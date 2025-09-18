ৰামপ্ৰসাদৰ আক্ৰমণত মালিকৰ মৃত্যু, আহত দুজন
দেৰগাঁৱত ৰামপ্ৰসাদ নামৰ পোহনীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত মালিকৰ মৃত্যু । মাউতসহ দুজন লোক আহত । বন বিভাগে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিছে হাতীটো ।
Published : September 18, 2025 at 3:45 PM IST
গোলাঘাট : গোলাঘাট জিলাত এইবাৰ বনৰীয়া হাতী নহয় পোহনীয় হাতীৰ তাণ্ডৱ । বুধবাৰে বিয়লি দেৰগাঁৱৰ কুমাৰ গাঁৱত ৰামপ্ৰসাদ নামৰ এটা পোহনীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত মালিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় মাউতসহ দুজন লোক ।
আঘাতপ্ৰাপ্ত এজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে আনজনক দেৰগাঁৱতে চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে । হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত মালিকজন কেশৱ বৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । আঘাতপ্ৰাপ্ত দুজন ক্ৰমে জীতেন কৰ্মকাৰ আৰু মাউত উমলি গগৈ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত হাতীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হোৱা কেশৱ বৰাৰ এগৰাকী আত্মীয়ই কয়, "বিয়লি ৪.৩০ বজাত শিশু ভাৰতী বিদ্যালয়ৰ ওচৰত কোনো লোকে আলু খাবলৈ দিছিল । তাৰ পাছতে হাতীটো উন্মাদ হৈ পৰে আৰু আক্ৰমণ কৰে । তাৰ পাছত কুমাৰ গাঁও অঞ্চলত এখন বাঁহনিত হাতীটোৱে আশ্ৰয় লয় । মাউতে হাতীৰ মালিক কেশৱ বৰাক ফোনযোগে অৱগত কৰাত তেওঁ উক্ত স্থানত উপস্থিত হয় । কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৱশতঃ হাতীৰ আক্ৰমণত কেশৱ বৰাৰ মৃত্যু হয় । বৰ্তমান হাতীটোৰ বয়স ২৫ বছৰ । পূৰ্বতে এনে ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল যদিও সাৱধান হৈ আছিলো ।"
ইয়াৰ পিছতে বুধবাৰে নিশা উন্মাদ হাতীটোৱে দেৰগাঁৱৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তাণ্ডৱ চলাই । এফালৰ পৰা মহতিয়াই লৈ যায় বিলাসী বাহন । হাতীটোৰ আক্ৰমণত কেইবাখনো বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । এই সন্দৰ্ভত বন বিভাগৰ লোকক অৱগত কৰাৰ লগে লগে নিশাই বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ হাতীটোক নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা কৰে ।
দেৰগাঁৱৰ এখন ভাওনাস্থলীত সোমাই হাতীটোৱে ভাওনাগৃহ লণ্ড-ভণ্ড কৰে । যাৰ বাবে আধাতে ভাওনা বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হয় । ইয়াৰ পাছত হাতীটো দেৰগাঁওস্থিত একাদশ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰে । যাক লৈ অঞ্চলটোৰ লোকসকল আতংকিত হৈ পৰে । অৱশেষত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা বন বিভাগে উন্মাদ হাতীটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
দেৰগাঁও বন বিভাগৰ এজন বিষয়াই কয়, "বৰ্তমান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আছে । কালি আমি খবৰ পাইছিলো । তাৰ পাছতে শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়াই মোক ৰাইজৰ কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ হাতীটো ধৰিব লাগে বুলি নিৰ্দেশ দিয়ে । তাৰ পাছত দেৰগাঁও, নুমলীগড় আৰু গোলাঘাট বন বিভাগৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীয়ে যৌথভাৱে নিশা হাতীটোৰ গতি-বিধি নিৰিক্ষণ কৰি থাকো । অৱশেষত দেৰগাঁও ১১ নং আৰক্ষী বেটেলিয়নত হাতীটোৱে অৱস্থান কৰে আৰু কাজিৰঙাৰ পৰা অহা বন বিভাগৰ লোকে হাতীটো ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত আমি বিভাগৰ নীতি নিৰ্দেশনা মতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম ।"
এই ঘটনাই সমগ্ৰ দেৰগাঁৱত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে । পোহনীয়া হাতীটোৰ আক্ৰমণত নিহত মালিকৰ ঘৰত শোকৰ ছাঁ পৰিছে ।
