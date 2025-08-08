Essay Contest 2025

পুনৰ মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনাত এজনৰ মৃত্য়ু, গ্ৰেপ্তাৰ ৭ - GUWAHATI MORAL POLICING

উন্মত্ত লোকে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰাতে ক্ষান্ত নাথাকি নলাত পেলাই দিছিল দুজন লোকক আৰু তাৰপিছত…

Guwahati Murder Case
মহানগৰীত উন্মত্ত লোকৰ প্ৰহাৰত এজনৰ মৃত্যু (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 8, 2025 at 7:38 PM IST

গুৱাহাটী : মহানগৰীত উন্মত্ত লোকৰ প্ৰহাৰত এজনৰ মৃত্যু । এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মহানাগৰীৰ পানবজাৰত । বিএছএনএল কাৰ্যালয়ৰ সমীপত থকা পদপথৰ দোকানৰ সামগ্ৰী চুৰি কৰাৰ সন্দেহত একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে নিৰ্মম ভাৱে প্ৰহাৰ কৰাত মৃত্যু হয় লোকজনৰ ।

প্ৰায় দুবছৰ পূৰ্বে কামৰ সন্ধানত নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিছিল তিলক দাস নামৰ লোকজন । তিলক দাসে প্ৰথমে পাণবজাৰৰ পদপথৰ হোটেলত কাম কৰিছিল । তদুপৰি তেওঁ ৰিক্সা চলাই পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছিল । শুকুৰবাৰে পুৱা পাণবজাৰ খাওগলিত নগাঁৱৰ তিলক দাস আৰু মৰিগাঁৱৰ দীপাংকৰ হাজৰিকা নামৰ লোক দুজনক চুৰি কৰাৰ সন্দেহত খাওগলিৰ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে প্ৰহাৰ কৰে । উন্মত্ত লোকসকলে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰাতে ক্ষান্ত নাথাকি নলাত পেলাই দিয়ে । মুৰ আৰু বুকুত আঘাট পোৱা তিলক দাস আৰু দিপাংক হাজৰিকাক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতাললৈ নিয়া হয় যদিও তিলক দাসৰ মৃত্যু হয় ।

মহানগৰীত উন্মত্ত লোকৰ প্ৰহাৰত এজনৰ মৃত্যু (ETV Bharat Assam)

এই মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত অমিতাভ বসুমতাৰীয়ে কয়, "আজি পুৱা প্ৰায় ৯.৩০ বজাত পাণবজাৰ থানালৈ খবৰ আহিছিল যে খাওগলিত মাৰপিটৰ ঘটনা হৈছে । ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তিলক দাসক উদ্ধাৰ কৰি জি এম চি এইচলৈ লৈ যায়; কিন্তু চিকিৎসকে তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে । ইয়াৰ পিছতেই পুনৰ ঘটনাস্থলীলৈ আৰক্ষীৰ আন এটা দল আহে আৰু পৰি থকা অৱস্থাত দিপাংকৰ হাজৰিকাক উদ্ধাৰ কৰি জিএমচিএইচলৈ লৈ যায় ।"

উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত অমিতাভ বসুমতাৰীয়ে পুনৰ কয়,"বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে ৰংমিস্ত্ৰি হিচাপে কাম কৰা দিপাংকৰ হাজৰিকা । ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিছে চি আই ডিৰ দলে । ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে । ইতিমধ্যে অভিযুক্তক চিনাক্ত কৰা হৈছে । সাতজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । এই ঘটনাৰ লগত জড়িত বাকী অভিযুক্তকো আজিৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব ।"

আনহাতে পাণবজাৰৰ পদপথৰ কলিতা হোটেলৰ স্বতাধিকাৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "তিলক ভদ্ৰ ল'ৰা আছিল । কালি ৰাতি ১০ বজালৈ মোৰ লগত আছিল । মোৰ হোটেলতে কাম কৰিছিল । ১৫ দিন মান আগৰ পৰা ৰিক্সা চলাবলৈ লৈছিল । মোক সহায় কৰিছিল । বিশ্বাস নহয় সি চুৰি কৰা বুলি । তেনেকুৱা হ'লে মোৰ পৰাও কৰিলেহেতেন । মই দোকান আহি পাওতে দেৰি হ'লে তাক দোকান খুলিবলৈ দিছিলো ।"

