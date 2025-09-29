ETV Bharat / state

সংগীতৰ মহানায়কৰ আদ্য়শ্ৰাদ্ধত গীত-কবিতাৰে অনুৰাগীয়ে কৰিলে স্মৰণ

আজি সংগীতৰ ভগবানৰ আদ্য়শ্ৰাদ্ধ । আত্মাৰ সদ্গতি কামনাৰে অনুৰাগীৰ প্ৰাৰ্থনা ।

TRIBUTE TO ZUBEEN GARG
আদ্য়শ্ৰাদ্ধত সংগীতৰ মহানায়কলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 29, 2025 at 1:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ : সংগীতৰ মহানায়কে সকলোকে শোক সাগৰত এৰি থৈ যোৱাৰ আজি ১১ দিন । পুৱাই আৰম্ভ হৈছে আদ্য়শ্ৰাদ্ধৰ মাংগলিক কাৰ্য । জুবিন গাৰ্গৰ কাহিলিপাৰাৰ বাসগৃহত পুৱাই মাংগলিক কাৰ্য আৰম্ভ হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন ঠাইত আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ ।

আপোন শিল্পীগৰাকীৰ সৃষ্টিক সুঁৱৰি বহুতেই গাইছে গীত, ৰচনা কৰিছে কবিতা । এগৰাকী জুবিন অনুৰাগীয়ে ৰচনা কৰা তেনে এটি কবিতা-

TRIBUTE TO ZUBEEN GARG
সংগীতৰ মহানায়কৰ আদ্য়শ্ৰাদ্ধত কবিতাৰে স্মৰণ অনুৰাগীৰ (ETV Bharat Assam)

আজি তেওঁ নথকাৰ অনুভৱ প্ৰতিজনে কৰিছে
'শিশু' হৈ 'চিলা' উৰুৱাই
'সপোনৰ সুৰ'ত 'বাঁহী' বাই
'অনামিকা' 'মায়া'ৰে 'আশা' জগাই
'পাখি' মেলি উৰি ফুৰি
সাগৰ তলিত শুবলৈ
'বান্ধৈ' এয়াতো নহয় সময়
'চিনাকি সুৰ'ত 'মন'
ফুল 'পাৰিজাত'ৰ 'ৰং' সানি
'সপোনে' 'ডেউকা' মেলে
'ভৰ দুপৰীয়া' 'মেঘৰ বৰণ' হৈ
কিয় সৰে ধাৰাসাৰ 'বৰষুণ'
'পথ'ত আজি হেজাৰজনৰ 'গান' আওকাণ কৰি তুমি
'যন্ত্ৰ'ৰ দৰে এতিয়া কিয় আছা শুই
এয়াতো নহয় সময়
'অভিমানী মন' লৈ
তেজ ৰঙা এখন নদীৰ পাৰত আছা বহি
'স্নিগ্ধ জোনাক'ত 'সন্ধ্যা' পৰত 'মুক্তি'ৰ গান গাই
আহে বা নাহে ঘূমটি বুলি
মায়াবিনী অসময়ৰ শেতেলীত নীৰৱ 'শব্দ' হৈ
দেহত কিয় সাৰ-সুৰ নাই?
শোকৰ চকুলো মাথোঁ আছে বৈ
এয়াতো নহয় সময় ।

কলিয়াবৰতো বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ আয়োজন কৰিছে । তেওঁৰ কণ্ঠই অসমীয়া লোকসংগীত আৰু ভক্তিমূলক গীতক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে । জুবিন গাৰ্গে অসমীয়া ভক্তিমূলক গীতৰ সুৰেৰে ২০০৬ চনত নিৰ্মিত 'ষ্ট্ৰিং, বাউণ্ড বাই ফেইথ' বোলছবিৰ গীত বাণীবদ্ধ কৰিছিল ।

Zubin's vocals in 'String, Bound by Faith'
'ষ্ট্ৰিং, বাউণ্ড বাই ফেইথ' বোলছবিৰ গীতত কণ্ঠদান কৰিছিল জুবিনে (ETV Bharat Assam)

শ্ৰীমাধৱদেৱৰ ঘোষা "ব্ৰহ্মা আদি কৰি জীৱ য'ত ৰাম ৰাম ৰাম ..." আৰু দিহানামৰ সুৰেৰে নিজ কণ্ঠৰে দুটি গীত বাণীবদ্ধ কৰিছিল । এটি গীতত জুবিন গাৰ্গে অভিনয়ো কৰিছিল ।

সংগীতৰ মহানায়কৰ আদ্য়শ্ৰাদ্ধত গীতেৰে স্মৰণ অনুৰাগীৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, এটি গীতত কণ্ঠ দিছিল অংগৰাগ পাপন মহন্তই । আজিৰ এই বৰ্ণময় অমৃতকণ্ঠ জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ পবিত্ৰ দিনত তেওঁৰ আত্মাৰ সদ্গতি কামনা কৰি মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ নীলপৱন বৰাই শ্ৰীমাধৱদেৱৰ ঘোষা আৰু ঘোষণাৰ সুৰ সম্বলিত গীতটিৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক:শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰক সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, শ্যামকানু মহন্তক; প্ৰতিবাদী জুবিন অনুৰাগীৰ ৰাজহুৱা মুণ্ডন

বড়োলেণ্ডত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি : জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত হাগ্ৰামা মহিলাৰী

For All Latest Updates

TAGGED:

ZUBEENইটিভি ভাৰত অসমTRIBUTE TO ZUBEEN GARGRITUAL OF ZUBEENADYA SHRADDHA OF ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.