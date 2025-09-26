ETV Bharat / state

হত্যাকাণ্ডৰ পাছতে ৰাইজে জ্বলালে অভিযুক্তৰ ঘৰ

গোৱালপাৰাৰ মাটিয়াত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্তৰ ঘৰ জ্বলাই দিলে উত্তেজিত ৰাইজে ।

Fire has been set at the house of the accused involved in murder case in Goalpara
হত্যাকাণ্ডৰ পাছতে ৰাইজে জ্বলালে অভিযুক্তৰ ঘৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 26, 2025 at 1:51 PM IST

গোৱালপাৰা: গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বাকাইটাৰীত বৃহস্পতিবাৰে নিশা সংগঠিত হয় এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা । জানিব পৰা মতে, বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় ৮ মান বজাত মাটিয়া বামুনপাৰা খবিৰুল ইছলাম আৰু বাকাইটাৰীৰ ঋতু হালৈৰ লগত আন এগৰাকী যুৱকে মাটিয়া বজাৰত বহি একেলগে সুৰাপান কৰিছিল । সুৰাপান কৰাৰ পিছত নিচাৰ ৰাগীত প্ৰথমে ঋতু হালৈৰ বন্ধু আৰু ইছলামৰ মাজত বাক-বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হৈছিল ।

দুই বন্ধুৰ বাক-বিতণ্ডাই পিছত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে । ঋতু হালৈ নামৰ যুৱকজনে খবিৰুল ইছলামক উপৰ্যুপৰি মূৰত আক্ৰমণ কৰি পেটত চুৰি সুমুৱাই দিয়ে । পেটত চুৰি সোমোৱাৰ পিছত খবিৰুলৰ দেহ ৰক্তাক্ত হৈ পৰি ৰোৱাত ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলয়ান কৰে হত্যাকাৰী ঋতু । পিছত ঋতু হালৈৰ বন্ধুৱে ৰক্তাক্ত অৱস্থাত যুৱকগৰাকীক মাটিয়া প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰোৱায় ।

হত্যাকাণ্ডৰ পাছতে ৰাইজে জ্বলালে অভিযুক্তৰ ঘৰ (ETV Bharat Assam)

চিকিৎসকে প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তত যুৱকগৰাকীক মুমূৰ্ষ অৱস্থাত গোৱালপাৰা চলেছ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে । কিন্তু চলেছ হাস্পতাল পোৱাৰ আধা বাটতে খবিৰুলে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ । পৰিয়ালৰ লোকে খবিৰুলৰ মৃত্যুৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে মাটিয়া বামুণপাৰাত সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ । বামুণপাৰাৰ একাংশ উত্তেজিত লোকে হত্যাকাৰীৰে অভিযুক্ত ঋতু হালৈৰ বাসগৃহত অগ্নিসংযোগ কৰে । ঘটনাস্থলীত মাটিয়া আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া নিপুমণি চৌধুৰী উপস্থিত হৈ উত্তেজিত ৰাইজক ছত্ৰভংগ দি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । ইপিনে হত্যাকাণ্ডৰে অভিযুক্ত ঋতু হালৈৰ বাসগৃহত অগ্নি সংযোগ কৰা দুষ্কৃতিকাৰীক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি মাটিয়া আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।

উল্লেখ্য যে, নিহত খবিৰুল ইছলাম জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগী আছিল । মাটিয়া অঞ্চলত অনুষ্ঠিত হোৱা বিভিন্ন মঞ্চত জুবিন গাৰ্গৰ গান গাই যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল । খবিৰুল ইছলামৰ এই অনাকাংক্ষিত মৃত্যুত মৰ্মাহত বৃহত্তৰ মাটিয়া অঞ্চলৰ ৰাইজ । দোষীক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহিবলৈ মাটিয়া অঞ্চলৰ ৰাইজে গোৱালপাৰা জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীক আহ্বান জনায় ।

