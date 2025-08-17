বঙাইগাঁও: দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত আছে প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ সু-উচ্চ মূৰ্তি । ভাৰততেই আছে ৰামচন্দ্ৰৰ একমাত্ৰ সেউজীয়া ৰঙৰ মূৰ্তি । বিষ্ণুৰ সপ্তম অৱতাৰ প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ একমাত্ৰ সেউজীয়া ৰঙৰ মূৰ্তিটো ক'ত আছে আপুনি জানেনে ? এই মূৰ্তিটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ আপুনিও ছাগে আগ্ৰহৈ হৈ আছে ।
বঙাইগাঁও জিলাৰ ঐতিহাসিক স্থানসমূহৰ অন্যতম সৃজনগ্ৰামৰ শ্ৰীশ্ৰী ৰঘুনাথ বিগ্ৰহ মন্দিৰ, সত্ৰ । প্ৰবাদ অনুসৰি প্ৰায় ছশ বছৰীয়া এই মন্দিৰটোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে অলেখ কাহিনী ।
লোকবিশ্বাস অনুসৰি সস্তৰ নামৰ এখন গাঁৱৰ নীলকান্ত ৰাজবংশী নামৰ লোকজনে এদিন সপোনত দেখিছিল প্ৰভু ৰাম, লক্ষ্মণ আৰু সীতা দেৱীৰ তিনিটা মূৰ্তি নৈৰ পানীত ওপঙি আছে । তেওঁ উক্ত মূৰ্তি কেইটা উদ্ধাৰ কৰি মন্দিৰত স্থাপন কৰিবলৈ প্ৰভু ৰামে নিৰ্দেশ দিয়ে । পিছদিনাখন তেওঁ গাঁওবাসীক উক্ত সপোনৰ কথা ব্যক্ত কৰাত সকলোৱে নৈৰ পাৰলৈ যায় । গঞাই নৈখনৰ পাৰলৈ গৈ দেখে যে সপোনত দেখাৰ দৰে প্ৰভু ৰাম, লক্ষ্মণ আৰু সীতা দেৱীৰ তিনিটা মূৰ্তি পানীত পৰি আছে ।
গাঁৱৰ ৰাইজৰ সহযোগত নীলকান্ত ৰাজবংশীয়ে মূৰ্তি কেইটা উদ্ধাৰ কৰি সেইস্থানতেই এটি মন্দিৰ স্থাপন কৰি পূজা অৰ্চনা কৰে । পৰৱৰ্তীকালত উক্ত মন্দিৰৰ ভূমি গৰাখহনীয়াৰ কৱলত পৰাত ৰাইজে মন্দিৰটো এইস্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰে । উক্ত ভূমিখিনি গৌৰীপুৰৰ জমিদাৰে দান দিয়া বুলি ৰাইজে উল্লেখ কৰিছে ।
সেউজীয়া ৰঙৰ প্ৰভু ৰামৰ মূৰ্তি ভাৰততেই বিৰল:
ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী ৰঘুনাথ বিগ্ৰহ মন্দিৰ, সত্ৰত হাতত ধনুকাঁড় লৈ বহি থকা ৰামৰ মূৰ্তিটোৰ ৰং সেউজীয়া । অসমৰ প্ৰথিতযশা সাহিত্যিক ড৹ মামনি ৰয়ছম গোস্বামীয়ে কোৱা অনুসৰি সেউজীয়া বৰণৰ ৰামৰ মূৰ্তি বিৰল । ভাৰতৰ আন কোনো ঠাইত এনে মূৰ্তি নাই । কেৰালাৰ ৰাম মন্দিৰৰ মূৰ্তিৰ সৈতে সাদৃশ্য আছে যদিও সেয়া নীলবৰণীয়াহে । লোকবিশ্বাস অনুসৰি এই মন্দিৰটোত ভক্তই পূজা অৰ্চনা কৰিলে ভক্তৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰে প্ৰভু ৰামে ।
ৰঘুনাথ বিগ্ৰহ মন্দিৰ, সত্ৰত আছে সাঁচিপাতৰ পুথি :
ঐতিহাসিক ৰঘুনাথ বিগ্ৰহ মন্দিৰত বৈষ্ণৱ পণ্ডিত বিষ্ণুপুৰী সন্যাসী ৰচিত ভক্তি ৰত্নাৱলী আৰু শ্যামন্তক হৰণ নাটৰ ৪৩ খন সাঁচিপতীয়া পৃষ্ঠা আজিও সংৰক্ষিত হৈ আছে । প্ৰাচীন ভাষাত লিখা সাঁচিপাতৰ পুথি সমূহ পণ্ডিত বিষ্ণুপুৰী সন্যাসীয়ে আনিছিল বুলি স্থানীয় লোকসকলে বিশ্বাস কৰে ।
উল্লেখ্য যে উক্ত সাঁচিপাতৰ পুথিসমূহ বহু বিশেষজ্ঞই পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰিছে যদিও লিপিসমূহৰ প্ৰকৃত মান্যতা আজিলৈকে লাভ কৰা নাই ।
মন্দিৰ আৰু সত্ৰৰ আঁৰৰ কাহিনী :
সৃজনগ্ৰামৰ ঐতিহাসিক ৰঘুনাথ বিগ্ৰহ মন্দিৰ, সত্ৰত প্ৰভু শ্ৰীৰাম, লক্ষ্মণ আৰু মাতা সীতাদেৱীৰ মূৰ্তি থকা বাবে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে পূজা-অৰ্চনা কৰি আহিছে যদিও বৈষ্ণৱ পণ্ডিত বিষ্ণুপুৰীয়ে লিখি থৈ যোৱা সাঁচিপাতৰ পুথি থকাৰ বাবেই সত্ৰ হিচাবে নাম-কীৰ্তন কৰে বৈষ্ণৱসকলে ।
অসম মালা আঁচনিয়ে দিছে অন্যৰূপ:
মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি পৱিত্ৰ কুমাৰ ৰায়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "বিজনী ৰাজ্যৰ ৰজা বিজিত নাৰায়ণদেৱে এই ভূমিখিনি গৌৰীপুৰৰ ৰজাক দান দিছিল আৰু ভূমিখিনি পৰৱৰ্তী সময়ত ৰঘুনাথ মন্দিৰৰ বাবে দান দিয়ে গৌৰীপুৰৰ জমিদাৰে ৷ উক্ত ভূমিতেই ৰাইজৰ দান বৰঙনিৰ ধনেৰে এটি সৰুকৈ মন্দিৰ আৰু সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় । আনহাতে, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মণিকূট গৃহটো সজোৱাৰ বাবে পুঁজি আৱন্তন দিছিল। ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম মালা আঁচনিৰ জৰিয়তে ছয় কোটি টকা আৱন্তন কৰাত উক্ত পুঁজিৰে মন্দিৰটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে সত্ৰ, চাৰিসীমাৰ দেৱাল, অতিথিশালা ইত্যাদি পুনৰ নিৰ্মান কৰি আটকধুনীয়া কৰি তোলা হয় ৷"
এই ঐতিহাসিক মন্দিৰটোত নন্দোৎসৱ,পছৌতি, ন-খোৱা উৎসৱ উদযাপন কৰাৰ লগতে সত্ৰত হৰিভকতসকলে মহাপুৰুষ দুজনাৰ তিথি মহোৎসৱ ইত্যাদি পালন কৰি আহিছে । সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক গিৰীণ কিশোৰ ৰায়ে কয়, "ঐতিহাসিক ৰঘুনাথ বিগ্ৰহ মন্দিৰ সত্ৰত নামনি অসমৰ ভিতৰত দ্বিতীয় বৃহৎ দৌলোৎসৱ উদযাপন কৰা হয় । ইয়াক ৰাজদৌল হিচাবে পালন কৰি আহিছে স্থানীয় লোকসকলে । এই দৌলোৎসৱৰ সুঁৱেৰিৰ দিনটোতে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে বৃহৎ শোভাযাত্ৰা উলিওৱাৰ লগতে মন্দিৰৰ প্ৰভু ৰাম, লক্ষ্মণ আৰু সীতাদেৱীৰ বিগ্ৰহ সমূহ পৰিভ্ৰমণ কৰে ।"
উল্লেখ্য যে, উক্ত দিনটোত লক্ষ্মণৰ বিগ্ৰহ নীলকান্ত বৰ্মনৰ বংশৰ লোকেহে পৰম্পৰা অনুসৰি কান্ধত লৈ আহিছে । ৰঘুনাথ সত্ৰত দৌল উৎসৱ এক উল্লেখযোগ্য ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । এই উৎসৱত সত্ৰৰ পৰম্পৰা আৰু লোক-বিশ্বাসৰ সংমিশ্ৰণ ঘটে । ইয়াক বৰপেটা সত্ৰৰ দৌল উৎসৱৰ সমান্তৰালভাৱে পালন কৰা হয় । ইয়াত ভক্তিভাৱেৰে পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় আৰু লোক-সংগীতৰো আয়োজন কৰে। বৰপেটাৰ দৰে, ৰঘুনাথ সত্ৰতো দৌল উৎসৱক এক আনন্দ আৰু ভক্তিৰ উৎসৱ হিচাপে উদযাপন কৰা হয় ।
ৰঘনাথ সত্ৰৰ দৌল উৎসৱৰ কিছুমান বিশেষত্ব :
দৌল উৎসৱত বিভিন্ন ধৰ্মীয় আচাৰ-অনুষ্ঠান পালন কৰা হয়, যেনে পূজা-অৰ্চনা, নাম-কীৰ্তন, আৰু ভক্তিগীত পৰিৱেশন কৰা হয়।এই উৎসৱত লোক-সংগীত, নৃত্য আৰু অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হয় । ৰঘুনাথ সত্ৰৰ দৌলোৎসৱ ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাৰ এক সুন্দৰ সমন্বয় উৎসৱ হিচাবে জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে একেলগে পালন কৰে । ৰঘুনাথ সত্ৰৰ দৌল উৎসৱত লোকসকলে একগোট হৈ আনন্দ-উল্লাস কৰে আৰু ই এক মিলনৰ উৎসৱ হিচাপেও পৰিগণিত হয় ।
কোন পথেৰে আহিব এই মন্দিৰলৈ ?
শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ঐতিহাসিক সত্ৰখন প্ৰাণ পাই উঠিছে । এসময়ত বিধ্বস্ত বাট-পথৰ বাবেই দুৰদুৰণিৰ লোকসকলে অহা-যোৱা কৰাত যথেষ্টখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল যদিও এতিয়া বাটপথবোৰ পকীকৰণ কৰাত যাতায়তৰ ব্যৱস্থা সুচল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
ঐতিহাসিক ৰঘুনাথ বিগ্ৰহ মন্দিৰ, সত্ৰলৈ আপুনি যদি আহিব বিচাৰে তেন্তে তুলুঙীয়াৰ পৰা টৰটৰী পাহাৰ হৈ চাৰিপুণীয়া হৈ বৰঘোলা আহিব লাগিব অথৱা অভয়াপুৰী-বৰঘোলা হৈও এই স্থানলৈ আহিব পৰাকৈ সুগম যাতায়ত ব্যৱস্থা আছে ।