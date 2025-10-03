ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধা জনাই টিহুত ৰাৱণ দাহন; প্ৰতিধ্বনিত হ'ল মায়াবিনীৰ সুৰ

'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত' গানৰ সুৰত পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি নলবাৰীৰ টিহু বাৰোৱাৰী দুৰ্গাপূজা সমিতিৰ ৰাৱণ দাহন ।

জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধা জনাই টিহুত ৰাৱণ দাহন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 3, 2025 at 7:46 AM IST

4 Min Read
নলবাৰী : ভাৰতীয় পৰম্পৰাত মহাশক্তিৰ আধাৰ হিচাপে পৰিগণিত শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী শ্ৰীশ্ৰীদুৰ্গাক পূজা কৰা হৈ আহিছে । সেয়েহে ভগৱান ৰামচন্দ্ৰয়ো মহাপৰাক্ৰমী লংকাধিপতি ৰাৱণক বধ কৰিবলৈ শক্তি বিচাৰি শৰৎ কালত দুৰ্গাপূজা কৰিছিল । সেই অনুসৰি হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে শৰৎ কালৰ স্নিগ্ধ জোনাকত পৰম্পৰাগতভাৱে উদযাপন কৰি আহিছে শাৰদীয় দুৰ্গাপূজা ।

এই পূজাৰ বিজয়ী দশমীৰ দিনা দেশজুৰি পালন হৈ আহিছে দশেৰা উৎসৱ বা ৰামচন্দ্ৰৰ বিজয় উৎসৱ । কিয়নো উক্তদিনাই ভগৱান ৰামে অন্যায়-উৎপীড়নৰ প্ৰতীক লংকাধিপতি ৰাৱণক বধ কৰিছিল । দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নলবাৰী জিলাৰ টিহু নগৰতো সেই একেই ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি বিগত ২৭ বছৰ ধৰি ক্ৰমাগতভাৱে উদযাপন কৰি অহা হৈছে দশেৰা উৎসৱ বা ৰাৱণ দাহন উৎসৱ ।

সময় বগৰাৰ লগে লগে এই উৎসৱ নামনি অসমৰ ভিতৰত এক বিশেষ উৎসৱ হিচাপে পৰিগণিত হোৱাই নহয়, বৃহত্তৰ টিহু সমাজ জীৱনৰ ঐতিহ্যৰ বাহক হিচাপে চিহ্নিত হৈছে । সম্প্ৰতি টিহু বাৰোৱাৰী দুৰ্গাপূজা বুলি ক'লেই টিহুবাসীৰ মনলৈ আহে ৰাৱণ দাহন উৎসৱৰ উথপথপ পৰিৱেশৰ কথা । মনলৈ আহে বাঁহ, খেৰ, কাপোৰ, ফটকা আদিৰে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰায় ১০০ ফুট উচ্চতাৰ অন্যায়ৰ প্ৰতীক ৰাৱণৰ মূৰ্তিৰ কথা ।

শেহতীয়াভাৱে বিগত ১৯৯৮ চনৰ পৰা বৰ্তমান পৰ্যন্ত টিহুৰ বাৰোৱাৰী দুৰ্গাপূজা উদযাপন সমিতিয়ে বৰ্ণিলভাৱে ৰাৱণ দাহন উৎসৱ একাগ্ৰভাৱে উদযাপন কৰি আহিছে । প্ৰায় অৰ্ধ লক্ষাধিক ভক্তৰ সমাবেশেৰে বৃহস্পতিবাৰে টিহু হাইস্কুল খেলপথাৰত অসুৰ তথা দুষ্কৃতিৰ প্ৰতীক ৰাৱণক দাহ কৰা হয় । টিহু বাৰোৱাৰী দুৰ্গাপূজা সমিতিৰ উদ্যোগত ৰং-বিৰঙৰ আতচবাজীৰে আকাশ আলোকিত কৰি প্ৰায় ৬০ ফুট ওখ দহ মুণ্ডনধাৰী ৰাৱণক জ্বলাই দিয়া হয় ।

এই উপলক্ষে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ আগমন ঘটাত নগৰখনৰ বিভিন্ন পথ ভৰি পৰে । সন্ধিয়া ৰাৱণক জ্বলোৱা চাবলৈ দুপৰীয়াৰ পৰা নগৰখনলৈ দৰ্শকৰ সোঁত বয় । উল্লেখ্য যে ৰাৱণ দাহনৰ পূৰ্বে দিনৰ ১.৩০ বজাত দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমা সুসজ্জিত বাহন, হাতী, দোলা, বিবিধ ভাৰতী সুমধুৰ বেণ্ডপাৰ্টীৰে টিহু নগৰ পৰিভ্ৰমণ কৰি টিহু নদীৰ শ্বহীদ স্মৃতি উদ্যান ঘাটত বিসৰ্জন দিয়া হয় ।

আনহাতে, ৰাৱণ দাহন কাৰ্যসূচীত বাজি থাকে জুবিন গাৰ্গৰ কালজয়ী গীত 'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত' । উক্ত কাৰ্যসূচীত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, এ জি এম‌ চিৰ‌ অধ্যক্ষ মনোজ বৰুৱা,গুৱাহাটীৰ প্ৰটেষ্ট গ্ৰুপৰ সঞ্চালক মনোজ জালান, এ এন‌ পি এলৰ সঞ্চালক অলিন্দ্য শৰ্মা, নলবাৰী উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ বনদ্বীপ ডেকাকে আদি কৰি কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।

জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধা জনাই টিহুত ৰাৱণ দাহন (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, উদ্যোক্তা সমিতিয়ে জানিবলৈ দিয়ামতে এই অনুষ্ঠানটো অসমৰ হাৰ্টথ্ৰ'ৱ, সকলোৰে হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ নামত উচৰ্গা কৰা হৈছে । জুবিন গাৰ্গৰ অনাকাংক্ষিত মৃত্যুত দুখ প্ৰকাশ কৰি কোনো শব্দোচ্চাৰণ সম্বলিত আতচবাজী নুফুটাই পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ বাবে অনুষ্টুপীয়াকৈ এই ৰাৱণ দাহ কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে ।

প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত সকলো শোকহত যদিও ৰাইজৰ সঁহাৰি যথেষ্ট পাইছে আয়োজক সমিতিয়ে । এই কথা জনাইছে টিহু বাৰোৱাৰী দুৰ্গাপূজা সমিতিয়ে ।

ইফালে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী সীমান্ত শেখৰে কয়, "জুবিনদা আমাৰ মাজৰ পৰা যোৱা আজি ভালকৈ ১৫ দিনো হোৱা নাই । কিন্তু যিহেতু ইয়াতে শ্ৰীশ্ৰী বাৰোৱাৰী দুৰ্গাপূজা, বহুদিনৰ পৰা ৰাৱণ দাহনৰ এক পৰম্পৰা ৰাইজে ৰক্ষা কৰি আহিছে । মই জানিব পাৰিছো উদ্যোক্তাসকলে যিমান পাৰি খুব অনুষ্টুপীয়াকৈ এই অনুষ্ঠানটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰিছে । কিন্তু আমাৰ মনবোৰ এতিয়াও গধুৰ । গোটেই অসমবাসীৰে মন গধুৰ ।"

