ৰাজপথৰ আন্দোলন এৰি এতিয়া চলাই গৈছে কৃষি বিপ্লৱ

ৰাজপথৰ আন্দোলন এৰি এতিয়া চলাই গৈছে কৃষি বিপ্লৱ
এসময়ত আছিল তেওঁ বিপ্লৱী । ৰাইজৰ হৈ মাত মাতি আহিছিল তেওঁ । এতিয়াও তেওঁ চলাই গৈছে বিপ্লৱ । সেয়া হ'ল কৃষি বিপ্লৱ ।
Published : September 7, 2025 at 8:27 PM IST
মাজুলী : যি সময়ত কৰ্ম সংস্থাপন বিচাৰি নিজৰ ঘৰ, নিজৰ আত্মীয় স্বজনক এৰি ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতী বহিঃৰাজ্যলৈ ঢাপলি মেলিছে, সেই সময়তে মাজুলীৰ এজন যুৱকে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ মোকলাইছে কৃষিৰ জৰিয়তে । এসময়ত ৰাজপথত আন্দোলন কৰিছিল মাজুলীৰ এইজন যুৱকে ।
নাম তেওঁৰ পৱন্ত শইকীয়া । ৰাজপথৰ আন্দোলনৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছিল এইগৰাকী যুৱকে । এইগৰাকী যুৱকে এতিয়া কৰিছে কৃষি বিপ্লৱ । কৃষিৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হৈছে এইগৰাকী যুৱক ।
মাজুলীৰ পৱন্তই শইকীয়াই এখন ঘৰত ব্যৱহাৰ হোৱা ধান, সৰিয়হ, আলুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো খাদ্য সামগ্ৰী সম্পূৰ্ণ জৈৱিকভাৱে উৎপাদন কৰে মাজুলীৰ পৱন্ত শইকীয়াই । তেওঁ কয়, "মই কৰা খেতিক মই বৃত্তি হিচাপে লোৱা নাই, বৰঞ্চ মই এক আন্দোলন হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে । জৈৱিকভাৱে কৰা খেতিৰ জৰিয়তে যাতে মাজুলীক এক সুকীয়া স্থান দিব পাৰো তাৰ বাবে এই কৃষি আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছো ।"
শইকীয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনোৱা মতে তেওঁ কৰা বগা তিল, সৰিয়হ, মাহ, নহৰু, শুকান জলকীয়া ইতিমধ্যে অসমৰ বাহিৰলৈ পঠিয়াবৰ বাবে সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ কৰা শাক-পাচলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আন আন খেতিৰ ফচল নিজৰ এখন দোকানৰ জৰিয়তে খুচুৰাভাৱে বিক্রী কৰে ।
তেওঁ জনোৱা মতে তেওঁ এই কৃষি-কাৰ্যৰ জৰিয়তে সন্তানক পঢ়ুৱাৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালটো সুন্দৰভাৱে চলাই নিবলৈ সক্ষম হৈছে । তেওঁ কয়, "বতৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি খেতিৰ উৎপাদন হয় । বতৰ খেতিৰ উপযোগী হ'লে কৃষিৰ জৰিয়তে যথেষ্ট উপাৰ্জন কৰিব পৰা যায় । যোৱা বছৰ যথেষ্ট উপাৰ্জন ভাল আছিল বতৰ খেতিৰ উপযোগী হোৱাৰ বাবে, এই বছৰতো আশা কৰিছোঁ উপাৰ্জন ভাল হ'ব বুলি । উৎপাদন যিমানেই কৰিব পাৰি সেইমতে উপাৰ্জন কৰিব পাৰি ।"
ইফালে উঠি অহা নব প্ৰজন্মক উদ্দেশ্য কৰি তেওঁ কয়, "কৃষি আজিৰ তাৰিখত এটা সন্মানজনক বৃত্তিলৈ পৰিণত হৈছে । এই কৃষি উৎপাদন বৃত্তি হৈছে এক স্বাধীন চেতিয়া বৃত্তি হৈছে কৃষক বৃত্তি । এই কৃষি কৰ্মৰ জৰিয়তে নিজৰ লগতে নিজৰ ঘৰখন স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব পাৰি । চাকৰি কৰাসকলেও নিজৰ ভাত মুঠিৰ বাবে কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হ'ব লাগে ।"
ইফালে তেওঁ চৰকাৰক আহ্বান জনাই কয়,"হাইস্কুলত পঢ়ি থকা ছাত্র-ছাত্ৰীসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কৃষিৰ বিষয়ে যদি সঠিক ভাবে জ্ঞান দিয়া হয় তেতিয়া ভৱিষ্যত দিনত ছাত্র ছাত্ৰী সকলে কৰ্মসংস্থাপন নাপালেও কৃষিৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি ।"
তেওঁ জনোৱা মতে মাজুলী জিলা কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা তেওঁক কৃষি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট দিহা পৰামৰ্শ দি আহিছে । তেওঁ কয়, "কৃষি বৃত্তিটো যাতে সমাজত এক সন্মানজনক বৃত্তিলৈ পৰিণত হয় তাৰ বাবে হে কাম কৰি আহিছো ।" তেওঁৰ জৈৱিক কৃষি চাবলৈ মাজুলীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকৰ লগতে বিভিন্ন সময়ত দেশী-বিদেশী পৰ্যটকসকলৰো আগমন ঘটে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।