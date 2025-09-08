ETV Bharat / state

আলফা-চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তিত উপেক্ষিত নিৰ্যাতিতসকল; ক্ষুব্ধ নিৰ্যাতন বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ

আলফা নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে প্ৰৱঞ্চনাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ নিৰ্যাতন বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ৷

নিৰ্যাতন বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ সাংগঠনিক সভা (ETV Bharat Assam)
মৰাণ: আলফা(স্বা)ৰ সংগ্ৰাম শেষ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আলফা(স্বা)ৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক আলোচনালৈ আহিবলৈ চৰকাৰে আহ্বান জনোৱা কথাটো এতিয়া নতুন কথা হৈ থকা নাই । আলফা(স্বা)ৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ থকাৰ মাজতে একাংশ আলফা নেতা মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি অহা আলফা নেতাক লৈ চৰকাৰে কৰিছিল আলফা চুক্তি ।

আলফা, অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল বহু প্ৰতীক্ষিত আলফা শান্তি চুক্তি । আলফা শান্তি চুক্তি অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বৃহৎ পুঁজি ঘোষণা কৰিছিল । কিন্তু এই বহুচৰ্চিত আলফা শান্তি চুক্তিৰ পৰা আজিও উপেক্ষিত হৈ ৰৈছে আলফা(স্বা)ৰ নামত নিৰ্যাতনৰ সন্মুখিন হোৱা হাজাৰ হাজাৰ ভুক্তভোগী ।‌

আলফা নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে প্ৰৱঞ্চনাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ নিৰ্যাতন বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ (ETV Bharat Assam)

সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম চমুকৈ আলফা গঠন হোৱাৰে পৰা দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ সময়ছোৱাত বিভিন্ন পৰিস্থিতিত নিৰ্যাতিত হোৱা, ধৰ্ষিতা হোৱা অথবা শ্বহীদ হোৱা পৰিয়ালসমূহ আজি উপেক্ষিত হোৱাৰ লগতে আলফাৰ নেতৃত্বৰ দ্বাৰা প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছে ৷ এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নিৰ্যাতন বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই ৷

সোমবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাঙত অনুষ্ঠিত ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ এক সাংগঠনিক সভাত আলফাৰ আলোচনাপন্থী গোটৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নিৰ্যাতন বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বই ৷ সংগঠনটোৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক লক্ষীনাথ ফুকনৰ অভিযোগ আলফা-চৰকাৰৰ শান্তি আলোচনাৰ নামত যি পাঁচ হাজাৰ কোটি টকাৰ অৰ্থনৈতিক পেকেজ প্ৰদানৰ চুক্তি হৈছিল, সেয়া বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতাৰণাৰ আশ্ৰয় লৈছে আলফাৰ যুদ্ধবিৰত গোটৰ নেতৃত্বই ৷

আলফাৰ জীৱিত সদস্যসকলক ৭ লাখ টকাকৈ প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে এই সংগ্ৰামত চৰম ত্যাগ কৰি শ্বহীদ হোৱাসকল, ধৰ্ষণ-নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱাসকলক কেৱল ৩ লাখকৈ টকা প্ৰদান কৰি চৰম প্ৰৱঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে লক্ষীনাথ ফুকনে ৷ আলফাৰ সংগ্ৰামখনত প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে জড়িত হৈ নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱাসকলৰ প্ৰাপ্যৰ বাবে নিৰ্যাতন বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই সংগ্ৰাম চলাই যাব বুলিও কয় নেতাজনে ৷

উল্লেখযোগ্য যে, আলফা শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পাছত দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ সময়ছোৱাত বিভিন্ন পৰিস্থিতিত নিৰ্যাতিত হোৱা, ধৰ্ষিতা হোৱা অথবা শ্বহীদ হোৱা পৰিয়ালসমূহক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা আলফাৰ নেতাসকলে গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাত নিৰ্যাতন বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ নামৰ অনুষ্ঠানটোৰ জড়িতে একত্ৰিত হৈছে বঞ্চিত হোৱাসকল ।‌

শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা আলফাৰ শীৰ্ষ নেতাই আৰম্ভ কৰিছে বৈষম্যৰ নীতি

খোৱাঙত অনুষ্ঠিত ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ এক সাংগঠনিক সভাত উপস্থিত থাকি সংগঠনটোৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক লক্ষীনাথ ফুকনে কয়, "নিৰ্যাতন বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ যি সংগ্ৰাম তাক অধিক গতিশীল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে ।‌ আলফা শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাত পাঁচহাজাৰ কোটি টকাৰ অৰ্থনৈতিক পেকেজ প্ৰদান কৰা হৈছিল ৷ ইয়াৰে তিনি হাজাৰ কোটি টকা ইতিমধ্যে মোকলাই দিছে । চৰকাৰে নিৰ্যাতিত শ্ৰেণী, শ্বহীদ পৰিয়াল, নিৰুদ্দেশ হৈ থকা আৰু সক্ৰিয় সদস্যৰ বাবে ধন মোকলাই দিছে ৷ ইয়াৰে সক্ৰিয় সদস্যসকলে ৭ লাখ টকাকৈ ধন সংগ্ৰহ কৰিলে । কিন্তু শ্বহীদৰ পৰিয়াল আৰু নিৰ্যাতিতসকল উপেক্ষিত হৈ ৰ'ল ।’’

‘‘আলফা চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী অনুপ চেতিয়া‌ই সকলোৱে একেই ধন লাভ কৰিব বুলি কৈছিল যদিও এতিয়া শ্বহীদৰ পৰিয়াল আৰু নিৰ্যাতিতসকলক কেৱল তিনি লাখ টকা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি কৈছে । এই বৈষম্য কেতিয়াও হ'ব নালাগে । আলফাৰ নেতৃত্বই নিজৰ কেচ শেষ কৰি ল'লে, কিন্তু আমাৰ বহু ল'ৰাৰ কেচ চলি আছে কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ গৈ । আলফাৰ সংগ্ৰাম আগুৱাই নিয়া বহুত গোচৰ চলি থকা সময়ত কেনেকৈ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলে সেইয়া আমাৰ বাবে নুবুজা সাঁথৰ ।‌ আমি এই বিষয়সমূহ চৰকাৰক দৃষ্টিগোচৰ কৰিছো যদিও চৰকাৰে এই বিষয়ত হস্তক্ষেপ কৰা নাই । আলফা শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে আমি সংগ্ৰাম কৰিম ।‌ তাৰ বাবে সাংগঠনিক কাম-কাজত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।’’ সংগঠনটোৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক ফুকনে কয় ৷

