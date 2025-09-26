হত্যাকাণ্ডৰ পাছতে ৰাইজে জ্বলালে অভিযুক্তৰ ঘৰ
গোৱালপাৰাৰ মাটিয়াত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্তৰ ঘৰ জ্বলাই দিলে উত্তেজিত ৰাইজে ।
Published : September 26, 2025 at 1:51 PM IST
গোৱালপাৰা: গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বাকাইটাৰীত বৃহস্পতিবাৰে নিশা সংগঠিত হয় এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা । জানিব পৰা মতে, বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় ৮ মান বজাত মাটিয়া বামুনপাৰা খবিৰুল ইছলাম আৰু বাকাইটাৰীৰ ঋতু হালৈৰ লগত আন এগৰাকী যুৱকে মাটিয়া বজাৰত বহি একেলগে সুৰাপান কৰিছিল । সুৰাপান কৰাৰ পিছত নিচাৰ ৰাগীত প্ৰথমে ঋতু হালৈৰ বন্ধু আৰু ইছলামৰ মাজত বাক-বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হৈছিল ।
দুই বন্ধুৰ বাক-বিতণ্ডাই পিছত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে । ঋতু হালৈ নামৰ যুৱকজনে খবিৰুল ইছলামক উপৰ্যুপৰি মূৰত আক্ৰমণ কৰি পেটত চুৰি সুমুৱাই দিয়ে । পেটত চুৰি সোমোৱাৰ পিছত খবিৰুলৰ দেহ ৰক্তাক্ত হৈ পৰি ৰোৱাত ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলয়ান কৰে হত্যাকাৰী ঋতু । পিছত ঋতু হালৈৰ বন্ধুৱে ৰক্তাক্ত অৱস্থাত যুৱকগৰাকীক মাটিয়া প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰোৱায় ।
চিকিৎসকে প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তত যুৱকগৰাকীক মুমূৰ্ষ অৱস্থাত গোৱালপাৰা চলেছ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে । কিন্তু চলেছ হাস্পতাল পোৱাৰ আধা বাটতে খবিৰুলে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ । পৰিয়ালৰ লোকে খবিৰুলৰ মৃত্যুৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে মাটিয়া বামুণপাৰাত সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ । বামুণপাৰাৰ একাংশ উত্তেজিত লোকে হত্যাকাৰীৰে অভিযুক্ত ঋতু হালৈৰ বাসগৃহত অগ্নিসংযোগ কৰে । ঘটনাস্থলীত মাটিয়া আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া নিপুমণি চৌধুৰী উপস্থিত হৈ উত্তেজিত ৰাইজক ছত্ৰভংগ দি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । ইপিনে হত্যাকাণ্ডৰে অভিযুক্ত ঋতু হালৈৰ বাসগৃহত অগ্নি সংযোগ কৰা দুষ্কৃতিকাৰীক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি মাটিয়া আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
উল্লেখ্য যে, নিহত খবিৰুল ইছলাম জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগী আছিল । মাটিয়া অঞ্চলত অনুষ্ঠিত হোৱা বিভিন্ন মঞ্চত জুবিন গাৰ্গৰ গান গাই যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল । খবিৰুল ইছলামৰ এই অনাকাংক্ষিত মৃত্যুত মৰ্মাহত বৃহত্তৰ মাটিয়া অঞ্চলৰ ৰাইজ । দোষীক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহিবলৈ মাটিয়া অঞ্চলৰ ৰাইজে গোৱালপাৰা জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীক আহ্বান জনায় ।