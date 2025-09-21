ETV Bharat / state

১২ বজাৰ পূৰ্বে সৰুসজাইলৈ অনা নহয় জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ

মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত ভিৰ জুবিন অনুৰাগীৰ ।

Zubeen Garg last tribute
জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম যাত্ৰা (X@ranojpeguassam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 21, 2025 at 10:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়াম । প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক শেষ বাৰৰ বাবে কাষৰ পৰা এবাৰ চাই শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদনৰ বাবে জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে সৰুসজাই । চাৰিওফালে কেৱল মানুহ আৰু মানুহ । ছিংগাপুৰত হঠাতে অসুস্থ হৈ আকস্মিক মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনৰ বাবে অনা হ'ব সৰুসজাইৰ ষ্টেডিয়ামত ।

সকলো অপেক্ষাৰত কেতিয়া আহিব প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ । সৰুসজাইত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্রণ কৰিব পৰা নাই ভিৰ । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অভাৱনীয় ভিৰ । জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ অহাৰ পাছত পৰিস্থিতি আৰু অধিক অভাৱনীয় হৈ পৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে । ইফালে ১২ বজাৰ পূৰ্বে সৰুসজাইলৈ শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ অহাৰ সম্ভাৱনা নাই বুলি মাইকযোগে ঘোষণা কৰা হৈছে । প্ৰখৰ ৰ'দৰ মাজতো সকলোৱে কেৱল শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰাৰ বাবে অপেক্ষাৰত হৈ আছে ।

Zubeen Garg last tribute
প্ৰখৰ ৰ'দক নেওচি মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ বাবে অপেক্ষাৰত অনুৰাগী (ETV Bharat)

শুকুৰবাৰে ছিংগাপুৰত মৃত্যু হোৱা শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ পুৱা গুৱাহাটীলৈ অনা হয় । ছিংগাপুৰৰ পৰা দিল্লীলৈ নিশা প্ৰায় ১১.৩০ বজাত জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ অনা হয় । দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ নশ্বৰ দেহ অনাৰ বাবে শনিবাৰে বিয়লি দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছিল খোদ মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । দিল্লীত অহাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ চমজি লৈ শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে ।

দিল্লীত জুবিন গাৰ্গৰ 'মায়াবিনী' গীতটোৰে শিল্পীগৰাকীলৈ শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা হয় । দিল্লীৰ পৰা এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছ বিমান IX 1197যোগে জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰ দেহ গুৱাহাটীলৈ অনা হয় । বিমানখনে পুৱা ৪.৩০ বজাত দিল্লীৰ পৰা উৰা মাৰে আৰু পুৱা প্ৰায় ৭ বজাত বৰঝাৰৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰে ।

উল্লেখ্য যে জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰ দেহ কঢ়িয়াই নিয়া কফিনটো যথেষ্ট ডাঙৰ হোৱাৰ বাবে চাৰ্টাৰ্ড বিমানত আনিব পৰা নগ'ল । যাৰ বাবে কিছু সময় পলম হ'ল । ইফালে নিশাৰে পৰা লোকে লোকাৰণ্য হৈ আছিল বৰঝাৰৰ বিমানবন্দৰৰ সমগ্ৰ এলেকা । জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে কাহিলীপাৰাৰ ঘৰখনলৈ নিয়া হয় । য'ত পৰিয়ালৰ লোকে জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰৰ সৈতে নিবিড়ভাৱে কিছু সময় কটাই শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

Zubeen Garg last tribute
সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত জনসমুদ্ৰ (ETV Bharat)

কাহিলীপাৰাৰ পৰা জনতাৰ শিল্পীগৰাকীক সৰুসজাইৰ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পলৈ অনা হ'ব । অসমবাসীৰ আপোনৰো আপোন শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদনৰ বাবে নশ্বৰ দেহ সৰুসজাইত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । সৰুসজাইত নিশাৰে পৰাই হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম ঘটে । পুৱাৰ পৰা জনসমুদ্ৰত পৰিণত হয় সৰুসজাই ।

লগতে পঢ়ক :প্ৰাণৰ শিল্পীলৈ শেষ শ্ৰদ্ধা... সৰুসজাইত জনসমুদ্ৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

ZUBEEN GARG LAST TRIBUTEZUBEEN GARG LAST JOURNEYইটিভি ভাৰত অসমজুবিন গাৰ্গZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.