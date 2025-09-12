ETV Bharat / state

১৪ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুঠ ১৮২৬৭ কোটি টকাৰ ক’ত কি কি প্ৰকল্প উন্মোচন আৰু শিলান্যাস কৰিব ?

১৩ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণ । মুঠ ১৮২৬৭.০০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ সবিশেষেৰে এক বিস্তৃত প্ৰতিবেদন ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 12, 2025 at 9:52 PM IST

Updated : September 12, 2025 at 10:00 PM IST

গুৱাহাটী : ১৩ ছেপ্টেম্বৰত দুদিনীয়া অসম ভ্ৰমণেৰে অসমত উপস্থিত হ’ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । ১৪ তাৰিখ দেওবাৰে দিনটো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাজ্যখনত উন্মোচন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মুঠ ১৮২৬৭.০০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ । তাৰ পূৰ্বে ১৩ ছেপ্টেম্বৰৰ আবেলি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষৰ উদযাপন অনুষ্ঠানত ।

এই অনুষ্ঠানত তেওঁ মুকলি কৰিব ভূপেন হাজৰিকাৰ ছবি সম্বলিত এটা ১০০ টকীয়া মুদ্ৰা আৰু ভাৰতৰ সকলো সাংবিধানিক স্বীকৃত ভাষাত প্ৰকাশ হ’বলগীয়া তেওঁৰ জীৱনী গ্ৰন্থ ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)

বিশেষকৈ ২০১৬ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ১৪ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো বিশেষৰূপে গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাবে বিবেচিত হৈছে ৷ এই দিনটোতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমত মুঠ ১৮,২৬৭ কোটি টকাৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । এই প্ৰকল্পসমূহে অসমৰ অৱকাঠামো, স্বাস্থ্যসেৱা, যোগাযোগ ব্যৱস্থা আৰু উদ্যোগিক খণ্ডক সামৰি লৈছে ।

  • অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় এই ভ্ৰমণৰ সবিশেষ

অসম চৰকাৰে এই কাৰ্যসূচীসমূহৰ সফলতা নিশ্চিত কৰিবলৈ সকলো প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ১৪ ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণসূচীৰ সভাথলী মঙলদৈ আৰু নুমলীগড়ত নিজেই গৈ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লৈছে । সেই অনুসৰি তেওঁ দিনৰ ১১ বজাত মঙলদৈত উপস্থিত হৈ প্ৰথমে স্বাস্থ্য, শিক্ষা আৰু আন্তঃগাঁথনিমূলক প্ৰকল্পসমূহৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ।

তাৰ পিছত আবেলি আঢ়ৈ বজাত নুমলীগড় শোধনাগাৰত উপস্থিত হৈ দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো বায়’ৰিফাইনেৰী প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰিব । সন্ধিয়া যোৰহাট বিমান বন্দৰৰ পৰা তেওঁ কলিকতালৈ ৰাওনা হ’ব ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ সবিশেষ (ETV Bharat Assam)
  • প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ ১৪ ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰকল্পসমূহৰ সবিশেষ:

অসম ভ্ৰমণত ১৪ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা মঙলদৈ আৰু নুমলীগড় - এই দুয়ো ঠাইতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুখন বিশাল জনসভাত সম্বোধন কৰিব । সেইদিনা পুৱা ১১ বজাত উপস্থিত হ’ব মঙলদৈত ৷ মঙলদৈত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে স্বাস্থ্য, শিক্ষা জড়িত বিষয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ।

ইয়াৰ লগতে যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ আন্তঃগাথনিৰ উন্নয়নৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত এখন দলঙ আৰু গুৱাহাটীক আৱৰি লিংক ৰোড প্ৰকল্পৰ কাম-কাজৰ শিল্যান্যাস কৰিব । আবেলি ২.৩০ বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী নুমলীগড় শোধনাগাৰত উপস্থিত হ’ব ৷ নুমলীগড়ত উদ্যোগিক খণ্ডৰ দুটা প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ।

ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমখন বায়’ ৰিফাইনেৰীৰ ভিতৰৰ দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

এই উদ্যোগ দুটাৰ ভিতৰত দেশৰ প্ৰথমটো বায়’ৰিফাইনেৰী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিব আৰু বিশাল প’লিপ্ৰপেলিন উৎপাদন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আৰু সন্ধিয়া যোৰহাট বিমান বন্দৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী কলিকতালৈ ৰাওনা হ’ব ।

আশা কৰা হৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই ভ্ৰমণে অসমৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশত এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিব । বিশেষকৈ নুমলীগড়ৰ বায়’ৰিফাইনেৰী প্ৰকল্পটোৱে বাঁহৰ দৰে স্থানীয় সম্পদক ব্যৱহাৰ কৰি পৰিৱেশ অনুকূল উৎপাদনৰ পথ মুকলি কৰিব ।

  • কোন প্ৰকল্পত কিমান মুঠ খৰচ ? উৎপাদন আৰু সবিশেষ:

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰী কৰা তথ্য অনুসৰি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ভ্ৰমণত ১৪ ছেপ্টেম্বৰত মুঠ ১৮,২৬৭ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । প্ৰকল্প অনুসৰি সবিশেষ তথ্য এনে ধৰণৰ :

ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমখন বায়’ ৰিফাইনেৰী (ETV Bharat Assam)
  • মঙলদৈ মেডিকেল কলেজ, নাৰ্চিং কলেজ আৰু জিএনএম স্কুল

মুঠ খৰচ : ৫৬৭ কোটি টকা । স্বাস্থ্য আৰু চিকিৎসা শিক্ষাৰে জড়িত এই প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা দৰং অঞ্চলত চিকিৎসা শিক্ষাৰ সুবিধা বৃদ্ধি পাব আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ মান উন্নয়নৰ লক্ষ্য নিৰ্দিষ্ট কৰি লোৱা হৈছে ।

  • কুৰুৱা আৰু নাৰেংগীৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত দলং

দলঙৰ মুঠ খৰচ: প্ৰায় ১,২০০ কোটি টকা ।
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত এই দলঙে দৰঙৰ কুৰুৱা আৰু নাৰেংগীৰ টেৰা টুক্ৰাৰ নিৰ্মাণ হ'ব দলংখন ।
দলঙৰ দৈৰ্ঘ হ’ব তিনি কিলোমিটাৰ ৷
দলঙখনত মুঠ ৬ টা লেন থাকিব ৷

ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমখন বায়’ ৰিফাইনেৰী (ETV Bharat Assam)
  • নাৰেংগী-ডিগাৰু-বাইহাটা-কুৰুৱা লিংক ৰোড প্ৰকল্প

ৰিং ৰোডৰ মুঠ খৰচ: ৪,৫০০ কোটি টকা।
গুৱাহাটী মহানগৰক এক আৱৰ্ত (ৰিং)ৰ ভিতৰলৈ আনিব ৷
গুৱাহাটী ৰিং ৰোড হৈছে ১২১ কিলোমিটাৰ দৈর্ঘ্যৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্রকল্প ৷
গুৱাহাটী চহৰৰ যান-জঁটৰ সমস্যা হ্রাস কৰাৰ উদ্দেশ্য । সুগম যাতায়ত আৰু সামগ্ৰী পৰিবহণ অধিক দ্ৰুতগতিত সম্পন্ন হোৱাটো নিশ্চিত কৰিব ।
গুৱাহাটী ৰিং ৰোড নিৰ্মাণ কৰিব আহমেদাবাদৰ দীনেশ চন্দ্ৰ আৰ আগৰৱাল ইনফ্ৰাক'ন প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ কোম্পানীটোৱে (M/S Dineshchandra R Agrawal Infracon Pvt. Ltd)।

আধাৰশিলা স্থাপনৰ পিছৰ পৰা নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিধাৰিত সময়সীমা ৪ বছৰ ।
১২১ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ৰিং ৰোড তিনিটা খণ্ডত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ।
১২১ কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কমলপুৰৰ পৰা সোণাপুৰলৈ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া ৫৫.৫৪ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ এই পথছোৱা হ'ব গ্ৰীনফিল্ড ।

ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমখন বায়’ ৰিফাইনেৰী (ETV Bharat Assam)
  • নুমলীগড়ৰ ভাৰতৰ প্ৰথমটো বায়’ৰিফাইনেৰী প্ৰকল্প

মুঠ খৰচ: ৫,০০০ কোটি টকা।
বাঁহৰ পৰা ইথানল আৰু অন্যান্য উৎপাদন কৰা হ’ব এই প্ৰকল্পত ৷
পাইলট ৰান ইতিমধ্যে সফলতাৰে সম্পন্ন হৈছে ।
এই প্ৰকল্পত অসমৰ স্থানীয় জৈৱ সম্পদ ব্যৱহাৰ হ’ব । ইয়াৰ পৰা নতুন নতুন উদ্যোগ সৃষ্টি হ’ব আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণত ভূমিকা ল’ব

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণ অসম ভ্ৰমণৰ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat)
  • এই জৈৱ ইথানল প্ৰকল্পত উৎপাদন এনেধৰণৰ—
  1. ইথানল : বছৰি ৪৯,০০০ টন ৷ দৈনিক ১৪৮.৫ টন
  2. ফাৰফুৰল : বছৰি ১৯,০০০ টন ৷ দৈনিক ৩৩.৩ টন
  3. এচিটিক এচিড : বছৰি ১১,০০০ টন ৷ দৈনিক ৫৭.৬ টন ।
  4. তৰল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড : বছৰি ৩২,০০০ টন ৷
  • এই বায়’ ৰিফাইনেৰী প্ৰকল্পটোৰ পৰা কিদৰে উপকৃত হ’ব ?

১) আমদানিকৃত খাৰুৱা তেলৰ ওপৰত ভাৰতৰ নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস
২) প্ৰাকৃতিক সম্পদ ৰাহি কৰা, জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া আৰু পৰিৱেশ প্ৰদূষণ হ্ৰাস কৰা
৩) ৰাজহ আৰু কৃষকক কৰ্মসংস্থাপন আৰু লজিষ্টিক
৪) অসম, নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচলত বাঁহ খেতিত উৎসাহিত কৰা, যাৰ ফলত সেউজ গৃহ গেছ হ্ৰাস পাব, বানপানীৰ মাটিৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধ হ’ব ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণ অসম ভ্ৰমণৰ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat)

গোলাঘাট জিলাৰ নুমলীগড় ৰিফাইনাৰীত নিৰ্মিত বাঁহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তৈয়াৰী জৈৱ ৰিফাইনাৰীৰ উদ্বোধনৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেওবাৰে দুপৰীয়া ২:৩০ বজাত উপস্থিত হ’ব ।

বাঁহৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা ই'থানল প্ৰাথমিকতে ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পেট্ৰ'লত ই'থানল মিশ্ৰণৰ পৰিমাণ ২৫%লৈ বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, যাৰ বাবে বাঁহৰ পৰা ই'থানল উৎপাদনকাৰী প্ৰকল্পসমূহ স্থাপন কৰা হৈছে । এই ই'থানলমূলক ইন্ধনে পৰিৱেশ বান্ধৱ, নবীকৰণযোগ্য প্ৰাকৃতিক উৎস আৰু তেলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা কমাব পাৰে । বাঁহৰ পৰা ই'থানল কৃষকৰ আয় বৃদ্ধি তথা ৰাজ্যৰ আৰ্থিক উন্নয়নত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণ অসম ভ্ৰমণৰ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat)
  • ইথানল ব্যৱহাৰ ক্ষেত্রসমূহৰ ভিতৰত:
  1. যানবাহনৰ ইন্ধন (পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ সৈতে মিশ্ৰিত)।
  2. শিল্প উদ্যোগত ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ।
  3. কৃষি-মেকানিকল ইঞ্জিনসমূহৰ বাবে ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ।
  4. ৰাসায়নিক আৰু প্ৰসাধনী আৰু চিকিৎসা সামগ্ৰীত বিভিন্ন উপাদান হিচাপে ব্যৱহাৰ।
  • প’লিপ্ৰপেলিন উৎপাদন প্ৰকল্প

মুঠ খৰচ : ৭,০০০ কোটি টকা।
স্থান : গোলাঘাট জিলাৰ নুমলীগড় শোধনাগাৰতে স্থাপিত হ’ব এই প্ৰকল্প ।
১৪ ছেপ্টেম্বৰতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব এই প্ৰকল্প ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণ অসম ভ্ৰমণৰ প্ৰস্তুতি পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ (ETV Bharat Assam)

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উন্মোচন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন পৰিবলগীয়া মুঠ ১৮২৬৭ কোটি টকাৰ এই প্ৰকল্পসমূহে অসমৰ অৰ্থনৈতিক, সামাজিক আৰু পৰিকাঠামো বিকাশত যুগান্তকাৰী ভূমিকা ল’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতে, ইয়াৰ ফলত হাজাৰ হাজাৰ চাকৰি সৃষ্টি হ’ব আৰু অসমক ভাৰতৰ উন্নয়নৰ মূল ধাৰাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব ।

