।’’
উল্লেখ্য যে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰাৰ বাবে নতুন দিল্লীলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা তিনিওটা পৰিয়ালে কিছু পলমকৈ এই খবৰ পোৱাৰ বাবেই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাটো সম্ভৱপৰ হৈ নুঠিল ৷
কোন কোন শ্বহীদ পৰিয়ালে পাইছে আমন্ত্ৰণ
শ্বহীদ জিণ্টু গগৈ
১৯৯৯ চনৰ কাৰ্গিলৰ ড্ৰাছ ছেক্টৰত শত্ৰুৰ হাতত প্ৰাণ আহুতি দিয়া অসমৰ গোলাঘাট জিলাৰ শ্বহীদ কেপ্তেইন জিণ্টু গগৈৰ পিতৃক ১৫ আগষ্টত স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ জনোৱা হৈছিল আমন্ত্ৰণ ৷
শ্বহীদ পিতৃ তথা ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন বিষয়া, অনাৰী ফ্লায়িং অফিচাৰ ঠগিৰাম গগৈয়ে ইটিভি ভাৰতক টেলিফোনযোগে এনেদৰে জনাই ‘‘আমন্ত্ৰণ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত পোৱাৰ বাবে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিম । মই এই আমন্ত্ৰণ পোৱাৰ বাবে অতিকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো দেশৰ এগৰাকী যোদ্ধাৰ পিতৃ হিচাপে ৷’’
শ্বহীদ জিণ্টু গগৈৰ ঘৰ গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাইত ৷ ভাৰতীয় সেনাৰ ১৭ নং গাৰোৱাল ৰাইফলছৰ বিষয়া আছিল তেওঁ । ১৯৯৯ চনত কাৰ্গিলৰ যুদ্ধত কেপ্তেইন গগৈক বটালিক খণ্ডৰ কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ এক স্থান পুনৰ দখল কৰাৰ বিশেষ মিছনৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল ।
কঠোৰ পৰিশ্ৰম, প্ৰত্যাহ্বান আৰু প্ৰতিকূল পৰিস্থিতি, ঠেক ভূখণ্ড আৰু শত্ৰুৰ প্ৰচণ্ড গুলীবৰ্ষণৰ মাজতো তেওঁ নিজৰ সেনাসকলক অসাধাৰণ সাহসেৰে নেতৃত্ব দিছিল ।
১৯৯৯ চনৰ ২৯ জুনত হোৱা ভয়াৱহ যুদ্ধত তেওঁ বহুবাৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ পিছতো আগবাঢ়ি গৈ আছিল । কেপ্তেইন গগৈয়ে নিজৰ নেতৃত্বৰে সৈন্যসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল যদিও নিজৰ জীৱন বলিদান দিবলগীয়া হৈছিল ।
শ্বহীদ নন্দ চান্দ সিংহ
আন এগৰাকী কাৰ্গিল যোদ্ধা, অসমৰ কাছাৰ জিলাৰ বাসিন্দা তথা মণিপুৰী যুৱক শ্বহীদ নন্দ চান্দ সিংহৰ পৰিয়ালেও এই আমন্ত্ৰণ লাভ কৰে ৷ অৱশ্যে শ্বহীদগৰাকীৰ মাতৃ অসুস্থ হোৱাৰ বাবে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ নন্দমণি সিংহই এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
জ্যেষ্ঠ ভাতৃ নন্দমণি সিংহই ইটিভি ভাৰতক কয়, ‘‘এই বাৰ্তা লাভ কৰি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো ৷ কিন্ত উপায় নাই কাৰণ আমাৰ মাতৃ অসুস্থ হোৱাৰ বাবে আমি পৰিয়ালৰ লোকে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলো । কাৰ্গিলত অনুষ্ঠিত হোৱা ২৫ তম কাৰ্গিল বিজয় দিৱসত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছিলো ।’’
নন্দ চান্দ সিংহ ১৯৯৯ চনৰ ১৪ মে’ত কাৰ্গিলৰ দ্ৰাছ ছেক্টৰত ৩১৫ নং আৰ্টিলেৰী বিভাগত কৰ্মৰত আছিল । একেটা চনৰে ২ জুলাইত শত্ৰুৰ স্প্লিণ্টাৰৰ আঘাতত মৃত্যু ঘটে শ্বহীদগৰাকীৰ । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ মৰণোত্তৰভাৱে ১৯৯৭ চনত সেনাৰ পদক লাভ কৰে ।
শ্বহীদ উদ্ধৱ দাস
আনহাতে অসমৰ আন এগৰাকী কাৰ্গিল যোদ্ধা পৰিয়ালে লাভ কৰিছে এই আমন্ত্ৰণ । গুৱাহাটীৰ চচলৰ শ্বহীদ উদ্ধৱ দাসৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিছে এই আমন্ত্ৰণ ।
শ্বহীদগৰাকীৰ একমাত্ৰ ভগ্নী আৰু মাতৃয়ে এই খবৰ পাই আনন্দিত হৈছে ৷ কিন্তু যোৱা ১১ আগষ্টতহে এই আমন্ত্ৰণ লাভ কৰাৰ বাবে পৰিয়ালটোৱে নিচেই কম সময়তে দিল্লীলৈ উৰা মৰাৰ পৰা বিৰত থাকে ৷
ভগ্নী জয়ন্তী দাসে কয়, ‘‘বৰ্তমান মই আৰু আমাৰ মা হে আছো । মাতৃ খেগেশ্বৰী দাস বিগত বৰ্ষত কাৰ্গিল বিজয় দিৱসত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অনুষ্ঠানত কাৰ্গিলত উপস্থিত আছিল ৷ আমাক বিশেষভাৱে সন্মান জনোৱা হৈছিল ৷’’
উল্লেখ্য যে, উদ্ধৱ দাস কাৰ্গিলৰ দ্ৰাছ চেক্তৰত নিয়োজিত আছিল ।
