গুৱাহাটী : জনতাৰ সুবিধা আৰু ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ লগতে প্ৰশাসনিক সংস্কাৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যখনত গঠন কৰা সমজিলাৰ সংখ্যা ৪৯ খনলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । প্ৰথম পৰ্যায়ত ৩৯ খন সমজিলা গঠন কৰাৰ পিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আৰু ১০ খন সমজিলা মুকলি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ইয়াৰে ৮ খন সমজিলা মঙলবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় আৰু বাকী দুখন সমজিলা বুধবাৰে মুকলি কৰা হ'ব । নতুনকৈ ১০ খন সমজিলা গঠন হোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যখনত সমজিলাৰ সংখ্যা ৪৯ খনলৈ বৃদ্ধি পালে ।
উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্রী ড৹হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বকো-ছয়গাঁও, পলাশবাৰী, বৰছলা, ৰঙাপৰা, মাকুম, ডিগবৈ, টীয়ক, মৰিয়নী, ধলাই আৰু দুধনৈ সমজিলাক অহা ১৫ আগষ্টৰ পৰা পূৰ্ণ পৰ্যায়ত কাৰ্যকৰী কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । সেই অনুসৰি মঙলবাৰ আৰু বুধবাৰে প্ৰতিটো স্থানত সমজিলা কাৰ্যালয় মুকলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।
লক্ষণীয় বিষয় যে সমজিলা গঠনেৰে প্ৰশাসনীয় সংস্কাৰক নতুন গতি দিয়া দেশৰ প্ৰথম ৰাজ্য হিচাপে চিহ্নিত হৈছে অসম । সমজিলাৰ কাৰ্যালয় মুকলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা ৰাইজ (ETV Bharat Assam)
বিগত বৰ্ষৰ ৪ আৰু ৫ অক্টোবৰত প্ৰথম পৰ্যায়ত ৰাজ্যৰ ৩৯ টা বিধানসভা সমষ্টিত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হৈছিল সমজিলা । নতুন কাৰ্যালয়ৰ যোগেদি আৰম্ভ কৰা হয় সমজিলাৰ কাম-কাজ । এক কথাত প্ৰশাসনীয় সংস্কাৰৰ ক্ষেত্রত সমজিলাৰ যোগেদি অসমে আন এক গতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ৰাজ্যখনৰ জনতাক উপকৃত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই সমজিলাৰ ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে । একোজন এডিচি পৰ্যায়ৰ বিষয়াক সমজিলাৰ আয়ুক্ত হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিব দিয়া হৈছে ।
মঙলবাৰে মুকলি আঠখন সমজিলাৰ কাৰ্যালয় : বৰছলা সমজিলাৰ কাৰ্যালয় মুকলি কৰে মন্ত্রী অশোক সিংহলে (ETV Bharat Assam)
মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ ছয়খন জিলাত ৮ খন সমজিলাৰ কাৰ্যালয় উদঘাটন কৰা হয় । ইয়াৰ বাবে একো একোগৰাকী মন্ত্রীক দায়িত্ব দিয়া হয় । সেই অনুসৰি কামৰূপ জিলাৰ বকো-ছয়গাঁও সমজিলাৰ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় উদঘাটনৰ দায়িত্ব পালন কৰে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই । আনহাতে জিলাখনৰ পলাশবাৰী সমজিলাৰ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় উদঘাটন কৰাৰ দায়িত্বত থাকে মন্ত্রী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ।
শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰছলা সমজিলাৰ কাৰ্যালয় মুকলি কৰাৰ দায়িত্ব পালন কৰে মন্ত্রী অশোক সিংহলে । যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নী সমজিলাৰ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় উদঘাটনৰ দায়িত্বত থাকে মন্ত্রী যোগেন মহন । জিলাখনৰ টীয়ক সমজিলাৰ কাৰ্যালয় মুকলিৰ দায়িত্ব পালন কৰে মন্ত্রী অতুল বৰাই ।
তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুম সমজিলাৰ কাৰ্যালয় মুকলিৰ দায়িত্বত থাকে মন্ত্রী বিমল বড়া । কাছাৰ জিলাৰ ধলাই সমজিলাৰ কাৰ্যালয় মুকলিৰ দায়িত্বত থাকে মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল । গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈ সমজিলাৰ কাৰ্যালয় মুকলিৰ দায়িত্বত থাকে মন্ত্রী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসক । টীয়ক সমজিলাৰ কাৰ্যালয় মুকলি কৰে মন্ত্রী অতুল বৰাই (ETV Bharat Assam)
বুধবাৰে মুকলি কৰা হ'ব দুখনকৈ সমজিলা :
বুধবাৰে শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰঙাপৰা সমজিলাৰ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় মুকলি কৰিব মন্ত্রী পীযুষ হাজৰীকাই । আনহাতে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈ সমজিলাৰ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় মুকলি কৰিব মন্ত্রী ৰূপেশ গোৱালাই । নতুন ১০ খন সমজিলা গঠন হোৱাৰ পাছত ৰাজ্যৰ মুঠ সমজিলা হ’বগৈ ৪৯ খন ।
নতুনকৈ গঠন হ’বলগীয়া সমজিলাকেইখনে প্রশাসনিক কাম-কাজ সহজ কৰি জনসাধাৰণৰ বাবে চৰকাৰী সেৱাসমূহ লাভ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অধিক সৰল কৰি তুলিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে সদৰী কৰিছে ।
সমজিলাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ :১. জিলাৰ ভিতৰতে এক ক্ষুদ্ৰ প্ৰশাসনিক গোট হৈছে সমজিলা ।২. নাগৰিকলৈ যথাসময়ত অত্যাৱশ্যকীয় চৰকাৰী সেৱা প্ৰদানৰ এটা দৃঢ় প্ৰচেষ্টা ।৩. প্ৰশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধিৰ দিশত সমজিলা গঠন এক উল্লেখনীয় পদক্ষেপ ।৪. নাগৰিকৰ বাবে সুচল চৰকাৰী সেৱাৰ এক উৎকৃষ্ট পদক্ষেপ । ছয়গাঁও সমজিলাৰ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় উদঘাটন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ (ETV Bharat Assam) সমজিলাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সেৱাসমূহ : সমজিলাৰ সংখ্যা ৪৯ খনলৈ বৃদ্ধি, বৈশিষ্ট কি (ETV Bharat Assam)
ভূমি ৰাজহ সম্পৰ্কীয় সেৱা -
১. নিকট-আত্মীয়তাৰ প্রমাণ-পত্র, জাতিগত প্ৰমাণ-পত্র, এনচিএল, স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আদি প্ৰদান ।
২. ভূমি বিক্ৰীৰ অনুমতি আৰু অন্যান্য সেৱা ।
৩. লাটমণ্ডলৰ বদলীকৰণ বা কৰ্ত্তব্য স্থান নির্বাচন ।
৪. গাঁও প্ৰধান তথা মৌজাদাৰৰ নিযুক্তি । উন্নয়ন আৰু জনকল্যানমূলক আঁচনিৰ ৰূপায়ণ - ধলাই সমজিলাৰ কাৰ্যালয় মুকলি (ETV Bharat Assam)
১. অৰুণোদয় আঁচনি, বিধানসভাৰ স্থানীয় এলেকা উন্নয়নমূলক পুঁজি আৰু সাংসদৰ স্থানীয় এলেকাৰ পুঁজিৰ কাম-কাজ ।
২. অংগনবাড়ী কেন্দ্র, বিদ্যালয়, উপ-কেন্দ্ৰ, চৰকাৰী চিকিৎসালয়, খোৱা পানীৰ আঁচনি, স্বচ্ছ ভাৰত মিছন আদিলৈ সহায়তা ।
৩. উন্নয়নমূলক কাম-কাজত পঞ্চায়ত, ব্লক, নগৰ সমিতি, পৌৰ নিগমলৈ সহায়তা ।
৪. সকলো উন্নয়নমূলক কামৰ নিৰীক্ষণ ।
প্ৰশাসনিক ক্ষমতা -
১. সমজিলাৰ অন্তৰ্গত সকলো চৰকাৰী বিভাগ ওপৰত প্ৰশাসনিক কৰ্তৃত্ব ।
দণ্ডাধিকাৰীয় ক্ষমতা -
১. অনুষ্ঠান, সমাৰোহ, মেলা আদি অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অনুমতি প্ৰদান ।
২. প্ৰয়োজন অনুসাৰে ফৌজদাৰী বিধি আৰু ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাৰ অধীনত কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ ক্ষমতা ।
খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান -
১. ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান, ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ চাউল, কেৰাচিন তেলৰ আবণ্টন ।
২. সুলভ মূল্যৰ দোকান আৰু গাঁও পঞ্চায়ত সমবায় সমিতিৰ অনুজ্ঞা-পত্র প্ৰদান ।
৩. মধ্যাহ্ন ভোজনৰ খাদ্য সামগ্ৰী সংগ্ৰহ ।
আবকাৰী ক্ষমতা -
১. অবৈধ সুৰা বিৰোধী ব্যৱস্থা ।
২. ভাৰতত নিৰ্মিত বিদেশী সুৰাৰ খুচুৰা বিক্ৰীৰ অনুমতি ।
৩. অস্থায়ী বাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান ।
পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন -
১. এম জি এনৰেগা, পি এম এ ৱাই (জি), এন এছ এ পি. এ এছ আৰ এল এম ইত্যাদি আঁচনি ৰূপায়ণ।
দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা -
১. বান সাহাৰ্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগৰ সময়ত পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে অনুদান আৰু সহায়তা প্ৰদান ।
২. প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু অগ্নিকাণ্ডত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকৰ পৰিয়ালৈ ক্ষতিপূৰণ দিয়া।
৩. দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুতকৰণ, এছ ডি আৰ এফৰ প্ৰস্তাৱক অনুমোদন দিয়া আৰু দুৰ্যোগৰ সময়ত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা ।