সৰুপথাৰ: দেশৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন । ইতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । তাৰ মাজতে দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ জন্মস্থানত হাতে হাতে ত্ৰিৰংগ পতাকা লৈ সহস্ৰাধিক লোকৰ ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা ।
গৌৰৱময় স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে সৰুপথাৰত বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ নেতৃত্বত আৰু গোলাঘাট দক্ষিণ উন্নয়ন খণ্ডৰ সহযোগত এই 'ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা' কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় । স্বাধীনতা দিৱসৰ গুৰুত্ব আৰু স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলক শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ তথা স্বাধীনতা দিৱসৰ বিষয়ে সজাগতা আনিবলৈ হাতে হাতে ত্ৰিৰংগ পতাকা লৈ বিশাল সমদলত অংশগ্রহণ কৰে সহস্ৰাধিক লোকে ।
সৰুপথাৰ সমজিলাত হাতে হাতে পতাকা লৈ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ লগতে সহস্ৰাধিক লোকে ভাৰত মাতা কি জয়, বন্দে মাতৰম ধ্বনিৰে সৰুপথাৰ নগৰত ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
উল্লেখ্য যে সৰুপথাৰ বুলি ক'লেই বিয়াল্লিছৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ কথাই ইতিহাস বহন কৰে । তেতিয়া ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ ভৰপক সময় ৷ ঔপনিবেশিক ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি চলিছিল তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । সেই সময়তে ১৯৪২ চনৰ ১০ অক্টোবৰৰ মাজনিশা সৰুপথাৰ ৰে'ল ষ্টেচনৰ পৰা উজনিৰ ফালে মাত্ৰ সামান্য দূৰত্বত সংঘটিত হয় এক ৰে’ল দুৰ্ঘটনা ।
ব্ৰিটিছ মিলিটেৰী ভৰ্তি এখন ৰে’ল লাইনচ্যুৎ হৈ বাগৰি পৰে শুকান নলা নামৰ স্থানত । অভিযোগ অনুসৰি, উক্ত ৰে’লখন বগৰাইছিল একাংশ চৰমপন্থাত বিশ্বাসী স্বাধীনতা সংগ্ৰামীয়ে । এই অভিযোগতে অভিযুক্ত হ'বলগীয়া হৈছিল স্বাধীনতা সংগ্ৰামী শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ ৷
এই দুৰ্ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ব্ৰিটিছে মৃত্যুদণ্ড বিহিছিল শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰক । সম্প্ৰতি সৰুপথাৰত আছে কুশল কোঁৱৰৰ পৰিয়াল । সৰুপথাৰ নগৰত আছে কুশল কোঁৱৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি ।
ইয়াৰ উপৰি ৰে'ল বগৰোৱা স্থানত নতুনকৈ নিৰ্মাণ হৈছে কুশল কোঁৱৰৰ স্মৃতিসৌধ । লগতে মডেল ষ্টেচন নিৰ্মাণৰ পিছতেই সৰুপথাৰ ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ নাম কুশল কোঁৱৰ ষ্টেচন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আনহাতে, সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত আছে 'কুশল কোঁৱৰ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ' ।
বুধবাৰে ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি সৰুপথাৰৰ বিধায়ক বিশ্বজিত ফুকনে কয়, "স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগ' কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে । প্ৰত্যেকৰ ঘৰতেই পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ব । তাৰেই এক অংশ হিচাপে আমি ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা কৰিছোঁ । সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা হাজাৰ হাজাৰ লোকে এই ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । আমাৰ স্বাভিমান, আমাৰ গৌৰৱ, অখণ্ডতাৰ প্ৰতীক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাক আমি সদায়েই গৌৰৱেৰে উত্তোলন কৰিম ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আজিৰ দিনতো আমি সগৌৰৱেৰে অনুভৱ কৰিছোঁ যে স্বাধীন ভাৰতৰ এজন শক্তিশালী নাগৰিক হিচাপে জীয়াই আছোঁ । এইমুহূৰ্তত যিসকলে ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন কৰিছিল, যিসকলৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত আমি এই পতাকাখন লাভ কৰিছোঁ, তেখেতসকলৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"