কাজিৰঙা : আজিৰ পৰা প্ৰায় ৬৬/৬৭ বছৰ আগতে তোলা এখন ফটো, এখন ছবি ৷ এই ছবিখনে কৈ যায় কাজিৰঙাত বন্যপ্ৰাণী-মানুহৰ সহাৱস্থানৰ অনন্য নিদৰ্শন,মাতৃৰ মমতাৰ এক উৎকৃষ্ট চানেকিৰ কথা ৷ এই ছবিখন সদায় প্ৰাসংগিক কিয় ?
আমি বিভিন্ন সময়ত ভিন্ন ছবি প্ৰত্যক্ষ কৰো; কিন্তু কেতিয়াবা কোনো ছবি চাই আমি থমকি ৰওঁ ৷ পুনৰ চাওঁ ৷ বাৰে বাৰে চাওঁ ৷ এই ছবিখনো ঠিক তেনেকুৱাই ৷ দাঠি ক’ব পাৰো আপুনি এবাৰ চাই ছবিখনৰ পৰা দৃষ্টি আঁতৰাই আনিব নোৱাৰে ৷ বাৰে বাৰে আপোনাৰ চকু যাব ছবিখনত থকা চৈতী, ৰেণুকা অথবা নমিতালৈ ৷
ছবিখনত থকা ৫/৬ মহীয়া নমিতাক কোলাত লৈ মাতৃ ৰেণুকাই চৈতী নামৰ হৰিণী পোৱালিজনীক স্তনপান কৰাই থকাৰ অপূৰ্ব মুহূৰ্তৰ অনুপম দৃশ্যটিলৈ মনকৰকচোন ৷ হাতীৰ পৰাই দেখুৱাইছিল অসিতহঁতক । সেয়া ১৯৫৭/৫৮ চনৰ কথা ৷ কাজিৰঙাৰ কহঁৰা গাঁও ৷ চ’ত মাহ ৷ মাৰ্চ-এপ্ৰিলৰ বিয়লিৰ সময় ৷ গাঁৱত বাটেৰে হাতীৰ পিঠিত উঠি অহা মাউত বাপুতি গগৈয়ে কণমানি অসিতহঁতক হাতী পিঠিৰ পৰাই কিবা এটা দেখুৱালে ৷
বৰ্তমান ৭৫ বৰ্ষীয় অসম পৰ্যটন বিভাগৰ অৱসৰী কৰ্মী অসিত কুমাৰ কৰে কথাবোৰ কৈ গ’ল অনৰ্গল, “তেতিয়া আমি সৰু ৷ হাতীৰ পিঠিৰ পৰা কিনো দেখুৱালে আমি ধৰিব নোৱাৰিলো ৷ তাৰপাছত হাতীৰ পাছে পাছে দৌৰি গৈ দেখিলো এঘৰ মানুহৰ চোতালত হাতীটো ৰখাই হাতীৰ পিঠিৰ পৰা ঘাঁহ নমাই মাউতজন নামিছে ৷ লগত এটা কণমানি হৰিণী পোৱালি ৷ আমাক দেখুৱালে ৷ বৰ ভাল লাগিল ৷ মসৃণ দেহৰ হৰিণী দেখি আনন্দতে বিচাৰিলো যদিও মাউতজনে নিদিলে ৷”
ক’ত পাইছিল হৰিণীজনীক ?
পোৱালিটো সদ্যোজাত আছিল ৷ অসিত কুমাৰ কৰে পুনৰ ক’লে, "তেতিয়া কাজিৰঙাৰ অৰণ্যৰ বননিত জুই দিয়া হয় ৷ তেনে সময়তে অৰণ্যত ঘাঁহ সংগ্ৰহ কৰি থকা হাতী মাউত বাপুতি গগৈয়ে আহি থকা অৱস্থাত বননিত সদ্যোজাত হৰিণী পোৱালিটো দেখি উদ্ধাৰ কৰি আনে ৷" কৰে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, বননিত জুই দিয়াৰ সময়তে বোধহয় মাতৃ হৰিণীয়ে পোৱালিটো প্ৰসৱ কৰে আৰু পোৱালিটো এৰি থৈ আঁতৰি যায় ৷ সেই পোৱালিটোৱেই মাউতজনে লৈ আহে ৷
পোৱালিটো চমজি দিলে :
"তিনিদিন মান পাৰ হোৱাৰ পাছত যেতিয়া হৰিণী পোৱালিটো মুমুৰ্ষু হৈ পৰিল,গাখীৰ নাখাই,কোনো খাদ্যবস্তু গ্ৰহণ নকৰে । তেতিয়া আমাৰ মা আৰু মাহীৰ হাতত পোৱালিটো চমজি দিয়ে ৷" ক’লে অসিত কৰে ৷
দুগ্ধদাত্ৰী ৰেণুকা দেৱী কৰ:
পোৱালিটো মা-মাহীহঁতে আনি ছাগলীৰ গাখীৰ, দুধদানি আদিৰে খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও পোৱালিটোৱে নাখায় বুলি উল্লেখ কৰি অসিতে কুমাৰ কৰে ক’লে,"সেই সময়ত মোৰ ভন্টী এজনী আছিল, নমিতা ৷ তাইৰ তেতিয়া বয়স ৫/৬ মাহ হ’ব ৷ সেয়ে আমাৰ মাহীয়ে মাক ক’লে “তোৰ গাখীৰ খুৱাই চাচোন, কিজানিবা খায় ৷” তেওঁ পুনৰ ক’লে,"স্তনপান কৰোৱাৰ লগে লগে হৰিণী পোৱালিটোৱে খপজপকৈ স্তনপান কৰিব ধৰিলে ৷ সকলোৱে আচৰিত মানিলে যদিও অসিত কুমাৰ কৰৰ মাতৃ ৰেণুকা দেৱী কৰৰ দুগ্ধপোষ্য পোৱালিটো বাচি গ’ল ৷ "
নাম হ’ল চৈতী:
আৱেগিক হৈ অসিত কুমাৰ কৰে ক’লে, "পোৱালিটো লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ আমাৰ লগত খেলা-দৌৰা আৰম্ভ কৰিলে ৷ একদম মানুহ হৈ গ’ল ! মানুহৰ দৰেই হৈ গ’ল ৷ হৰিণীজনী যিহেতু চ’ত মাহত পোৱা হৈছিল সেয়ে আমাৰ মায়ে নাম ৰাখিলে ‘চৈতী’ ৷ এনেকৈ ছমাহ মান পাৰ হ’ল ৷ চৈতী ঘৰতে থাকে ৷ মাজে মাজে ওলাই যায় ৷
অসিত কৰে লগতে কয়, "আমাৰ দেউতাই ভাবিলে বনৰ প্ৰাণী বনলৈ পুনৰ উভতি যাবগৈ । সেয়ে ফটো তুলি ৰাখিব পাৰিলে ভাল ৷" অসিত কুমাৰ কৰৰ পিতৃ প্ৰয়াত অমূল্য কৰৰ সেই চিন্তাৰেই ফচল বৰ্তমান সময়তো চৰ্চিত এই বিশেষ ফটোখন ।
কোনে তুলিছিল ছবিখন ?
অসিত কুমাৰ কৰে পুনৰ কৈ গ’ল,"চৈতীৰ ফটো এখন তুলি থোৱাৰ উদ্দেশ্যে যোগাযোগ কৰা হ’ল নাতিদূৰৈৰ দিৰিং নিবাসী ভীমৰাজ জালানৰ স’তে ৷ তেখেতৰ এটা কেমেৰা আছিল ৷ ফটোগ্ৰাফাৰ ঠিক কৰা হ’ল ঠিকেই; কিন্তু ফটো তুলিবলৈ সময়ত কেতিয়াবা হৰিণী নাথাকে, কেতিয়াবা নাথাকে ফটোগ্ৰাফাৰ ৷ কেমেৰাটো মোৰ মনত আছে, নামটো হয়তু য়াচিকা ৷ তেতিয়া পঢ়া-শুনা নাজানো ৷ কেমেৰাটো চকুৰে ‘এইম’ কৰি নুঠাই, তলত ধৰি কিবা মিলাইহে ফটোটো উঠায় ৷”
কৰে পুনৰ ক’লে, “এদিন সৌভাগ্যক্ৰমে ফটোগ্ৰাফাৰ পালে আৰু হৰিণীও ঘৰতে আছিল ৷ ভীমৰাজ জালানে তুলিলে কেঁচুৱা নমিতাক কোলাত তুলি হৰিণীক ৰেণুকা দেৱীয়ে স্তনপান কৰাই থকাৰ বিশেষ ফটোখন ৷" কথাবোৰ সপোন সপোন লাগে ৷ ক’লে অসিত কৰে ৷
চৈতীৰ পুনৰ বনলৈ গমন :
অসিতহঁতৰ ঘৰত আৰু আশে-পাশে দুই-আঢ়ৈ বছৰ কাল কটালে চৈতীয়ে ৷ “তাই গাভিনী হ’ল, প্ৰাপ্তবয়স্ক হ’ল, তেতিয়া তাইক চেঞ্চুৰীত এৰি আহিলেগৈ ৷” এইদৰে উল্লেখ কৰি কৰে ক’লে,"বনবিভাগক জনাই এৰি আহিছিল ৷ তেতিয়াৰ পৰা আৰু হৰিণীজনী উভতি অহা নাছিল ৷" মাঁথো ৰৈ গৈছে সজীৱ স্মৃতি ।
নমিতাৰ আজিও ভাল লাগে :
ফটোখনত হৰিণীজনীয়ে স্তনপান কৰি থকাৰ সময়ত একান্তমনে পোৱালিজনীলৈ চাই থকা কণমানিজনী আছিল নমিতা ৷ মানে নমিতা চন্দ ৷ কহঁৰা নিবাসী নমিতা এতিয়া দুটা সন্তানৰ মাতৃ ৷ ৬৫ ৰ উৰ্ধৰ নমিতা চন্দে ক’লে, "তেতিয়াতো মই সৰু আছিলো ৷ মনত নাই ৷ পিছত ফটোখন দেখি বহুত ভাল লাগিছিল ৷" তেওঁ কয়, “সকলোৱে কয় ময়ো অনুভৱ কৰো চৈতীয়েও গাখীৰ খালে ময়ো খালো ৷ চৈতীৰ আশীৰ্বাদ আছে মোৰ ওপৰত ৷”
ফটোখন প্ৰিন্ট কৰা হৈছিল কলিকতাত :
পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে, তাহানি ফটো তুলিবলৈ অসমত কেমেৰা আছিল যদিও ফটোখন সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিবলৈ ফটো ধোৱাৰ ব্যৱস্থা সুলভ নাছিল ৷ সেয়ে ফটোখন কলিকতা (বৰ্তমান কলকাতা ) ভাটপাৰাৰ ‘ৰয় ষ্টুডিঅ’ত প্ৰিন্ট কৰোৱা হৈছিল ৷ আনহাতে পৰৱৰ্তী সময়ত ফটোখনৰ কেইখনমান কপি ৰঙীন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় ৷
মমতাময়ী মাতৃ ৰেণুকা দেৱী কৰ :
অসিত কৰে জনোৱা মতে, কেৱল হৰিণীজনীয়ে নহয়, তাৰ পূৰ্বে নিজ ভাতৃক স্তনপান কৰাই ডাঙৰ-দীঘল কৰাৰ লগতে আন এটি মাতৃহাৰা শিশুকো স্তনপান কৰাই লালন-পালন কৰিছিল মাতৃ ৰেণুকা দেৱী কৰে ৷ ২০২৩ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত এইগৰাকী মমতাময়ী মাতৃ ৰেণুকা দেৱী কৰৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে ৷
ছবিখনৰ শিশুটি নমিতা আজিও আছে ৷ সময়ৰ সোঁতত হেৰাই গ’ল মাতৃ ৰেণুকা,হৰিণা চৈতী ৷ ৰৈ গ’ল মমতাময়ী মাতৃৰ অপত্য স্নেহ,মানুহ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ সহাৱস্থানৰ চানেকি এই বিশেষ ছবিখন ।