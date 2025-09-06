ETV Bharat / state

ৰাজহুৱা শিক্ষাখণ্ডলৈ আশাৰ ৰেঙনি: হ্ৰাস পাইছে আধাতে বিদ্যালয় ত্যাগ কৰা শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা, উন্নত হৈছে আন্তঃগাথনি

বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত ড্ৰ'প আউটৰ হাৰ হ্ৰাস পাইছে অসমত । প্ৰাথমিক স্তৰত ১৯ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ বিপৰীতে এজন শিক্ষক ।

UDISE report
ৰাজহুৱা শিক্ষাখণ্ডলৈ আশাৰ ৰেঙনি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 6, 2025 at 5:34 PM IST

6 Min Read

গুৱাহাটী : নিৰাশাৰ মাজতো আশাৰ বতৰা ৰাজ্যৰ ৰাজহুৱা শিক্ষাখণ্ডৰ বাবে । বিগত কিছু বছৰ ধৰি ৰাজ্যখনত আধাতে বিদ্যালয় ত্যাগ কৰা শিক্ষাৰ্থীৰ হাৰ উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাই আহিছিল; কিন্তু শেহতীয়াকৈ এইক্ষেত্রত আশাৰ বতৰা আহিছে । ইউনিফাইড ডিষ্ট্রিক ইনফর্মেশ্যন ছিষ্টেম ফ'ৰ এডুকেশ্যন ২০২৪-২৫ প্লাছৰ (ইউডাইছ) শেহতীয়া তথ্য মতে, অসমত আধাতে বিদ্যালয় এৰা শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে ।

লক্ষণীয় বিষয় যে শিক্ষানুষ্ঠানৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰি শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া, বিনামূলীয়া ইউনিফর্ম, পাঠ্যপুথি যোগান ধৰা, মধ্যাহ্ন ভোজনত পুষ্টিকৰ খাদ্য যোগান ধৰা, বাইচাইকেল, কম্পিউটাৰ, স্কুটী আদি বিভিন্ন সুবিধা দিয়াৰ পাছতো শিক্ষা বিভাগে শিক্ষাৰ্থীক ধৰি ৰাখিব পৰা নাছিল । প্ৰাথমিক স্তৰৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়লৈ আধাতে বিদ্যালয় এৰা শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা অসমত যথেষ্ট অধিক আছিল; কিন্তু শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ হোৱা ইউডাইছ প্লাছ ২০২৪-২৫ৰ তথ্য মতে, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ অধীনৰ আটাইকেইটা স্তৰতে অসমত আধাতে বিদ্যালয় এৰা শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হ্রাস পাইছে ।

কিমান হ্ৰাস পালে আধাতে বিদ্যালয় ত্যাগ কৰা শিক্ষাৰ্থীৰ হাৰ ?

UDISE report
আধাতে কিমানে এৰিলে বিদ্যালয় (ETV Bharat Assam)

বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত এইবছৰ ড্ৰ'প আউটৰ হাৰ হ্ৰাস পাইছে । সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক সঞ্জয় দত্তই সদৰী কৰা তথ্য অনুসৰি ২০২৩-২৪ৰ ইউডাইছ প্লাছৰ তথ্য মতে, নিম্ন প্রাথমিকত আধাতে বিদ্যালয় এৰা শিক্ষাৰ্থীৰ হাৰ আছিল ৬.২ শতাংশ । ইউডাইছ প্লাছ ২৪-২৫ৰ তথ্যত এই হাৰ ৩.৮ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে । তেনেদৰে উচ্চ প্রাথমিকত আধাতে বিদ্যালয় এৰা শিক্ষাৰ্থীৰ হাৰ আছিল ৮.২ শতাংশ । উচ্চ প্রাথমিকত এই হাৰ হ্ৰাস পাইছে ৫ শতাংশলৈ । মাধ্যমিক পৰ্যায়ত আধাতে বিদ্যালয় এৰা শিক্ষাৰ্থীৰ হাৰ ২০২৩-২৪ বৰ্ষৰ ইউডাইছ প্লাছৰ প্ৰতিবেদনৰ তথ্য অনুসৰি আছিল ২৫.১ শতাংশ‍ । কাৰণ মাধ্যমিক স্তৰত ১০০ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ বিপৰীতে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ আশা এৰি ২৫ গৰাকীয়ে বিদ্যালয় এৰিছিল ।

UDISE report
আধাতে কিমানে এৰিলে বিদ্যালয় (ETV Bharat Assam)

শিক্ষাৰ্থীৰ আৰ্থিক দুৰৱস্থা, বাল্য বিবাহ, পিতৃ-মাতৃৰ উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত সন্তানে সহযোগ কৰিবলগীয়া হোৱা আদি বিভিন্ন কাৰণত আধাতে বিদ্যালয় এৰিবলগীয়া হোৱাটো অন্যতম কাৰণ হিচাপে চিহ্নিত হৈছিল; কিন্তু শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ হোৱা ইউডাইছ ২০২৪-২৫ প্লাছৰ তথ্যই শিক্ষা খণ্ডৰ প্ৰতি আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে । কাৰণ মাধ্যমিক স্তৰত আধাতে বিদ্যালয় এৰা শিক্ষাৰ্থীৰ হাৰ ২৫.১ শতাংশৰ পৰা ১৭.৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস হৈছে ।

শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকৰ অনুপাত :

ইফালে ইউডাইছ ২০২৪-২৫ৰ তথ্য অনুসৰি সামগ্রিকভাৱে অসমত শিক্ষক-শিক্ষাৰ্থীৰ হাৰ সন্তোষজনক । কাৰণ প্ৰাথমিক স্তৰত ১৯ গৰাকী, উচ্চ প্ৰাথমিক স্তৰত ১৩ গৰাকী, মাধ্যমিক স্তৰত ১২ গৰাকী আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক স্তৰত ১৯ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ বিপৰীতে এজন শিক্ষক আছে ।

UDISE report
ৰাজহুৱা শিক্ষাখণ্ডলৈ আশাৰ ৰেঙনি (ETV Bharat Assam)

ৰাষ্ট্ৰীয় তুলনাত অসমত আধাতে বিদ্যালয় ত্যাগৰ হাৰ আৰু বিদ্যালয় ত্যাগৰ কাৰণ :

ৰাষ্ট্ৰীয় হাৰতকৈ অসমত আধাতে বিদ্যালয় এৰা শিক্ষার্থীৰ হাৰ বেছি হোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে খোদ শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে । অলপতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ইয়াৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ পেগুৱে কয়, "আধাতে বিদ্যালয় এৰাৰ কাৰণ লিংগ বৈষম্য, দৰিদ্ৰতা, শিশু শ্রমিক হিচাপে নিয়োগ কৰা আদিয়ে মূল কাৰণ । ইউনেস্ক'ৰ অধ্যয়নত এনেবোৰ কাৰকৰ বাবে বিদ্যালয় আধাতে শিক্ষাৰ্থীসকলে এৰি যোৱাৰ কথা প্ৰকাশ হৈছে । কোনো পৰিয়ালত পিতৃ-মাতৃ কামলৈ ওলাই যোৱাৰ সময়ত সৰু কেঁচুৱাক ৰাখিবলৈ ককায়েক বা বায়েকে বিদ্যালয় এৰিবলগীয়া হয় বুলি কয় ।"

ইফালে, শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ পেগুৱে অলপতে প্ৰকাশ হোৱা ইউডাইছ প্লাছ ২০২৪-২৫ৰ সমীক্ষাত অসমত আধাতে বিদ্যালয় এৰা শিক্ষার্থী পূৰ্বৰ তুলনাত হ্ৰাস পোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰে । আগৰ বছৰ নিম্ন প্ৰাথমিক স্তৰত আধাতে বিদ্যালয় এৰা শিক্ষাৰ্থীৰ হাৰ আছিল ৬.২ শতাংশ, ২০২৪-২৫ বৰ্ষৰ এই হাৰ হ্ৰাস হৈছে ৩.৮ শতাংশলৈ । সেইদৰে নিম্ন প্ৰাথমিক স্তৰত সৰ্বভাৰতীয় হাৰ ৩ শতাংশ ।

উচ্চ প্রাথমিক স্তৰত আগৰ বৰ্ষত বিদ্যালয় আধাতে এৰা শিক্ষাৰ্থীৰ হাৰ আছিল ৮.২ শতাংশ, এইবাৰ হাৰ নামিছে ৫ শতাংশলৈ । উচ্চ প্রাথমিক স্তৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আধাতে বিদ্যালয় এৰা শিক্ষাৰ্থীৰ হাৰ ৩.৫ শতাংশ ।

মাধ্যমিক স্তৰত তেনে শিক্ষাৰ্থীৰ সৰ্বভাৰতীয় হাৰ ১১.৫ শতাংশ । অসমত এই স্তৰত আগতে হাৰ আছিল ২৫.১ শতাংশ আৰু নতুন ইউডাইছ প্লাছৰ তথ্য মতে এই হাৰ হ্ৰাস হৈছে ১৭.৫ শতাংশলৈ ।

শিক্ষা মন্ত্রীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, অসমত প্ৰাথমিক স্তৰত নামভৰ্তিৰ হাৰ আগতেও সন্তোষজনক আছিল । মাধ্যমিক পৰ্যায়ত নামভৰ্তিৰ হাৰ ৰাজ্যত বেয়া আছিল যদিও ইউডাইছৰ নতুন তথ্য মতে, মাধ্যমিক স্তৰত মুঠ নামভৰ্তিৰ হাৰ আগৰ ৩৬.৭ শতাংশৰ পৰা ৪৩.৫ শতাংশলৈ উন্নীত হৈছে । তেনেদৰে এটা পৰ্যায়ৰ পৰা আন এটা পৰ্যায়লৈ অৰ্থাৎ নিম্ন প্ৰাথমিকৰ পৰা উচ্চ প্রাথমিকলৈ অধ্যয়ন কৰিবলৈ যোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ আগৰ ৮৫ শতাংশৰ পৰা এতিয়া ৯০.৩ শতাংশলৈ বৃদ্ধি হৈছে । তেনেদৰে উচ্চ প্ৰাথমিকৰ পৰা মাধ্যমিকলৈ আগৰ ৮২ শতাংশৰ পৰা ৮৭.৭ শতাংশলৈ, মাধ্যমিক স্তৰৰ পৰা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰ্যায়লৈ অধ্যয়নৰ বাবে যোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ হাৰ আগৰ ৫২.৫ শতাংশৰ পৰা ৬১.৪ শতাংশলৈ বৃদ্ধি হৈছে ।

পূৰ্বৰ তুলনাত উন্নত হৈছে ৰাজহুৱা শিক্ষাখণ্ডৰ আন্তঃগাঠনি :

ৰাজ্যৰ ৰাজহুৱা শিক্ষানুষ্ঠানৰ আস্তগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত আগতে যি দুৰ্বলতা আছিল সেয়া লাহে লাহে নাইকিয়া হৈছে। ইউডাইছৰ শেহতীয়া সমীক্ষাত টয়লেট, বিদ্যুৎ সংযোগ, পুথিভঁৰাল, খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃগাঁথনি উন্নত হোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে । অৱশ্যে ৰাজ্যৰ বহু বিদ্যালয়ত এতিয়াও সীমাৰ দেৱালৰ সমস্যা আছে । প্রায় ২০ হাজাৰ বিদ্যালয় আছে য'ত সীমাৰ দেৱাল নাই । এইক্ষেত্রত বিত্ত বিভাগ, পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠান আৰু স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদসমূহৰ সৈতে একলগ হৈ বিদ্যালয়ৰ সীমাৰ দেৱাল নিৰ্মাণৰ বাবে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা সদৰী কৰিছে শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ।

UDISE report
আধাতে কিমানে এৰিলে বিদ্যালয় (ETV Bharat Assam)

ইউডাইচৰ ২০২৪-২৫ বৰ্ষৰ তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যৰ ৪৪৩০০ প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত ৯৮.৭৪ শতাংশ বিদ্যালয়ত ছাত্রৰ বাবে টয়লেটৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু কাৰ্যক্ষম হৈ আছে ৯৮.৫৯ শতাংশ । সেইদৰে ছাত্রীৰ বাবে ৯৯.২৬ শতাংশ বিদ্যালয়ত টয়লেটৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু কাৰ্যক্ষম হৈ আছে ৯৯.১৮ শতাংশ । খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা আছে ৯৯.১৮ শতাংশ বিদ্যালয়ত আৰু কাৰ্যক্ষম হৈ আছে ৯৮.৮৬ শতাংশ । বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা আছে ৯৭.৮৬ শতাংশ বিদ্যালয়ত । ইয়াৰে বহু বিদ্যালয়ত সৌৰশক্তি চালিত বিদ্যুৎ ব্যৱস্থা আছে । আনহাতে পুথিভঁৰালৰ ব্যৱস্থা আছে ৮৮.১৮ শতাংশ বিদ্যালয়ত । বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত এই হাৰ যথেষ্ট উন্নত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক:এইবাৰো ৬০০ টকাতে দিব লাগিব দুযোৰ ইউনিফর্ম : সমগ্ৰ শিক্ষাৰ নিৰ্দেশনা, মান উৎকৃষ্ট নহ'লে নাকচ হ'ব ইউনিফর্ম

কেনেদৰে চলিছে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থা : ৭১ শতাংশ হ‍াইস্কুলত নাই কম্পিউটাৰ শিক্ষা

For All Latest Updates

TAGGED:

UDISEMID DAY MEALইটিভি ভাৰত অসমRANOJ PEGUSTUDENTS DROPPING OUT OF SCHOOL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ তথা মহান বাণী, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা…

পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু বিবাদ: দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ তাৎপৰ্য

আধুনিক যুগৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ ! পিতৃক বোকোচাত লৈ জীৱন সংগ্ৰাম

উত্তৰ-পূবত কিয় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.