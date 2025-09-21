১২ বজাৰ পূৰ্বে সৰুসজাইলৈ অনা নহয় জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ

১২ বজাৰ পূৰ্বে সৰুসজাইলৈ অনা নহয় জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ
মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত ভিৰ জুবিন অনুৰাগীৰ ।
Published : September 21, 2025 at 10:39 AM IST
গুৱাহাটী : লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়াম । প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক শেষ বাৰৰ বাবে কাষৰ পৰা এবাৰ চাই শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদনৰ বাবে জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে সৰুসজাই । চাৰিওফালে কেৱল মানুহ আৰু মানুহ । ছিংগাপুৰত হঠাতে অসুস্থ হৈ আকস্মিক মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনৰ বাবে অনা হ'ব সৰুসজাইৰ ষ্টেডিয়ামত ।
সকলো অপেক্ষাৰত কেতিয়া আহিব প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ । সৰুসজাইত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্রণ কৰিব পৰা নাই ভিৰ । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অভাৱনীয় ভিৰ । জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ অহাৰ পাছত পৰিস্থিতি আৰু অধিক অভাৱনীয় হৈ পৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে । ইফালে ১২ বজাৰ পূৰ্বে সৰুসজাইলৈ শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ অহাৰ সম্ভাৱনা নাই বুলি মাইকযোগে ঘোষণা কৰা হৈছে । প্ৰখৰ ৰ'দৰ মাজতো সকলোৱে কেৱল শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰাৰ বাবে অপেক্ষাৰত হৈ আছে ।
শুকুৰবাৰে ছিংগাপুৰত মৃত্যু হোৱা শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ পুৱা গুৱাহাটীলৈ অনা হয় । ছিংগাপুৰৰ পৰা দিল্লীলৈ নিশা প্ৰায় ১১.৩০ বজাত জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ অনা হয় । দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ নশ্বৰ দেহ অনাৰ বাবে শনিবাৰে বিয়লি দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছিল খোদ মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । দিল্লীত অহাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ চমজি লৈ শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে ।
Paid homage to our beloved Zubeen at Delhi airport. To be honest, his demise is yet to sink in - it all feels like a bad dream.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 20, 2025
Travel safe, Zubeen! You will live on in each of our hearts - FOREVER pic.twitter.com/GG8mXw6yKE
দিল্লীত জুবিন গাৰ্গৰ 'মায়াবিনী' গীতটোৰে শিল্পীগৰাকীলৈ শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা হয় । দিল্লীৰ পৰা এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছ বিমান IX 1197যোগে জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰ দেহ গুৱাহাটীলৈ অনা হয় । বিমানখনে পুৱা ৪.৩০ বজাত দিল্লীৰ পৰা উৰা মাৰে আৰু পুৱা প্ৰায় ৭ বজাত বৰঝাৰৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰে ।
The legend's last journey continues through the streets of Guwahati.#BelovedZubeen pic.twitter.com/3zco3uZGk0— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 21, 2025
উল্লেখ্য যে জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰ দেহ কঢ়িয়াই নিয়া কফিনটো যথেষ্ট ডাঙৰ হোৱাৰ বাবে চাৰ্টাৰ্ড বিমানত আনিব পৰা নগ'ল । যাৰ বাবে কিছু সময় পলম হ'ল । ইফালে নিশাৰে পৰা লোকে লোকাৰণ্য হৈ আছিল বৰঝাৰৰ বিমানবন্দৰৰ সমগ্ৰ এলেকা । জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে কাহিলীপাৰাৰ ঘৰখনলৈ নিয়া হয় । য'ত পৰিয়ালৰ লোকে জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰৰ সৈতে নিবিড়ভাৱে কিছু সময় কটাই শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
কাহিলীপাৰাৰ পৰা জনতাৰ শিল্পীগৰাকীক সৰুসজাইৰ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পলৈ অনা হ'ব । অসমবাসীৰ আপোনৰো আপোন শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদনৰ বাবে নশ্বৰ দেহ সৰুসজাইত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । সৰুসজাইত নিশাৰে পৰাই হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম ঘটে । পুৱাৰ পৰা জনসমুদ্ৰত পৰিণত হয় সৰুসজাই ।