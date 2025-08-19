ETV Bharat / state

এখন বিশেষ ফটোগ্ৰাফ - য’ত স্মৰণীয় হৈ আছে চৈতী, ৰেণুকা, নমিতাৰ হৃদয়স্পৰ্শী কাহিনী - UNIQUE PHOTO OF MOTHER LOVE

কাজিৰঙাত বন্যপ্ৰাণী-মানুহৰ সহাৱস্থানৰ অনন্য নিদৰ্শনৰ এখন বিশেষ ছবি । মাতৃ প্ৰেমৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এই ফটোখনৰ বিষয়ে পঢ়ক...

Photo Of Mother Love in Kaziranga
মাতৃ প্ৰেমৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এখন বিশেষ ফটো (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 19, 2025 at 3:52 PM IST

7 Min Read

কাজিৰঙা : আজিৰ পৰা প্ৰায় ৬৬/৬৭ বছৰ আগতে তোলা এখন ফটো, এখন ছবি ৷ এই ছবিখনে কৈ যায় কাজিৰঙাত বন্যপ্ৰাণী-মানুহৰ সহাৱস্থানৰ অনন্য নিদৰ্শন,মাতৃৰ মমতাৰ এক উৎকৃষ্ট চানেকিৰ কথা ৷ এই ছবিখন সদায় প্ৰাসংগিক কিয় ?

আমি বিভিন্ন সময়ত ভিন্ন ছবি প্ৰত্যক্ষ কৰো; কিন্তু কেতিয়াবা কোনো ছবি চাই আমি থমকি ৰওঁ ৷ পুনৰ চাওঁ ৷ বাৰে বাৰে চাওঁ ৷ এই ছবিখনো ঠিক তেনেকুৱাই ৷ দাঠি ক’ব পাৰো আপুনি এবাৰ চাই ছবিখনৰ পৰা দৃষ্টি আঁতৰাই আনিব নোৱাৰে ৷ বাৰে বাৰে আপোনাৰ চকু যাব ছবিখনত থকা চৈতী, ৰেণুকা অথবা নমিতালৈ ৷

কাজিৰঙাত বন্যপ্ৰাণী-মানুহৰ সহাৱস্থানৰ অনন্য নিদৰ্শন (ETV Bharat Assam)

ছবিখনত থকা ৫/৬ মহীয়া নমিতাক কোলাত লৈ মাতৃ ৰেণুকাই চৈতী নামৰ হৰিণী পোৱালিজনীক স্তনপান কৰাই থকাৰ অপূৰ্ব মুহূৰ্তৰ অনুপম দৃশ্যটিলৈ মনকৰকচোন ৷ হাতীৰ পৰাই দেখুৱাইছিল অসিতহঁতক । সেয়া ১৯৫৭/৫৮ চনৰ কথা ৷ কাজিৰঙাৰ কহঁৰা গাঁও ৷ চ’ত মাহ ৷ মাৰ্চ-এপ্ৰিলৰ বিয়লিৰ সময় ৷ গাঁৱত বাটেৰে হাতীৰ পিঠিত উঠি অহা মাউত বাপুতি গগৈয়ে কণমানি অসিতহঁতক হাতী পিঠিৰ পৰাই কিবা এটা দেখুৱালে ৷

বৰ্তমান ৭৫ বৰ্ষীয় অসম পৰ্যটন বিভাগৰ অৱসৰী কৰ্মী অসিত কুমাৰ কৰে কথাবোৰ কৈ গ’ল অনৰ্গল, “তেতিয়া আমি সৰু ৷ হাতীৰ পিঠিৰ পৰা কিনো দেখুৱালে আমি ধৰিব নোৱাৰিলো ৷ তাৰপাছত হাতীৰ পাছে পাছে দৌৰি গৈ দেখিলো এঘৰ মানুহৰ চোতালত হাতীটো ৰখাই হাতীৰ পিঠিৰ পৰা ঘাঁহ নমাই মাউতজন নামিছে ৷ লগত এটা কণমানি হৰিণী পোৱালি ৷ আমাক দেখুৱালে ৷ বৰ ভাল লাগিল ৷ মসৃণ দেহৰ হৰিণী দেখি আনন্দতে বিচাৰিলো যদিও মাউতজনে নিদিলে ৷”

Photo Of Mother Love in Kaziranga
কাজিৰঙাত বন্যপ্ৰাণী-মানুহৰ সহাৱস্থানৰ অনন্য নিদৰ্শন (ETV Bharat Assam)

ক’ত পাইছিল হৰিণীজনীক ?

পোৱালিটো সদ্যোজাত আছিল ৷ অসিত কুমাৰ কৰে পুনৰ ক’লে, "তেতিয়া কাজিৰঙাৰ অৰণ্যৰ বননিত জুই দিয়া হয় ৷ তেনে সময়তে অৰণ্যত ঘাঁহ সংগ্ৰহ কৰি থকা হাতী মাউত বাপুতি গগৈয়ে আহি থকা অৱস্থাত বননিত সদ্যোজাত হৰিণী পোৱালিটো দেখি উদ্ধাৰ কৰি আনে ৷" কৰে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, বননিত জুই দিয়াৰ সময়তে বোধহয় মাতৃ হৰিণীয়ে পোৱালিটো প্ৰসৱ কৰে আৰু পোৱালিটো এৰি থৈ আঁতৰি যায় ৷ সেই পোৱালিটোৱেই মাউতজনে লৈ আহে ৷

পোৱালিটো চমজি দিলে :

"তিনিদিন মান পাৰ হোৱাৰ পাছত যেতিয়া হৰিণী পোৱালিটো মুমুৰ্ষু হৈ পৰিল,গাখীৰ নাখাই,কোনো খাদ্যবস্তু গ্ৰহণ নকৰে । তেতিয়া আমাৰ মা আৰু মাহীৰ হাতত পোৱালিটো চমজি দিয়ে ৷" ক’লে অসিত কৰে ৷

Photo Of Mother Love in Kaziranga
বিশেষ ফটোখনৰ সৈতে অৱসৰী কৰ্মী অসিত কুমাৰ কৰ (ETV Bharat Assam)

দুগ্ধদাত্ৰী ৰেণুকা দেৱী কৰ:

পোৱালিটো মা-মাহীহঁতে আনি ছাগলীৰ গাখীৰ, দুধদানি আদিৰে খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও পোৱালিটোৱে নাখায় বুলি উল্লেখ কৰি অসিতে কুমাৰ কৰে ক’লে,"সেই সময়ত মোৰ ভন্টী এজনী আছিল, নমিতা ৷ তাইৰ তেতিয়া বয়স ৫/৬ মাহ হ’ব ৷ সেয়ে আমাৰ মাহীয়ে মাক ক’লে “তোৰ গাখীৰ খুৱাই চাচোন, কিজানিবা খায় ৷” তেওঁ পুনৰ ক’লে,"স্তনপান কৰোৱাৰ লগে লগে হৰিণী পোৱালিটোৱে খপজপকৈ স্তনপান কৰিব ধৰিলে ৷ সকলোৱে আচৰিত মানিলে যদিও অসিত কুমাৰ কৰৰ মাতৃ ৰেণুকা দেৱী কৰৰ দুগ্ধপোষ্য পোৱালিটো বাচি গ’ল ৷ "

নাম হ’ল চৈতী:

আৱেগিক হৈ অসিত কুমাৰ কৰে ক’লে, "পোৱালিটো লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ আমাৰ লগত খেলা-দৌৰা আৰম্ভ কৰিলে ৷ একদম মানুহ হৈ গ’ল ! মানুহৰ দৰেই হৈ গ’ল ৷ হৰিণীজনী যিহেতু চ’ত মাহত পোৱা হৈছিল সেয়ে আমাৰ মায়ে নাম ৰাখিলে ‘চৈতী’ ৷ এনেকৈ ছমাহ মান পাৰ হ’ল ৷ চৈতী ঘৰতে থাকে ৷ মাজে মাজে ওলাই যায় ৷

Photo Of Mother Love in Kaziranga
কলিকতা (বৰ্তমান কলকাতা ) ভাটপাৰাৰ ৰয় ষ্টুডিঅ’ত প্ৰিন্ট কৰা ফটোখন (ETV Bharat Assam)

অসিত কৰে লগতে কয়, "আমাৰ দেউতাই ভাবিলে বনৰ প্ৰাণী বনলৈ পুনৰ উভতি যাবগৈ । সেয়ে ফটো তুলি ৰাখিব পাৰিলে ভাল ৷" অসিত কুমাৰ কৰৰ পিতৃ প্ৰয়াত অমূল্য কৰৰ সেই চিন্তাৰেই ফচল বৰ্তমান সময়তো চৰ্চিত এই বিশেষ ফটোখন ।

কোনে তুলিছিল ছবিখন ?

অসিত কুমাৰ কৰে পুনৰ কৈ গ’ল,"চৈতীৰ ফটো এখন তুলি থোৱাৰ উদ্দেশ্যে যোগাযোগ কৰা হ’ল নাতিদূৰৈৰ দিৰিং নিবাসী ভীমৰাজ জালানৰ স’তে ৷ তেখেতৰ এটা কেমেৰা আছিল ৷ ফটোগ্ৰাফাৰ ঠিক কৰা হ’ল ঠিকেই; কিন্তু ফটো তুলিবলৈ সময়ত কেতিয়াবা হৰিণী নাথাকে, কেতিয়াবা নাথাকে ফটোগ্ৰাফাৰ ৷ কেমেৰাটো মোৰ মনত আছে, নামটো হয়তু য়াচিকা ৷ তেতিয়া পঢ়া-শুনা নাজানো ৷ কেমেৰাটো চকুৰে ‘এইম’ কৰি নুঠাই, তলত ধৰি কিবা মিলাইহে ফটোটো উঠায় ৷”

কৰে পুনৰ ক’লে, “এদিন সৌভাগ্যক্ৰমে ফটোগ্ৰাফাৰ পালে আৰু হৰিণীও ঘৰতে আছিল ৷ ভীমৰাজ জালানে তুলিলে কেঁচুৱা নমিতাক কোলাত তুলি হৰিণীক ৰেণুকা দেৱীয়ে স্তনপান কৰাই থকাৰ বিশেষ ফটোখন ৷" কথাবোৰ সপোন সপোন লাগে ৷ ক’লে অসিত কৰে ৷

Photo Of Mother Love in Kaziranga
কাজিৰঙাত বন্যপ্ৰাণী-মানুহৰ সহাৱস্থানৰ অনন্য নিদৰ্শন (ETV Bharat Assam)

চৈতীৰ পুনৰ বনলৈ গমন :

অসিতহঁতৰ ঘৰত আৰু আশে-পাশে দুই-আঢ়ৈ বছৰ কাল কটালে চৈতীয়ে ৷ “তাই গাভিনী হ’ল, প্ৰাপ্তবয়স্ক হ’ল, তেতিয়া তাইক চেঞ্চুৰীত এৰি আহিলেগৈ ৷” এইদৰে উল্লেখ কৰি কৰে ক’লে,"বনবিভাগক জনাই এৰি আহিছিল ৷ তেতিয়াৰ পৰা আৰু হৰিণীজনী উভতি অহা নাছিল ৷" মাঁথো ৰৈ গৈছে সজীৱ স্মৃতি ।

নমিতাৰ আজিও ভাল লাগে :

ফটোখনত হৰিণীজনীয়ে স্তনপান কৰি থকাৰ সময়ত একান্তমনে পোৱালিজনীলৈ চাই থকা কণমানিজনী আছিল নমিতা ৷ মানে নমিতা চন্দ ৷ কহঁৰা নিবাসী নমিতা এতিয়া দুটা সন্তানৰ মাতৃ ৷ ৬৫ ৰ উৰ্ধৰ নমিতা চন্দে ক’লে, "তেতিয়াতো মই সৰু আছিলো ৷ মনত নাই ৷ পিছত ফটোখন দেখি বহুত ভাল লাগিছিল ৷" তেওঁ কয়, “সকলোৱে কয় ময়ো অনুভৱ কৰো চৈতীয়েও গাখীৰ খালে ময়ো খালো ৷ চৈতীৰ আশীৰ্বাদ আছে মোৰ ওপৰত ৷”

Namita in the picture with the special photo
বিশেষ ফটোখনৰ সৈতে ছবিত থকা নমিতা (ETV Bharat Assam)

ফটোখন প্ৰিন্ট কৰা হৈছিল কলিকতাত :

পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে, তাহানি ফটো তুলিবলৈ অসমত কেমেৰা আছিল যদিও ফটোখন সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিবলৈ ফটো ধোৱাৰ ব্যৱস্থা সুলভ নাছিল ৷ সেয়ে ফটোখন কলিকতা (বৰ্তমান কলকাতা ) ভাটপাৰাৰ ‘ৰয় ষ্টুডিঅ’ত প্ৰিন্ট কৰোৱা হৈছিল ৷ আনহাতে পৰৱৰ্তী সময়ত ফটোখনৰ কেইখনমান কপি ৰঙীন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় ৷

মমতাময়ী মাতৃ ৰেণুকা দেৱী কৰ :

অসিত কৰে জনোৱা মতে, কেৱল হৰিণীজনীয়ে নহয়, তাৰ পূৰ্বে নিজ ভাতৃক স্তনপান কৰাই ডাঙৰ-দীঘল কৰাৰ লগতে আন এটি মাতৃহাৰা শিশুকো স্তনপান কৰাই লালন-পালন কৰিছিল মাতৃ ৰেণুকা দেৱী কৰে ৷ ২০২৩ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত এইগৰাকী মমতাময়ী মাতৃ ৰেণুকা দেৱী কৰৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে ৷

ছবিখনৰ শিশুটি নমিতা আজিও আছে ৷ সময়ৰ সোঁতত হেৰাই গ’ল মাতৃ ৰেণুকা,হৰিণা চৈতী ৷ ৰৈ গ’ল মমতাময়ী মাতৃৰ অপত্য স্নেহ,মানুহ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ সহাৱস্থানৰ চানেকি এই বিশেষ ছবিখন ।

Namita in the picture with the special photo
বিশেষ ফটোখনৰ সৈতে ছবিত থকা নমিতা (ETV Bharat Assam)

