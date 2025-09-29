ETV Bharat / state

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত জুবিন গাৰ্গৰ নামত ৰোপণ নাহৰ, কৰিলে চিত্ৰ অংকন

য'ত নাহৰ থাকে, তাত জুবিন গাৰ্গ থাকে... শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰকৃতি প্ৰেম চিৰ যুগমীয়া কৰিবলৈ অনুৰাগীৰ এই পদক্ষেপ ।

Planting of Nahor saplings at Tezpur
তেজপুৰ চহৰৰ সমীপত নাহৰ পুলি ৰোপণৰ সমান্তৰালভাৱে চিত্ৰ অংকন অনুৰাগী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 29, 2025 at 9:26 AM IST

তেজপুৰ : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেম চিৰ যুগমীয়া কৰি ৰাখিবলৈ ৫২ জোপা নাহৰ পুলি ৰোপণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে তেওঁৰ এদল অনুৰাগীয়ে । এই দলটোৱে তেজপুৰ চহৰৰ সমীপত নাহৰ পুলি ৰোপণৰ সমান্তৰালভাৱে চিত্ৰ অংকন কৰি তেওঁৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমক সজীৱ কৰি ৰাখিবলৈ লৈছে সংকল্প । একে সময়তে জুবিন গাৰ্গৰ প্রিয় গীত পৰিৱেশন কৰি হিয়াৰ আমঠুলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰে ।

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত অৱস্থিত ঐতিহাসিক ৰুদ্ৰপদ দেৱালয়ৰ সমীপত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগত সংপৃক্ত কৰিবলৈ এই নাহৰ পুলিসমূহ ৰোপণ কৰা হয় । নাহৰ ৰোপণ কৰি তেওঁলোকে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে আবেগিক হৈ পৰে । জুবিন গাৰ্গ এগৰাকী প্ৰকৃতি প্ৰেমী আছিল । তেওঁ গছৰ লগতে পশু-পক্ষী ভাল পাইছিল ।

তেজপুৰ চহৰৰ সমীপত নাহৰ পুলি ৰোপণৰ সমান্তৰালভাৱে চিত্ৰ অংকন অনুৰাগী (ETV Bharat Assam)

এই বৃক্ষ ৰোপণৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি জুবিন অনুৰাগী কুনাল বৰাই কয়, "নাহৰ ভাল পোৱা শিল্পীজনৰ বাবে এয়াও কম হয় । আমি ৫২ জোপা নাহৰ পুলি লগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলো; কিন্তু ঠাইৰ অভাৱত আমি বৰ্তমানলৈকে ৩২ জোপা পুলি ৰোপণ কৰিলো । বাকীসমূহ অন্য ঠাইত ৰোপণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম । এই ঠাইতে ছবি আঁকি থকা হৈছে । একেলগে সংগীতৰ এটা যাত্ৰা চলি আছে । আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো এই ৩২ জোপা নাহৰ পুলি আমি গছৰ আকাৰ দিম আৰু প্ৰতি জোপা গছৰ লগত জুবিন দাৰ গীত সজীৱ হৈ থাকিব ।"

Painting in memory of Zubeen Garg
তেজপুৰ চহৰৰ সমীপত নাহৰ পুলি ৰোপণৰ সমান্তৰালভাৱে চিত্ৰ অংকন অনুৰাগী (ETV Bharat Assam)

আন এগৰাকী জুবিন অনুৰাগী ভাৰ্গৱ গগৈয়ে কয়, "আমি ৰোপণ কৰা এই গছ পুলি এজোপা পূৰ্ণয়ব গছ কৰাৰ বাবে আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত এই ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰুদ্ৰপদত । মানুহে বহুত গছ পুলি ৰোপণ কৰে; কিন্তু যতন নলয় । আমি যেনেদৰে ৰোপণ কৰিছো তেনেদৰে যত্ন ল'ম ।"

Painting in memory of Zubeen Garg
তেজপুৰ চহৰৰ সমীপত নাহৰ পুলি ৰোপণৰ সমান্তৰালভাৱে চিত্ৰ অংকন অনুৰাগী (ETV Bharat Assam)

দলটোৰ আন এগৰাকী অনুৰাগী অভিজিত দাসে, "প্ৰকৃতিক প্ৰেমী জুবিন গাৰ্গক যাতে প্ৰত্যেকজনে আহিলে এই নাহৰ কেইজোপাৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত বিচাৰি পায় । আমি এনে এটা পদক্ষেপ লৈছো যাতে এই নাহৰৰ মাজত জুবিন দাক বিচাৰি পায় । তেওঁ ভালপোৱা প্ৰাকৃতিক ঠাইখিনিত বিচাৰি পায়, সেইবাবেই আমি এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছো ।"

