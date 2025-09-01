ETV Bharat / state

নগাঁৱৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাই যোৱা পম্পী কিদৰে ইছলামপুৰ পালেগৈ ? - PAMPI BARUAH DEATH CASE

ৰহস্যৰ আৱৰ্তত পম্পী বৰুৱাৰ মৃত্যু, পোহৰলৈ আহিছে ন ন তথ্য ।

Pampi Baruah death case
ধৃত ইমৰাণ আলী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 1, 2025 at 5:52 PM IST

গুৱাহাটী: ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে কঠোৰ স্থিতি গ্রহণ কৰাৰ সময়তে গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা । নিষিদ্ধ হেৰ'ইনৰ অভাৰড'জ লৈ নগাঁৱৰ পম্পী বৰুৱা নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হয় । মহিলাগৰাকীক দেওবাৰে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল জি এম চি এইচত । কিন্তু তেওঁৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত দেখা যায় যে মহিলাগৰাকীৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে । এই ঘটনাত ইমৰাণ আলী নামৰ যিজন ব্যক্তিয়ে তেওঁক হাস্পতাললৈ লৈ আহিছিল তেওঁক আটক কৰা হয় ।

আনহাতে, ঘটনা সন্দৰ্ভত জি এম চি এইচৰ অধীক্ষক দেৱজিৎ চৌধুৰীয়ে দেওবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "দেওবাৰে দুপৰীয়া মৃত মহিলাগৰাকীক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ আনে যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে সংগী যুৱকজনে জি এম চি এইচৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰে । অৱশ্যে জি এম চি এইচৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে খেদি খেদি ইমৰাণ আলী নামৰ যুৱকজনক আটক কৰে । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনতহে কি কাৰণত মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছিল সেয়া স্পষ্ট হ'ব ।"

ইফালে পম্পী বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ পিছতেই এতিয়া ন ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । পম্পীৰ মৃত্যুৰ ঘটনা সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে ।

পম্পীৰ ভগ্নীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনোৱা অনুসৰি, স্বামীৰ সৈতে হেঙেৰাবাৰীৰ এটা ৰিহেব চেণ্টাৰত আছিল তেওঁ । দেওবাৰে মাতৃয়ে ঘৰতে পৰি আঘাত পোৱাৰ বাবে ভগ্নীয়ে পুৱাৰ ভাগত ফোন কৰিছিল । হেঙেৰাবাৰীৰ পৰা নগাঁৱলৈ যাবলৈ তেওঁ ওলাই আহিছিল । কিন্তু নগাঁৱলৈ যাবলৈ ওলাই যোৱা পম্পী কিদৰে ইছলামপুৰ পালেগৈ তাক লৈ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে ।

উল্লেখ্য যে লকডাউনৰ সময়তে ড্ৰাগছ আসক্ত হোৱা পম্পী স্বামীৰ লগত হেঙেৰাবাৰীৰ ৰিহেব চেণ্টাৰত আছিলে । ৰিহেব চেণ্টাৰৰ স্বত্ত্বাধিকাৰীৰ সৈতে মিলি অৰুণাচলত ৰিহেব চেণ্টাৰ খোলাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । তেওঁ বৰ্তমান নিচামুক্ত হোৱা বুলিও পৰিয়ালৰ লোকে দাবী কৰিছে ।

ইফালে ইমৰাণক আৰক্ষীয়ে সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে । পল্টনবজাৰ আৰক্ষী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, প্ৰাথমিক তদন্তত আৰক্ষীয়ে পোৱা তথ্য অনুসৰি যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে ইমৰাণৰ আগৰে পৰাই চিনাকি আছিল । ৰিহেব চেণ্টাৰৰ পৰা ওলাই ইছলামপুৰলৈ ইমৰাণক লগ কৰিবলৈ গৈছিল যুৱতীগৰাকী । তেতিয়া ইছলামপুৰত নাছিল ইমৰাণ । ইমৰাণ সেই সময়ত ৰেপিডো অটো চলাই জালুকবাৰীৰ ফালে গৈ আছিল । কিন্তু যুৱতীগৰাকী অসুস্থ হোৱা দেখি ভাৰাঘৰৰ মালিকে ইমৰাণক ফোন কৰি মাতে । ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত আছে ।

আনহাতে, ঘটনাৰ পিছতে মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগত নগাঁৱৰ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি ওলাই আহিছিল পম্পী । তাৰ পাছৰ পৰা কোনো খবৰ নাছিল । কিন্তু নিশা মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰ লাভ কৰে পৰিয়ালৰ লোকে ।

উল্লেখ্য যে বিগত সময়ছোৱাত আৰক্ষী তথা প্রশাসনে ড্ৰাগছৰ অবাধ প্ৰচলন তথা ৰমৰমীয়া বেহা ৰোধ কৰিবলৈ বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতত লৈ আহিছে । কিন্তু তাৰ মাজতে এইবোৰ ঘটনাই স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে গুৱাহাটীত নিষিদ্ধ দ্রব্য লাভ কৰাটো অতি সহজলভ্য হৈ পৰিছে । একাংশ যুৱক-যুৱতীৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে, বহু লোক ড্ৰাগছৰ কবলত পৰিছে । কিন্তু তাৰ পাছতো একাংশ ড্রাগছ সৰবৰাহকাৰীক নাকী লগাব পৰা নাই আৰক্ষী তথা প্রশাসনে ।

