আকৌ খোল খাব নেকি এন আৰ চিৰ বন্ধ বাকচ ? - NRC

এন আৰ চিৰ পুনৰীক্ষণৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন প্ৰাক্তন সমন্বয়ক হিতেশ দেৱশৰ্মাৰ ।

এন আৰ চিৰ প্ৰাক্তন সমন্বয়ক হিতেশ দেৱশৰ্মা
Published : August 23, 2025 at 9:56 PM IST

গুৱাহাটী : এন আৰ চিৰ পুনৰীক্ষণৰ বাবে জনোৱা এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আবেদন গ্ৰহণ কৰি উচ্চতম ন্যাযালয়ে শুকুৰবাৰে লয় প্ৰথমটো শুনানি । দেশৰ ভিতৰতে বহু চৰ্চিত, বহু বিতৰ্কিত এন আৰ চিৰ পুনৰীক্ষণৰ বাবে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই আবেদন জনাইছে অসমৰ এন আৰ চিৰ প্ৰাক্তন সমন্বয়ক হিতেশ দেৱশৰ্মাই ৷

এন আৰ চিৰ প্ৰাক্তন সমন্বয়ক দেৱশৰ্মাই লগতে উত্থাপন কৰিছে কেতবোৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ । এন আৰ চিৰ পুনৰীক্ষণৰ বাবে উচ্চতম ন্যাযালয়ত জনোৱা আবেদন প্ৰসংগত অসম চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন বিষয়াগৰাকীয়ে জনায়, “জুলাইৰ ২৪ তাৰিখে এন আৰ চিৰ পুনৰীক্ষণৰ দাবীৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এখন লেখ আবেদন কৰিছিলোঁ ৷ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মোৰ আবেদনখন গ্ৰহণ কৰিলে । আবেদনখন আছিল এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ পোৱা এন আৰ চিৰ সম্পূৰ্ণ পুনৰীক্ষণ দাবী কৰি জনোৱা আবেদন । এই আবেদনৰ সঁহাৰি দি মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ, দেশৰ মহাপঞ্জীয়ক (আৰ জি আই) আৰু অসমৰ এন আৰ চিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়কলৈ জাননী জাৰি কৰিছে ।”

এন আৰ চিৰ পুনৰীক্ষণৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন প্ৰাক্তন সমন্বয়ক হিতেশ দেৱশৰ্মাৰ (ETV Bharat Assam)

কিয় এন আৰ চিৰ পুনৰীক্ষণৰ বাবে উচ্চতম ল্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ’ল হিতেশ দেৱশৰ্মা ?

হিতেশ দেৱশৰ্মাৰ মতে, প্ৰকাশ হোৱা এন আৰ চিত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ আসোঁৱাহ আছে । হিতেশ দেৱশৰ্মাৰ মন্তব্য, “মই এন আৰ চিৰ সমন্বয়ক হৈ থাকোঁতে নথি-পত্ৰবোৰ চালি-জাৰি চাবলৈ পাইছিলোঁ ৷ তেতিয়া দেখিছিলোঁ দুয়োফালেই কিছুমান ভুল আছিল ৷ মই দেখিছিলোঁ কিছুমান অনাকাংক্ষিত লোকৰ নাম সোমাইছিল এন আৰ চিত ৷ লগতে এন আৰ চিত বহু খিলঞ্জীয়া আৰু ভাৰতীয়ৰ নাম বাদ পৰিছিল ৷ সামগ্ৰিকভাৱে বহু ভুল আছিল । গতিকে এন আৰ চিৰ পুনৰীক্ষণ কৰিলে ভুল-শুদ্ধবোৰ ওলাই পৰিব । তেতিয়া আমি এখন শুদ্ধ এন আৰ চি পাবলৈ সক্ষম হ’ম ।”

হিতেশ দেৱশৰ্মাৰ স্পষ্ট অভিযোগ যে নিৰ্দিষ্টকৈ সংখ্যাটো কোৱাত অসুবিধা হ’লেও কমেও ৫০ লাখৰ ওপৰত এন আৰ চিত নথি-পত্ৰ আৰু লিংকেজ নথকা লোকৰ নাম সোমাইছে । তেওঁ কয়, “প্ৰকাশ হোৱা এন আৰ চিত বাদ পৰি যোৱা ১৯ লাখ লোকৰ উপৰি যিসকলৰ নাম এন আৰ চিত অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব নালাগিছিল তেনে বহু লোকে অবৈধভাৱে এন আৰ চিত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল । অনুমান কৰিব পাৰি যে এন আৰ চিত সোমোৱা সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ সংখ্যা প্ৰায় ৫০ লাখৰ ওপৰ হ’ব ৷ এন আৰ চি পুনৰীক্ষণ কৰিলেহে এই ভুলবোৰ স্পষ্টকৈ ওলাই পৰিব ৷ সঠিক নথিপত্ৰ নথকা বহু লোকৰ নাম এন আৰ চিত সোমাইছিল ৷”

স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হয় যে এন আৰ চিৰ পুনৰীক্ষণ কৰিলে পুনৰ এবাৰ বৃহৎ খৰচৰ সন্মুখীন হ’ব চৰকাৰ । এন আৰ চিৰ প্ৰাক্তন সমন্বয়কজনৰ মতে, "এন আৰ চি পুনৰীক্ষণত বহু বেছি ধনৰ প্ৰয়োজন নহয় ৷ ন্যূনতম ব্যয়েৰে এন আৰ চি পুনৰীক্ষণ কৰিব পৰা যাব ৷ এন আৰ চি পুনৰীক্ষণৰ বাবে সৰ্বাধিক ৬ মাহৰ পৰা ১ বছৰ সময়ৰহে প্ৰয়োজন হ’ব ৷ এন আৰ চিৰ বেছিভাগ ভুলেই ডাটা এণ্ট্ৰীৰ ভুল ৷ যিহেতু ডাটাবেছত ডাটা মজুত আছেই । পৰ্যালোচনা কৰিলেই হ’ল । পুনৰীক্ষণ কৰিলে বৰ বেছি খৰচ নপৰিব ৷”

এন আৰ চিৰ পুনৰীক্ষণৰ আবেদনকাৰী হিতেশ দেৱশৰ্মাৰ আশা যে এন আৰ চি সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায় দিলে চৰকাৰে এয়া কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ বাধ্য হ’ব ৷

