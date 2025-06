ETV Bharat / state

অগ্নিবীৰ নিযুক্তিৰ বাবে অনলাইন কমন এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাৰ এডমিট কাৰ্ড মুকলি - INDIAN ARMY AGNIVEER

Published : June 19, 2025 at 9:30 PM IST

By ETV Bharat Assamese Team

প্ৰাৰ্থীসকলক তেওঁলোকৰ শিতান অনুসৰি অনলাইন চিইইৰ বাবে অনুশীলন প্ৰদান কৰিবলৈ “ভাৰতীয় সেনাত যোগদান” ৱেবছাইটত শ্ৰেণীভিত্তিক লিংক প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে জনায় । প্ৰাৰ্থীসকলক প্ৰকৃত অনলাইন চিইইৰ বাবে হাজিৰ হোৱাৰ আগতে অন্ততঃ এবাৰ অনুশীলন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে যে “How to appear for online CEE” ৰ এনিমেটেড ভিডিঅ’ www.joinindianarmy.nic.in উপলব্ধ ।

অনলাইন কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ ন্যায্য আৰু স্বচ্ছ পদ্ধতিৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ’ব, যাৰ ফলত সকলো আকাংক্ষীৰ বাবে সম সুযোগ নিশ্চিত কৰা হ’ব । পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ বৈধ ফটো আইডি প্ৰুফ (আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, ভোটাৰ আইডি ইত্যাদি)ৰ সৈতে ছপা এডমিট কাৰ্ড লৈ আহিব লাগিব । এডমিট কাৰ্ড আৰু বৈধ ফটো আইডি প্ৰমাণ অবিহনে প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়া নহ’ব । সকলো প্ৰাৰ্থীকে কোনো ধৰণৰ অসৎ ব্যৱহাৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । যিকোনো নিয়ম উলংঘা কৰিলে অযোগ্যতা আৰু আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।

আনহাতে অধিক আপডেট আৰু প্ৰশ্নৰ বাবে প্ৰাৰ্থীসকলে Join Indian Army Official ৱেবছাইট চাব পাৰে বা Army Recruiting Office, Jorhat (0376-2333136 আৰু +916901963193) যোগাযোগ কৰিব পাৰে বুলি প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ লেঃ কৰ্ণেল অতুল শ্ৰীধৰণে কয় ।