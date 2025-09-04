গুৱাহাটী : বিজেপি চৰকাৰে 'কা'ৰ যোগেদি নাগৰিকত্বৰ বাবে আবেদনৰ ম্যাদ ২০২৪ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰাকলৈ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । জাঙুৰ খাই উঠিছে বিভিন্ন দল-সংগঠন । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ।
এই সন্দৰ্ভত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কয়, "অসমত 'কা'ক লৈ ৰাইজৰ মাজত অসন্তুষ্টি চলি থকাৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অসমৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে 'কা'ৰ যোগেদি নাগৰিকত্বৰ বাবে আবেদনৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰি ২০২৪ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰ তাৰিখ কৰিছে । ইয়াৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছো । এক ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো অসমৰ বাবে ক’লা দিন হিচাপে অভিহিত কৰিব লাগিব । কাৰণ ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহমন্ত্ৰালয়ে ধৰ্মীয় বিভাজনৰ বলি হৈ ৩ দেশৰ ৬টা ধৰ্মৰ আশ্ৰয় বিচৰা বিদেশী লোকক ভাৰতত নাগৰিকত্বৰ আবেদনৰ ভিত্তিবৰ্ষৰ সীমা ১০ বছৰ বৃদ্ধি কৰি এক ৰাজপত্ৰিত অধিসূচনা জাৰি কৰিছে ।’’
দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়, ‘‘কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰালয়ৰ এই অধিসূচনা অনুসৰি ২০২৪ৰ ৩১ ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা হিন্দু বাংলাদেশীয়েও পাব ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব । বাংলাদেশৰ লগতে পাকিস্তান, আফগানিস্তানৰ পৰা অহা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পাৰ্চী আৰু খ্ৰীষ্টান এই ছটা ধৰ্মৰ লোকে ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন । ইয়াৰ বাবে কোনো নথিৰো প্ৰয়োজন নহ'ব ।"
তেওঁ কয়, "ইয়াৰ ফলত অসমৰ ওপৰত আৰু অধিক হেঁচা পৰিব । লগতে অসম চুক্তিখনৰ কোনো গুৰুত্বই নাথাকিব । অসম চুক্তি অনুসৰি ১৯৭১ চনৰ ২৪ মাৰ্চলৈকে যিসকল আহিছে আমি তেওঁলোকক গ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল । কিন্তু এই নতুন অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ ফলত ২০২৪ চনলৈকে অহা যিকোনো লোকেই অসম তথা ভাৰতবৰ্ষত থাকিব পাৰিব । ইয়াৰ ফলত অসমৰ ওপৰত যি হেঁচা পৰিব সেয়াই অসমীয়া জাতিটোৰ প্ৰতি বিপদ আনিব । আমি ইয়াৰ দুৰ্ঘোৰ প্ৰতিবাদ কৰিছো ।’’
‘‘এতিয়া সময় হৈছে সকলো ৰাজপথলৈ ওলাই অহাৰ । নিজৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক আদৰ্শবাদ দি অসমীয়া জাতিৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত সকলোৱে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'ব লাগে । এই ভুল সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰৱল জনমত গঠন কৰিব লাগে ।" শইকীয়াই কয় ৷
তেওঁ লগতে কয়, "মই ইতিমধ্যে ৭ আগষ্টত আছুকে ধৰি বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন আৰু ৰাজনৈতিক দললৈ এখন পত্র প্ৰেৰণ কৰিছিলো । সেই পত্রৰ যোগেদি মই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিলো । মই ভাবো মোৰ এমাহ পূৰ্বৰ পত্রখন তেওঁলোকে পুনৰ বাৰ বিবেচনা কৰিব ।’’
‘‘এই সংকটৰ সময়ত অসমৰ স্বাৰ্থত সকলো এটা সহমতত উপনীত হ'ব লাগে । মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেবোৰ কু-চক্ৰান্ত কৰিবলৈ বাৰে বাৰে দিল্লীলৈ যাই নেকি ? সেই কথা মুখ্যমন্ত্রীয়ে স্পষ্ট কৰিব লাগে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে অসমবাসীক অহা ৫০ বছৰৰ বাবে নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিছে ৷ এনেকৈ বাহিৰৰ মানুহ আনি অসমৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিব বুলি ক'লে কোন গাধ বা গৰুৱে বিশ্বাস কৰিব সেই কথা মোক বিজেপি দলৰ ফালৰ পৰা ক'ব লাগে ।" এই বুলিও তেওঁ কয় ।
উল্লেখ্য যে, যোৱা ১ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰালয়ৰ অতিৰিক্ত সচিব নীতিশ কুমাৰ ব্যাসে এক ৰাজপত্ৰিত অধিসূচনা জাৰি কৰে । এই অধিসূচনাত ধৰ্মৰ ভিত্তিত চুবুৰীয়া ৩ খন দেশৰ পৰা ভাৰতলৈ অহা হিন্দু ধৰ্মকে ধৰি ছটা ধৰ্মৰ লোকক নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ ভিত্তি বৰ্ষৰূপে ২০২৪ৰ ৩১ ডিচেম্বৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । যাকলৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।