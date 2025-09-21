প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যু সহিব নোৱাৰি চৰম পন্থা যুৱকৰ

প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যু সহিব নোৱাৰি চৰম পন্থা যুৱকৰ
মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ বিয়োগত শোকস্তব্ধ সমগ্ৰ অসম । গোৰেশ্বৰত এজন যুৱকে চৰম পন্থা বাছি ল'লে ।
বাইহাটা : মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক হেৰুৱাই শোকস্তব্ধ ৰাজ্যবাসী । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ বিয়োগক যেন কোনেও বিশ্বাস কৰি ল'ব পৰা নাই । ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে অনুৰাগীসকলে । শিল্পীগৰাকীৰ অকাল মৃত্যুক বহুতে সহ্য কৰিব পৰা নাই । তাৰ মাজতে গোৰেশ্বৰৰ পৰা আহিছে এক দুঃখবৰ । শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ দুখৰ ভৰ সহিব নোৱাৰি নিজকে শেষ কৰি দিলে এজন যুৱকে । ডেকা উপাধিৰ ১৯ বছৰীয়া এজন যুৱকে চৰম পন্থা লোৱাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে ।
পৰিয়ালৰ লোকে জনোৱা মতে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পিছৰে পৰা মানসিকভাৱে অস্থিৰ হৈ পৰিছিল যুৱকজন । নিশাৰে পৰা আহাৰ গ্ৰহণ কৰা নাছিল যুৱকজনে । জুবিন গাৰ্গৰ গান শুনিয়ে গোটেই নিশা কটাইছিল । শনিবাৰে দুপৰীয়া ১২ মান বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল যুৱকজন । বিয়লিলৈ ঘৰ আহি নোপোৱাত পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰে । পিছত গছত চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় যুৱকজনৰ মৃতদেহ ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী আত্মীয় মহিলাই কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বাতৰি সহিব নোৱাৰি সি চৰম পন্থা বাছি লয় । জুবিনৰ গান বহুত ভাল পাইছিল । পূৰ্বেও জুবিনৰ কাৰণে মৰি যাব পাৰো বুলি কৈছিল সি । সি জুবিনৰ এটা গান বহু ভাল পাইছিল আৰু সেই গানৰ কাৰণে মৰি যাম বুলিও কৈছিল ।" সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ এতিয়া গোৰেশ্বৰত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ।
(যদি আপোনাৰ মনলৈ আত্মহত্যাৰ চিন্তা আহিছে বা আপুনি কোনো বন্ধুৰ বাবে চিন্তিত বা আপোনাক আৱেগিক সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেন্তে স্নেহা ফাউণ্ডেশ্যনলৈ ফোন কৰক – ০৪৪২৪৬৪০০৫০ (২৪x৭ উপলব্ধ) বা আইকল, টাটা ইনষ্টিটিউট অৱ ছ’চিয়েল চায়েন্স হেল্পলাইন – ৯১৫২৯৮৭৮২১ সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ পুৱা ৮ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ উপলব্ধ ।)