নাহৰৰ দেশত জুবিনৰ নামত জিলিকিব ১০০ জোপা বৃক্ষ

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত সংগীতৰ মহানায়কৰ নামত ৰোপণ কৰিলে নাহৰ ।

planting in the name of Zubeen Garg
ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত জুবিন গাৰ্গৰ নামত বৃক্ষ ৰোপণ (ETV Bharat Assam)
Published : September 26, 2025 at 5:55 PM IST

মৰাণ: নাহৰ ভাল পাইছিল সংগীতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গে । জুবিন গাৰ্গৰ গীতত স্থান লাভ কৰিছিল নাহৰে । জুবিনে নাহৰক লৈ গান সৃষ্টি কৰাৰ লগতে নাহৰ পুলি ৰোপণ কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছিল । তদুপৰি য'তেই নাহৰ থাকিব,তাতেই জুবিন থাকিব বুলি নিজেই কৈছিল বিভিন্ন সময়ত।

অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত আজিও শোকস্তব্ধ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী ।‌ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক হেৰুৱাই যেন আজিও স্বাভাৱিক হ'ব পৰা নাই জনতা । ইয়াৰ মাজতে উজনি অসমৰ বৌদ্ধিক আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল জুবিন প্ৰেমৰ আন এক নিদৰ্শন ।‌

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত জুবিন গাৰ্গৰ নামত বৃক্ষ ৰোপণ (ETV Bharat Assam)

সুস্থ সমাজ আৰু মানৱ সম্পদ গঢ় দিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহা নাহৰৰ দেশ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত জুবিন গাৰ্গৰ সোঁৱৰণত ১০০টা নাহৰ গছৰ পুলি ৰোপণ কৰা হয় । নাহৰৰ দেশ বুলি ক'লে বিখ্যাত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জ্যোতি বাটচ'ৰাত প্ৰথম পদাৰ্পন কৰিয়ে মন পুলকিত হ'ব আপোনাৰ । বিশ্ববিদ্যালয়ত থকা শাৰী শাৰী নাহৰ গছসমূহে প্ৰাকৃতিকভাৱে জীপাল কৰি ৰাখিছে বিশ্ববিদ্যালয়খনক । তেনে সময়তে জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি সজীৱ কৰিবলৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত ১০০টা নাহৰ গছ-পুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰে এগৰাকী মৌজাদাৰে ।

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত জুবিন গাৰ্গৰ নামত বৃক্ষ ৰোপণ (ETV Bharat Assam)

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত শুকুৰবাৰে হার্টথ্রৱ জুবিন গাৰ্গৰ সোঁৱৰণত ১০০ টা নাহৰ গছপুলি ৰোপণ কৰা হয় চেপন মৌজাৰ মৌজাদাৰ পদ্মধৰ দত্তৰ উদ্যোগত । ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ড৹ জিতেন হাজৰিকাই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আৱাসৰ চৌহদত শুভাৰম্ভ কৰা নাহৰ পুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচীত বিশ্ব বিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক পৰমানন্দ সোণোৱালৰ লগতে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি, জিলাখনৰ কেইবাটাও মৌজাৰ মৌজাদাৰে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

জুবিনৰ নামত উচৰ্গা কৰি নাহৰ পুলি ৰোপণ :

নাহৰ গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰি উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে কয়, "চেপন মৌজাৰ মৌজাদাৰ পদ্মধৰ দত্তই বিশ্ববিদ্যালয়ত নিম গছৰ পুলি ৰোপণ কৰিবলৈ অনুমতি বিচাৰিছিল; কিন্তু আমি তেওঁক নাহৰৰ দেশত নাহৰ পুলি ৰোপণ কৰিবলৈ কৈছিলো । তেনে সময়ত নঘটিব লগা ঘটনা সংঘটিত হ'ল । আমাৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গক হেৰুৱাব লগা হ'ল । তেওঁ নাহৰ ভাল পাইছিল । সেয়ে তেওঁৰ নামত উচৰ্গা কৰি আজি নাহৰৰ পুলি আমি ৰোপণ কৰিছো । প্ৰকৃতি ৰক্ষাৰ যি যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে ই অব্যাহত থাকিব ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত ।"

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত জুবিন গাৰ্গৰ নামত বৃক্ষ ৰোপণ (ETV Bharat Assam)

পৃথিৱীখন সেউজ কৰাৰ চেষ্টা:

এই সন্দৰ্ভত মৌজাদাৰ পদ্মধৰ দত্তই কয়, "ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ অনুৰোধত জুবিন গাৰ্গৰ নামত ১০০টা নাহৰ পুলি ৰোপণ কৰিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছো । মৰাণ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ চৌহদত ১০০, উত্তৰ লখিমপুৰ দ্রোপাং পঞ্চায়ত এলেকাত ১৪০ জোপা, কলিয়াবৰ আউনীআটী সত্ৰত ১০১ জোপা আৰু বিভিন্ন আনুষ্ঠানত গছপুলি ৰোপণ কৰি আহিছো । মোৰ মৌজাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ- ছাত্ৰীক প্ৰতি বছৰে গছপুলি প্ৰদান কৰি আহিছো । পৃথিৱীখন সেউজ কৰাত মই অলপ হ'লেও যাতে সহযোগিতা কৰিব পাৰো তাৰ বাবে বিগত ১৫ বছৰে চেষ্টা কৰি আহিছো ।"

