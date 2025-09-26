নাহৰৰ দেশত জুবিনৰ নামত জিলিকিব ১০০ জোপা বৃক্ষ
ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত সংগীতৰ মহানায়কৰ নামত ৰোপণ কৰিলে নাহৰ ।
Published : September 26, 2025 at 5:55 PM IST
মৰাণ: নাহৰ ভাল পাইছিল সংগীতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গে । জুবিন গাৰ্গৰ গীতত স্থান লাভ কৰিছিল নাহৰে । জুবিনে নাহৰক লৈ গান সৃষ্টি কৰাৰ লগতে নাহৰ পুলি ৰোপণ কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছিল । তদুপৰি য'তেই নাহৰ থাকিব,তাতেই জুবিন থাকিব বুলি নিজেই কৈছিল বিভিন্ন সময়ত।
অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত আজিও শোকস্তব্ধ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী । প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক হেৰুৱাই যেন আজিও স্বাভাৱিক হ'ব পৰা নাই জনতা । ইয়াৰ মাজতে উজনি অসমৰ বৌদ্ধিক আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল জুবিন প্ৰেমৰ আন এক নিদৰ্শন ।
সুস্থ সমাজ আৰু মানৱ সম্পদ গঢ় দিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহা নাহৰৰ দেশ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত জুবিন গাৰ্গৰ সোঁৱৰণত ১০০টা নাহৰ গছৰ পুলি ৰোপণ কৰা হয় । নাহৰৰ দেশ বুলি ক'লে বিখ্যাত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জ্যোতি বাটচ'ৰাত প্ৰথম পদাৰ্পন কৰিয়ে মন পুলকিত হ'ব আপোনাৰ । বিশ্ববিদ্যালয়ত থকা শাৰী শাৰী নাহৰ গছসমূহে প্ৰাকৃতিকভাৱে জীপাল কৰি ৰাখিছে বিশ্ববিদ্যালয়খনক । তেনে সময়তে জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি সজীৱ কৰিবলৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত ১০০টা নাহৰ গছ-পুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰে এগৰাকী মৌজাদাৰে ।
ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত শুকুৰবাৰে হার্টথ্রৱ জুবিন গাৰ্গৰ সোঁৱৰণত ১০০ টা নাহৰ গছপুলি ৰোপণ কৰা হয় চেপন মৌজাৰ মৌজাদাৰ পদ্মধৰ দত্তৰ উদ্যোগত । ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ড৹ জিতেন হাজৰিকাই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আৱাসৰ চৌহদত শুভাৰম্ভ কৰা নাহৰ পুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচীত বিশ্ব বিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক পৰমানন্দ সোণোৱালৰ লগতে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি, জিলাখনৰ কেইবাটাও মৌজাৰ মৌজাদাৰে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
জুবিনৰ নামত উচৰ্গা কৰি নাহৰ পুলি ৰোপণ :
নাহৰ গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰি উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে কয়, "চেপন মৌজাৰ মৌজাদাৰ পদ্মধৰ দত্তই বিশ্ববিদ্যালয়ত নিম গছৰ পুলি ৰোপণ কৰিবলৈ অনুমতি বিচাৰিছিল; কিন্তু আমি তেওঁক নাহৰৰ দেশত নাহৰ পুলি ৰোপণ কৰিবলৈ কৈছিলো । তেনে সময়ত নঘটিব লগা ঘটনা সংঘটিত হ'ল । আমাৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গক হেৰুৱাব লগা হ'ল । তেওঁ নাহৰ ভাল পাইছিল । সেয়ে তেওঁৰ নামত উচৰ্গা কৰি আজি নাহৰৰ পুলি আমি ৰোপণ কৰিছো । প্ৰকৃতি ৰক্ষাৰ যি যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে ই অব্যাহত থাকিব ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত ।"
পৃথিৱীখন সেউজ কৰাৰ চেষ্টা:
এই সন্দৰ্ভত মৌজাদাৰ পদ্মধৰ দত্তই কয়, "ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ অনুৰোধত জুবিন গাৰ্গৰ নামত ১০০টা নাহৰ পুলি ৰোপণ কৰিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছো । মৰাণ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ চৌহদত ১০০, উত্তৰ লখিমপুৰ দ্রোপাং পঞ্চায়ত এলেকাত ১৪০ জোপা, কলিয়াবৰ আউনীআটী সত্ৰত ১০১ জোপা আৰু বিভিন্ন আনুষ্ঠানত গছপুলি ৰোপণ কৰি আহিছো । মোৰ মৌজাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ- ছাত্ৰীক প্ৰতি বছৰে গছপুলি প্ৰদান কৰি আহিছো । পৃথিৱীখন সেউজ কৰাত মই অলপ হ'লেও যাতে সহযোগিতা কৰিব পাৰো তাৰ বাবে বিগত ১৫ বছৰে চেষ্টা কৰি আহিছো ।"