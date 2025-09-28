ETV Bharat / state

জুবিনক লৈ ৰাজনীতি কৰাটো কোনো অসমৰ মানুহে নিবিচাৰে: কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা

অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা লুৰীণজ্যোতি গগৈক কঠোৰ সমালোচনাৰে থকা-সৰকা মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ ৷ কিন্তু কিয় ? পঢ়ক এই খবৰ...

ZUBEEN GARG DEATH
প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ফাইল ফটো (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2025 at 11:47 PM IST

যোৰহাট: মহানায়কৰ মহাপ্ৰস্থানত আজিও শোকত ম্ৰিয়মান সমগ্ৰ অসমবাসী ৷ বাটে-ঘাটে বাজিছে মাথো জুবিনৰ চিৰযুগমীয়া গীত ৷

তাৰ মাজতে জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ প্ৰবাসী অসমীয়াৰ পৰা পইচা তুলি আনিবলগীয়া হ’ল বুলি অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে উত্থাপন কৰিছিল এক গুৰুতৰ অভিযোগ ৷ যাৰ বাবে সমগ্ৰ অসমতে সৃষ্টি হৈছিল ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া ৷

লুৰীণজ্যোতি গগৈক কঠোৰ সমালোচনা মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ (ETV Bharat Assam)

বিষয়টোৰ প্ৰসংগত যোৰহাটত দেওবাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ৷ কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটাই কয়, ’’জুবিন মোৰ কৈশোৰৰ বন্ধু আৰু যুগ যুগলৈ অমৰ হৈ থাকিব প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ ৷ ৰাইজৰ দৰে ময়ো বিচাৰিছো জুবিনৰ ন্যায় ৷ ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে খৰতকীয়াকৈ আৰু নিখুঁতভাৱে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ৷ জুবিনৰ ন্যায়ৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে যি কৰিবলগীয়া আছে, সকলোবোৰ কৰি গৈছে ৷ প্ৰয়োজনত CBI ৰ সহায় লোৱাৰ কথাও কৈছে ৷ সেয়া অসমবাসী ৰাইজে দেখিছে ।’’

লগতে তেওঁ কয়, ‘‘.১ শতাংশ মানুহে জুবিনক লৈ ৰাজনীতি কৰিছে ৷ মাংগলিক অনুষ্ঠানবিলাক ভালদৰে সম্পন্ন হৈ যোৱাৰ পিছতেই দোষীক চিনাক্ত কৰা হ'ব ৷ জুবিনক লৈ ৰাজনীতি কৰাটো কোনো অসমৰ মানুহে নিবিচাৰে ৷ তাৰমাজতে দেখিছো অনুষ্ঠানবিলাকৰ মাজত বেয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ মাজে মাজে ভীৰ বিলাকত সোমাই গৈছে একাংশ ৷ আমি নিশ্চিত যোৰহাটবাসীয়ে সেইটো কেতিয়াও হ’বলৈ নিদিয়ে ৷ যোৰহাটবাসী এইক্ষেত্ৰত সজাগ আৰু সচেতন ৷ লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ দৰে নেতাই ইয়াৰ মাজত সোমাই প্ৰথমদিনাৰ পৰাই ৰাজনীতি কৰি আহিছে ৷ তথ্যবিহীন কিছুমান কথা কৈ মানুহক ভুল পথৰে নিয়া আৰু উত্তেজিত কৰাৰ এটা চক্ৰান্ত কৰিছে । লুৰীণজ্যোতি গগৈ আপুনি আহক আৰু আপোনাৰো অধিকাৰ আছে জুবিনপ্ৰেমী হিচাপে ফুল এপাহ দিয়া ৷ অনুগ্ৰহ কৰিছো ইয়াত ৰাজনীতি নকৰিব, ভুল কথা নক’ব আৰু মিছা কথা নক’ব ৷ সেইকাৰণে আপোনালোকক ৰাইজে বিতাড়িত কৰি আহিছে ।’’

zubeen garg death
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ছিংগাপুৰৰ উচ্চায়ুক্তলৈ ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবে লিখা পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

‘‘অসম জাতীয় পৰিষদ নামৰ দলটোৰ বিষয়ে জুবিন গাৰ্গে কি কৈছিল সেয়া চ’ছিয়েল মিডিয়া খুচৰিলে ৰাইজে গম পাব ৷ কিন্তু তাৰপিছত এই দলটোৱে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে জুবিনক আঘাত কৰিছিল ৷ এই সময়ত এইয়া মোৰ ক’বলগীয়া নাছিল যদিও ক’বলৈ বাধ্য হৈছো’’ বুলিও মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটাই অজাপৰ নেতা লুৰীণজ্যোতি গগৈক কঠোৰ সমালোচনা কৰে ৷

আনহাতে, জুবিন গাৰ্গক প্ৰবাসী অসমীয়াই ছিংগাপুৰৰ পৰা পইচা তুলি লৈ অনা বুলি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘সেইটো সম্পূৰ্ণ মিছা কথা আৰু মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰা কথা কৈছে ৷ জুবিন গাৰ্গে যেতিয়াই আমাক কায়িকভাৱে এৰি গ’ল সেই খবৰ পোৱাৰ ১ মিনিটৰ পিছতেই মই ছিংগাপুৰত থকা উচ্চায়ুক্তলৈ ফোন কৰিছিলো ৷ লগে লগে সেই স্থানত উচ্চায়ুক্তৰ দল উপস্থিত হৈছিল আৰু সকলো খৰচ পাতি ছিংগাপুৰৰ উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে কৰিছিল ৷ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ছিংগাপুৰৰ উচ্চায়ুক্তলৈ ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবে পত্ৰ লিখি জুবিনৰ সকলো খৰচ পাতি কৰিম বুলি কৈছিল আৰু উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে জুবিনৰ সকলো খৰচ পাতি, ধন, যি এই কামত ব্যৱহাৰ হৈছিল, সেই সংস্থাটোক পৰিশোধ কৰিছিল ৷ এইসমূহ মই তথ্য প্ৰমাণ আকাৰে কৈছো ।’’

zubeen garg death
জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহৰ বাবদ ব্যয় হোৱা ধনৰাশি (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, জুবিনৰ শৱদেহ আনিবলৈ দুখনকৈ চাটাৰ্ড বিমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যৱস্থা কৰিছিল ৷ কিন্তু দুয়োখন চাটাৰ্ড বিমানত মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ কফিন নোসোমোৱা বাবে সাধাৰণ মানুহৰ মাজতেই আনিবলগীয়া হৈছিল মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক ৷ ‘‘জুবিনৰ শৱদেহৰ বাবে পুৱা ৪.৩০ বজাৰ পৰা দিল্লী বিমানবন্দৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অপেক্ষা কৰি আছিল ৷ সেইসমূহ ভিডিঅ’ আমাৰ ওচৰত আছে’’ বুলিও দাবী কৰি পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কয় যে লুৰীণজ্যোতি গগৈ এগৰাকী চান্দা সংস্কৃতিৰ লোক ৷

zubeen garg death
ধন পৰিশোধৰ বিতং ঠিকনা (ETV Bharat Assam)

লগতে পঢ়ক: মই নথকাৰ অনুভৱ... গীতটোৰ সংগীতকাৰে কৈ গ’ল জুবিনৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থই কৰা দুৰ্ব্যৱহাৰৰ কথা

