নুমলীগড় বায়’ ৰিফাইনাৰীলৈ ক’ৰ পৰা আহিব ৫০ লাখ টন বাঁহ ?

নুমলীগড় বায়’ ৰিফাইনাৰীলৈ ক’ৰ পৰা আহিব ৫০ লাখ টন বাঁহ ?
নুমলীগড় বায়’ ৰিফাইনাৰীয়ে বাঁহ খেতিয়কলৈ আনিছে আশাৰ বতৰা। কাগজ কল বন্ধ হোৱাৰ ফলত স্তব্ধ হৈ পৰা অসমৰ বাঁহ উদ্যোগে লাভ কৰিব পুনৰুজ্জীৱন ।
Published : September 17, 2025 at 7:59 AM IST
গুৱাহাটী: অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বৰ্তমান বন্ধ হৈ থকা বাঁহৰ বজাৰখনে লাভ কৰিব নতুন মাত্ৰা । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোৱা ১৪ ছেপ্টেম্বৰত নুমলীগড়ত বিশ্বৰ প্ৰথমটো বাঁহভিত্তিক ২জি জৈৱ ইথানল প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰাৰ লগে লগেই ৰাজ্যৰ কাগজ কল বন্ধ হোৱাৰ পিছত বাঁহৰ উদ্যোগটোৰ সংগঠিত ৰূপত পুনৰুজ্জীৱনৰ এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা হৈছে ।
বাঁহ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আছে বিশাল বৰ্তমান আৰু সম্ভাৱনীয়তা । বিশ্বৰ আটাইতকৈ দ্ৰুতবেগেৰে বৰ্ধন হোৱা ঘাঁহৰূপে পৰিচিত বাঁহক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰা এই প্ৰকল্পই অসমত এক নতুন ঔদ্যোগিক শৃংখল সৃষ্টি কৰিব । এই উদ্যোগটোৰ উৎপাদনৰ মূল উপজীব্য হৈছে বাঁহ । বাঁহকে মূলত জৈৱ কেঁচামাল হিচাবে ব্যৱহাৰ কৰি ইথানল উৎপাদনকাৰী বিশ্বৰ প্ৰথমটো প্ৰকল্প অসম বায়' ইথানল প্ৰাইভেট লিমিটেড (ABEPL) - নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী লিমিটেডক (NRL) বছৰি ৫ লাখ মেট্ৰিক টন সেউজীয়া বাঁহৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ কিন্তু এই বৃহৎ পৰিমাণৰ বাঁহবোৰ আহিব ক’ৰ পৰা ?
এই প্ৰয়োজনীয় বাঁহ সংগ্ৰহৰ বাবে ইতিমধ্যে অসম বায়’ ইথানল প্ৰাইভেট লিমিটেডে (ABEPL) এক বিস্তৃত আৰু সুপৰিকল্পিত বহনক্ষম যোগান শৃংখলৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। উদ্যোগটোৰ নিৰ্ধাৰিত উৎপাদন উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ কৃষকসকলৰ পৰা বাঁহ সংগ্ৰহৰ বাবে এক সু-সংগঠিত নেটৱৰ্কৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব । ইতিমধ্যে স্থানীয় বাঁহ উৎপাদকসকলৰ পৰা বাঁহ সংগ্ৰহৰ বাবে এক শৃংখল কৰ্তৃপক্ষই গঠন কৰি লৈছে ।
বাঁহ খেতিয়কৰ পৰা বাঁহ সংগ্ৰহৰ বাবে ইতিমধ্যে বায়’ ৰিফাইনেৰীটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই এই শৃংখলাটো কৰ্তৃপক্ষই ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে । এই সংগ্ৰহ ব্যৱস্থাই বাঁহৰ নিয়মীয়া আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য যোগান নিশ্চিত কৰাৰ লগতে স্থানীয় লোকসকলৰ বাবে অৰ্থনৈতিক সুবিধা প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে গঢ়ি তোলা হৈছে । ইতিমধ্যে ABEPL-য়ে ইথানল উৎপাদনৰ বাবে বাঁহ সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া অঞ্চলসমূহৰ বাবে কৌশলগত স্থানত সংগ্ৰহ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে ।
"কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ কাটি লোৱা বাঁহৰ টুকুৰা সমূহ এই কেন্দ্ৰসমূহত জমা দিব, য’ত বাঁহক প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দিষ্ট আকাৰৰ চিপছলৈ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰা হ’ব । " 'বায়’ ৰিফাইনেৰী কৰ্তৃপক্ষৰ এগৰাকী বিষয়াই ইটিভি ভাৰতক জনাইছে এই কথা । বাঁহ শৃংখল প্ৰক্ৰিয়াত জৈৱ শোধনাগাৰটোৱে প্ৰত্যক্ষভাৱে ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা ব্যক্তিগত কৃষক আৰু কৃষক গোট সমূহৰ পৰা বাঁহ সংগ্ৰহ কৰিব । স্থানীয় কৃষকসকলৰ পঞ্জীয়নৰ সুবিধাৰ বাবে ABEPL-এ এক ডিজিটেল যোগান শৃংখল প্লেটফৰ্ম প্ৰস্তুত কৰিছে । ইয়াৰ উপৰি কোম্পানীয়ে বাঁহৰ খেতিৰ বাবে বিনিয়োগৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে ।
এই বিনিয়োগৰ প্ৰসংগত প্ৰকল্পটো উদ্বোধন কৰি যোৱা ১৪ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে খেতিয়কক বাঁহৰ খেতিৰ বাবে ঋণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বিষয়ে কয়, “ইয়াৰ পৰা অসমৰ কৃষক পৰিয়ালৰ সুবিধা হ'ব । চৰকাৰে কৃষকক বাঁহৰ খেতি কৰিবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰিব আৰু বাঁহ ক্ৰয় কৰাৰ বাবে ঋণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । বাঁহৰ চিপছ প্ৰস্তুত কৰা সৰু প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হয় । প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰায় ২০০ কোটি টকা এই অঞ্চলত খৰছ কৰা হ'ব। ”
ক’ৰ ক’ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব বাঁহ ?
প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত ABEPL-এ অসমৰ ১৮ খন জিলাৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড আৰু মেঘালয়ৰ কেইবাখনো জিলাৰ পৰা বাঁহ সংগ্ৰহৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নুমলীগড় জৈৱ শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷ বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে জনায় যে দীৰ্ঘম্যাদী আৰু বহনক্ষম যোগানৰ নিশ্চয়তাৰ বাবে, ABEPL-এ অসমৰ বন বিভাগৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বত তিনিখনকৈ অত্যাধুনিক নাৰ্ছাৰী স্থাপন কৰিছে । এই নাৰ্ছাৰীসমূহে টিছু-কালচাৰ্ড জাতৰ সৈতে উচ্চমানৰ বাঁহৰ সঁচ কৃষকসকলক যোগান ধৰিব । ফলত বাঁহৰ খেতিৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি পাব ।
নুমলীগড় বায়' ৰিফাইনাৰীৰ বাবে বছৰি ৫ লাখ মেট্ৰিক টন সেউজীয়া বাঁহৰ প্ৰয়োজন, অৰ্থাৎ প্ৰতিদিনে প্ৰায় ১,২০০ টন বাঁহৰ চিপছৰ প্ৰয়োজন । বছৰি প্ৰায় ২ কোটি বাঁহৰ টুকুৰাৰ প্ৰয়োজন হ’ব শোধনাগাৰটোক ।
প্ৰকল্পটোত বাঁহৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰি বছৰি :
৪৮,৯০০ মেট্ৰিক টন ইথানল, ১৮,৬০০ মেট্ৰিক টন ফাৰ্ফুৰাল,১১,৬০০ মেট্ৰিক টন এচিটিক এচিড,৩১,৬৮০ মেট্ৰিক টন তৰল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু ২০ মেগাৱাট সেউজীয়া শক্তি উৎপন্ন কৰা হ’ব ।
উত্তৰ-পূবৰ বাঁহ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰখন :
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত ৫৫ নিযুত টনৰো অধিক বাঁহ উপলব্ধ ৷ ভাৰতৰ মুঠ বাঁহ সম্পদৰ ৬৬ শতাংশ কেৱল উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলতেই আছে । মনকৰিবলগীয়া যে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বনাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰফলৰ ২৮ শতাংশ কেৱল বাঁহেই আৱৰি আছে । বিশ্বৰ সৰ্বাধিক বাঁহৰ ক্ষেত্ৰফল থকাৰ পিছতো, ভাৰতৰ বিশ্বৰ বাঁহৰ বজাৰত অংশ মাত্ৰ ৪ শতাংশ ৷ আনহাতে, জাপান, চীন আৰু মালয়েছিয়াই বিশ্বৰ বাঁহৰ বজাৰৰ ৮০ শতাংশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।
৫,০০০ কোটি টকাৰে মুকলি কৰা এই বায়'ৰিফাইনাৰী প্ৰকল্পই সেউজীয়া বাঁহৰ বাবে এক স্থিৰ বাৰ্ষিক বজাৰ সৃষ্টি কৰিব ৷ এই বজাৰখনৰ মূল্য প্ৰতি বছৰে ২০০ কোটি টকা হ’বগৈ বুলি পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে । “অসমৰ কাগজ কলসমূহ বন্ধ হোৱাৰ পিছত বাঁহৰ স্থানীয় কৃষকৰ বাবে বজাৰখন নাইকিয়া হৈ গৈছিল । ABEPLৰ এই প্ৰকল্পই বাঁহৰ খেতিৰ পুনৰুজ্জীৱনৰ এক নতুন পথ মুকলি কৰিব ।” জৈৱ শোধনাগাৰটোৰ বিষয়া গৰাকীয়ে লগতে এইদৰে আশা প্ৰকাশ কৰে ।
কি দৰে বাঁহৰ মূল্য পাব কৃষকে ?
ভাৰতৰ বাঁহ সংগ্ৰহৰ মডেল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এফআৰপিৰ (Fair and Remunerative Price) ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছে ৷ এফআৰপিৰ যোগেদি কৃষকসকলে ন্যূনতম মূল্য লাভৰ নিশ্চয়তা লাভ কৰে । কিছুমান ৰাজ্যই ইয়াৰ উপৰি উচ্চতৰ ৰাজ্য পৰামৰ্শিত মূল্য (SAP) ঘোষণা কৰে । নিৰ্দিষ্ট ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ জড়িয়তে বাঁহ কৃষক সকলে যাতে উপযুক্ত মূল্য লাভ কৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷