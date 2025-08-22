যোৰহাট: যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰা লোকৰ সংখ্য়া । চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ তথ্য়ই এই ভয়াৱহ ছবিখন স্পষ্ট কৰি তুলিছে । সবাটোকৈ চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ অহা বিদ্য়ালয় আৰু মহাবিদ্য়ালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এইচ আই ভিৰ চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি থকা বিষয়টো ।
শেহতীয়াভাৱে বৃদ্ধি পোৱা এইচ আই ভিত আক্ৰান্ত সন্দৰ্ভত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ ART কেন্দ্ৰৰ বিষয়া ডাঃ মিৰাণ্ডা দত্তই কয়, "বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীও আক্ৰান্ত হৈছে এইচ আই ভিত। কেইবাখনো বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী আহিছে । শিৱসাগৰ, মাজুলী, নাগালেণ্ড সীমান্তৰ পৰা অহা লোকৰ দেহত পোৱা গৈছে এইচ আই ভি । বৰ্তমান ২১০৩ গৰাকী আক্ৰান্তই হাস্পতালখনত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি আছে ।"
আনহাতে, ডাঃ মিৰাণ্ডা দত্তই কয় যে বিগত জানুৱাৰীৰ পৰা এই পৰ্যন্ত নতুনকৈ এইচ আই ভিত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছেগৈ প্ৰায় দুই শতাধিক । সৰ্বাধিক হাৰত ড্ৰাগছৰ পৰা এইচ আই ভিত আক্ৰান্ত হোৱা বুলিও তেওঁ কয় । লগতে তেওঁ কয় যে কাৰাগাৰৰ কয়েদী আৰু শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত দ্ৰুত হাৰত বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা । সেয়েহে জিলা কাৰগাৰসমূহত স্বাস্থ্য বিভাগে সজাগতা অভিযান আৰম্ভ কৰা বুলিও কয় বিষয়াগৰাকীয়ে । আনহাতে কাৰগাৰৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তত জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে আৰম্ভ কৰিছে সজাগতা অভিযান ।
এই সন্দৰ্ভত বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "এই ভাইৰাছ মূলতঃ অসুৰক্ষিত যৌন সম্পৰ্ক, সংক্ৰমিত লোকে ব্যৱহাৰ কৰা বেজী আনে ব্যৱহাৰ কৰিলে, ৰক্ত সংৰোচন আৰু জন্ম বা স্তনপানৰ সময়ত মাতৃৰ পৰা শিশুলৈ বিয়পে ।"