বিশ্বৰ প্ৰথমটো বাঁহভিত্তিক ২জি জৈৱ ইথানল প্ৰকল্প মুকলি; বিকশিত অসম বিকশিত ভাৰতৰ গৌৰৱময় যাত্ৰা আখ্য়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ক'লে ১৮ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প অসমে লাভ কৰিলে এদিনতেই ।

BIO ETHANOL PLANT IN GOLAGHAT
বিশ্বৰ প্ৰথমটো বাঁহভিত্তিক ২জি জৈৱ ইথানল প্ৰকল্প মুকলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ (@ Himanta Biswa Sarm X)
Published : September 14, 2025 at 9:07 PM IST

গোলাঘাট : নুমলীগড়ত বিশ্বৰ প্ৰথমটো বাঁহভিত্তিক ২জি জৈৱ ইথানল প্ৰকল্প মুকলি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । বাঁহৰ পৰা ইথানল আৰু কেইবাটাও প্ৰডাক্ট এই জৈৱ শোধনাগাৰটোৰ জৰিয়তে উৎপাদন কৰা হ’ব । ইয়াৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে এটা প’লিপ্ৰপেলিন উৎপাদন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ।

অসমীয়াতেই আৰম্ভ কৰিলে ভাষণ :

ইথানল প্রকল্পটো মুকলি কৰাৰ পিচতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰথমতে অসমীয়াতেই আগতীয়াকৈ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰতিও শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে ।

বিশ্বৰ প্ৰথমটো বাঁহভিত্তিক ২জি জৈৱ ইথানল প্ৰকল্প মুকলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

যোৱা দুদিনত অসমকে ধৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত লাভ কৰা মৰম-চেনেহৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়, "মই বিগত দুদিন ধৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত আছো আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত আহিলে মই বিশেষ মৰম লাভ কৰো । বিকশিত অসম, বিকশিত ভাৰতৰ গৌৰৱময় যাত্ৰাৰ বাবে আজিৰ দিনটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ । আজি প্ৰায় ১৮ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প অসমে লাভ কৰিছে । আজি উদ্ধোধন হোৱা প্ৰকল্পই বিকশিত অসমৰ পথ অধিক শক্তিশালী কৰিব ।"

BIO ETHANOL PLANT IN GOLAGHAT
বিশ্বৰ প্ৰথমটো বাঁহভিত্তিক ২জি জৈৱ ইথানল প্ৰকল্প (ETV Bharat Assam)

অসমৰ তৈলজাত সামগ্ৰীয়ে দেশক গতি প্ৰদান কৰিছে :

অসমে ভাৰতবৰ্ষৰ ইন্ধন সামৰ্থ ব‌ঢ়াবলৈ সক্ষম হোৱা ৰাজ্য বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "ইয়াত উৎপাদিত তৈলজাত সামগ্ৰীয়ে দেশৰ প্ৰগতিক গতি প্ৰদান কৰে । কিছুসময়ৰ আগতে বাঁহৰ পৰা উৎপাদিত বায়' ইথানল প্রকল্পৰ উদ্ধোধন কৰা হৈছে, ই অসমৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় । ইথানল প্রকল্পৰ উপৰি আজি প’লিপ্ৰপেলিন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে । ইয়ে অসমৰ বিকাশৰ প্ৰতি গতি প্ৰদান কৰিব ।"

BIO ETHANOL PLANT IN GOLAGHAT
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰণি শৰ্মা আৰু সোণোৱালৰ (ETV Bharat Assam)

ভাৰতক পৃথিৱীৰ দ্ৰত বিকশিত দেশ আখ্য়া :

আজি ভাৰতবৰ্ষ পৃথিৱীৰ দ্ৰত গতিত বিকশিত দেশ বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "যিদৰে ভাৰত বিকশিত হৈছে তেনেদৰে বিজুলী, গেছ, ইন্ধনৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । আমি এই সামগ্ৰী সমূহৰ বাবে বিদেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ আছিলো । আমি বহু পৰিমাণে খনিজ তেল আৰু গেছ বিদেশৰ পৰা আমদানি কৰিবলগীয়া হয়, যাৰ ফলত ভাৰতে বহু লাখ টকা বিদেশক দিব লাগে । আমাৰ ধনেৰে বিদেশত আত্মসংস্থাপন লাভ কৰে । এই পৰিস্থিতি সলনি কৰিব লাগিবই, যাৰ বাবে ভাৰত আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ দিশত আগুৱাই গৈছে । আমি এফালে দেশত ইন্ধন আৰু গেছৰ নতুন ভাণ্ডাৰৰ অনুসন্ধান কৰি আছো আৰু দ্বিতীয় সেউজীয়া ইন্ধনৰ পৰিমাণ বঢ়াই আছো ।"

BIO ETHANOL PLANT IN GOLAGHAT
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সভাত উপস্থিত জনতা (ETV Bharat Assam)

তেল-গেছৰ বিকল্প হিচাপে ইথানলৰ প্ৰয়োজন :

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "এইবাৰ লালকিল্লাৰ পৰা মই সমুদ্ৰ মন্থনৰ ঘোষণা কৰিছিলো । আমাৰ সমুদ্ৰৰ তলত বহু পৰিমাণে ইন্ধন আৰু গেছৰ ভাণ্ডাৰ মজুত থাকিব পাৰে যাৰ বাবে এটা মিছন আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছো । এটা দশকৰ পূৰ্বে ভাৰতবৰ্ষৰ সৌৰ শক্তিৰ দিশত বহু পিছ পৰি আছিল; কিন্তু এতিয়া বিশ্বৰ পাঁচ নম্বৰ স্থানত আছে । পৰিৱৰ্তনশীল এই সময়ত ভাৰতক তেল আৰু গেছৰ বিকল্প হিচাপে ইথানলৰ প্ৰয়োজন । আজি ইয়াত বাঁহৰ পৰা ইথানল প্ৰস্তুত প্রকল্প উদ্ধোধন কৰা হৈছে । ইয়াৰ পৰা অসমৰ কৃষক পৰিয়ালৰ সুবিধা হ'ব । চৰকাৰে কৃষকক বাঁহৰ খেতি কৰিবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰিব আৰু বাঁহ ক্ৰয় কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । বাঁহৰ চীপছ প্ৰস্তুত কৰা সৰু প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হয় । প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰায় ২০০ কোটি টকা এই অঞ্চলত ব্য়য় কৰা হ'ব । আজি বাঁহৰ পৰা ইথানল প্ৰস্তুত কৰা প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হৈছে; কিন্তু কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত বাঁহ কটিলে জেললৈ পঠিয়াইছিল । আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পাছত সেই বাধা আঁতৰাই দিলো ।"

BIO ETHANOL PLANT IN GOLAGHAT
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জনসভা (ETV Bharat Assam)

"আপোনালোকে দৈনন্দিন জীৱনত প্লাষ্টিকৰ বহু সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰে; কিন্তু এই প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিবলৈ প’লিপ্ৰপেলিনৰ প্ৰয়োজন হয় । এই প’লিপ্ৰপেলিনৰ পৰা দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰা প্লাষ্টিকৰ মগ,বাল্টি,চকী, টেবুল,বাহনৰ সমগ্ৰী আদি প্ৰায় বিলাক সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা হয় । আজি এই প’লিপ্ৰপেলিনৰ উদ্যোগ প্ৰকল্পৰ উপহাৰ অসমে লাভ কৰিছে । এই প্ৰকল্পৰ পৰা মেকইন অসম, মেকইন ইণ্ডিয়া শক্তিশালী হ'বলৈ গৈ আছে । যেনেদৰে অসম গামোচা,এড়ি-মুগাৰ বাবে জনাজাত, এতিয়া প’লিপ্ৰপেলিনৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীৰ বাবেও জনাজাত হ'ব । অসমক আমি বহু ডাঙৰ অভিযানৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰিছো আৰু এই অভিযান ছেমি কণ্ডাক্টৰ মিছন ।" এইদৰে মন্তব্য় কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ।

BIO ETHANOL PLANT IN GOLAGHAT
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জনসভা (ETV Bharat Assam)

ভাৰত আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাত অসমৰ ভুমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ :

স্বাধীনতাৰ পাছত অসমৰ চাহ ইমান জনাজাত নাছিল যদিও চাওতে চাওতে অসমৰ চাহ গ্ল'ৱেল ব্ৰেণ্ড হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়,"ভাৰতে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসমে বহু ডাঙৰ ভুমিকা পালন কৰিছে । আজি যান-বাহনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো এটা সৰু ইলেকট্ৰনিক চীপছৰ ভিতৰত সোমাই থাকে আৰু এই সকলো সামগ্ৰী ভাৰতত প্ৰস্তুত কৰিবলৈ হ'লে ইলেক্ট্ৰনিক চীপছ আমাৰ হ'ব লাগিব । মৰিগাঁৱত ২৭ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ছেমি কণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে ।"

BIO ETHANOL PLANT IN GOLAGHAT
জৈৱ ইথানল প্ৰকল্প বুজ লোৱা অৱস্থাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী (ETV Bharat Assam)

কংগ্ৰেছৰ দিনত বিকাশৰ গতি আছিল লেহেমীয়া :

ইপিনে, কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছে দেশত দীঘলীয়া সময় শাসন চলাইছিল । অসমতো চৰকাৰ চলাইছিল; কিন্তু বিকাশৰ গতি লেহেমীয়া আছিল । বিজেপিৰ ডবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰে অসমৰ পুৰণি চিনাকিক মজবুত কৰিছে । আমাৰ চৰকাৰে অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে । অসমত বিজেপি চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় নতুন শিক্ষা নীতি সোনকালে গ্ৰহণ কৰিছে । কংগ্ৰেছ দলে অসমৰ মহান বীৰ-বীৰাংগনাক সঠিক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা নাছিল; কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ ৪০০ বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত কৰিছো আৰু তেখেতৰ জীৱনী ২৩ টা ভাষালৈ অনুবাদ কৰি প্ৰকাশ কৰা হৈছে । শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰ উপেক্ষিত হৈ আছিল, আমাৰ চৰকাৰে নতুনত্ব দিয়ে । শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱাক বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকাত অন্তৰ্ভূক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছো । অসমত যিমানেই পৰ্যটকৰ আগমণ হ'ব সিমানে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান হ'ব ।"

BIO ETHANOL PLANT IN GOLAGHAT
জৈৱ ইথানল প্ৰকল্প বুজ লোৱা অৱস্থাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী (ETV Bharat Assam)

অনুপ্ৰৱেশকাৰীক কংগ্ৰেছ চৰকাৰে সুৰক্ষা দিছিল :

বিকাশৰ এই সময়ত অসমত অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ সমস্যা সৃষ্টি হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ভূমি দি বেদখলকাৰীক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছিল; কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে এই অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছে ।‌ অসম চৰকাৰে মিছন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে লাখ লাখ পৰিয়ালক ভূমিৰ পট্টা প্ৰদান কৰিছে । জনজাতীয় লোকসকলক যি অন্যায় কৰিছিল বিজেপিয়ে সকলো ঠিক কৰিবৰ বদ্ধপৰিকৰ ।"

BIO ETHANOL PLANT IN GOLAGHAT
জৈৱ ইথানল প্ৰকল্প প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দ্বাৰা উন্মোচন (ETV Bharat Assam)

২০ লাখৰো অধিক দুখীয়াই লাভ কৰিছে পকী ঘৰ :

"আমাৰ এটাই মন্ত্ৰ নাগৰিক দেৱ ভৱঃ । অসমত ২০ লাখৰো অধিক দুখীয়া মানুহৰ পকী ঘৰ লাভ কৰিছে । ঘৰ ঘৰ নলৰে পানী দিয়াৰ কাম পূৰ্ণগতিত চলি আছে । ইয়াৰ উপৰি চাহ বাগিচা সমূহত চৰকাৰৰ আঁচনি দিয়াৰ কাম পূৰ্ণগতিত চলি আছে ।"

BIO ETHANOL PLANT IN GOLAGHAT
জৈৱ ইথানল প্ৰকল্প প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দ্বাৰা উন্মোচন (ETV Bharat Assam)

এই সভাখনত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰ'লিয়াম মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰী, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মন্ত্ৰী অতুল বৰা, অজন্তা নেওগ, ৰূপেশ গোৱালা, খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া, সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন, দেৰগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ভবেন্দ্ৰ নাথ ভৰালী আদি উপস্থিত থাকে ।

BIO ETHANOL PLANT IN GOLAGHAT
জৈৱ ইথানল প্ৰকল্প (ETV Bharat Assam)

GOLAGHATইটিভি ভাৰত অসমNUMALIGARH REFINERYPM MODI ASSAM VISITNUMALIGARH BIO ETHANOL PLANT

