গোলাঘাট : দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডমীত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ দীক্ষান্ত সমাৰোহৰ । এই সমাৰোহত গোৱা আৰক্ষীৰ ৫৬৯ গৰাকী পুৰুষ আৰু ১৩১ গৰাকী মহিলা জোৱানসহ মুঠ ৭০০ গৰাকী নৱনিযুক্ত আৰক্ষী জোৱানে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
দেৰগাঁৱৰ প্ৰতিষ্ঠিত লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীত (এল বি পি এ) প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় ইণ্ডিয়া ৰিজাৰ্ভ বেটেলিয়নৰ অন্তৰ্গত গোৱা আৰক্ষীৰ এই ৭০০ গৰাকী নিযুক্তিপ্ৰাপ্তই ৪৩ সপ্তাহৰ মৌলিক প্ৰশিক্ষণ সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰে ।
মঙলবাৰে দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীত গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ প্ৰমোদ সাৱন্ত আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উভয় ৰাজ্যৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া আৰু নিযুক্তিপ্ৰাপ্তসকলৰ গৌৰৱান্বিত পৰিয়ালৰ সদস্যৰ উপস্থিতিত দীক্ষান্ত সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হয় ।
২০২৪ চনৰ ৪ অক্টোবৰত বিশেষ ৰে’লযোগে লাচিত বাফুকন পুলিচ একাডেমীত উপস্থিত হোৱা নিযুক্তিপ্ৰাপ্তসকলে শাৰীৰিক ফিটনেছ, মানসিক শক্তি, ফিল্ড কৌশল আৰু অস্ত্ৰ পৰিচালনাৰ কঠোৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰে । একাডেমীখনৰ বাবে এয়া আছিল এক ঐতিহাসিক ক্ষণ ।
যিহেতু অসম, মণিপুৰ আৰু গোৱা এই তিনিখন ৰাজ্যৰ আৰক্ষীয়ে একেলগে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰাৰ ফলত আন্তঃৰাজ্যিক পৰ্যায়ত সতীৰ্থতা আৰু পেছাদাৰিত্ব আদান-প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত এক পৰিৱেশ গঢ়ি উঠে ।
উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আজি আমাৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ দিন । লাচিত বৰফুকনৰ ৪০০ সংখ্যক জন্মজয়ন্তীৰ সময়ত আমি লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমী ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পুলিচ একাডেমীলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ আমি কল্পনা ৰাইজৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ । আজি মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে অসম পুলিচৰ নিৰন্তৰ প্ৰশিক্ষণৰ উপৰি এই লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীত মণিপুৰ পুলিচ আৰু গোৱা পুলিচৰো আমি প্ৰশিক্ষণ কৰিব পাৰিছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ প্ৰমোদ সাৱন্ত ডাঙৰীয়াই আজি গোৱা পুলিচৰ ৭০০ কেডেটছৰ পাছিং আউট পেৰেডত মুখ্য অতিথিৰ আসন গ্ৰহণ কৰিছে । নিশ্চিতভাৱে অসমৰ বাবে ই এটা ডাঙৰ গৌৰৱৰ বিষয় । ইমান দিনে আমি আন প্ৰদেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আছিলোঁ । আজি আমি নিজে আন প্ৰদেশৰ কেডেটছকো প্ৰশিক্ষণ দিব পৰাৰ অৰ্হতা অৰ্জন কৰিছোঁ । মই অসম পুলিচ আৰু অসমৰ জনসাধাৰণক আজিৰ এই দিনটোত অভিনন্দন জনাইছোঁ ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীত দহ মাহৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে । এই পেৰেডত গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ সাৱন্তে মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি পেৰেডৰ গৰিমা বৰ্ধন কৰিছে। আজি গোৱা আৰু অসমৰ মাজত যি সম্বন্ধৰ সৃষ্টি হৈছে ই আমাৰ দেশক আগলৈ মজবুত কৰিব ।
দীক্ষান্ত সমাৰোহৰ অনুষ্ঠানত শপত গ্ৰহণ, আনুষ্ঠানিক কুচকাৱাজ, পুৰস্কাৰ বিতৰণ, পেন্থাৰ্ছ অন হুইলছ ইউনিটৰ বিশেষ প্ৰদৰ্শন আদিও অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত অনুষ্ঠানত গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ প্ৰমোদ সাৱন্ত উপস্থিত থাকি কয়, "সৰ্বপ্ৰথমে গোৱা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেখেতে গোৱা চৰকাৰৰ অনুৰোধমৰ্মে অসম পুলিচ একাডেমীত গোৱা আৰক্ষীৰ ৭০০ জোৱানক যোৱা দহ মাহ ধৰি ৫৫০ গৰাকী পুৰুষ আৰু ১৫০ মহিলাক বহু সুন্দৰকৈ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে । তেখেতে বহু উন্নত মানৰ পুলিচ প্ৰশিক্ষণ একাডেমী তৈয়াৰ কৰিছ, যাৰ বাবে মই ভাবিছোঁ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন হ'লে অসম পুলিচ একাডেমীলৈ স্বাগতম ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আজি মোক মুখ্য অতিথি হিচাপে ইয়াত নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । এই কাৰ্যৰ জৰিয়তে অসম আৰু গোৱাৰ মাজত সম্বন্ধ আৰু মজবুত হৈছে আৰু গোৱাত যিসকল অসমীয়া লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে ভাতৃত্ববোধেৰে গোৱাৰ জনসাধাৰণ থাকিব । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেখা বিকশিত ভাৰতৰ বাবে এনেধৰণৰ আৰক্ষীৰ প্ৰশিক্ষণ বহু প্ৰয়োজন আছে ।"
ইয়াৰ উপৰি গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ ভাষাতে অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।
উল্লেখ্য যে এই লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে উদ্বোধন কৰিছিল, য'ত অসমৰ লগতে মণিপুৰ আৰু গোৱা আৰক্ষীৰ জোৱানসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে । বৰ্তমান ভাৰতৰ আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণৰ এক প্ৰধান কেন্দ্ৰ হিচাপে চিহ্নিত হোৱা লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীয়ে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা অহা হাজাৰ হাজাৰ নিযুক্তিপ্ৰাপ্তক প্ৰশিক্ষণ দি সমগ্ৰ দেশৰ আৰক্ষী বিভাগসমূহৰ বিকাশত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে ।