সত্যৰ সদায় জয়, ভগৱানে তাক মংগল কৰক... পুত্ৰক সাক্ষাৎ কৰি ওলাই আহি ক'লে শ্যামকানুৰ মাতৃয়ে

সত্যৰ সদায় জয়, ভগৱানে তাক মংগল কৰক... পুত্ৰক সাক্ষাৎ কৰি ওলাই আহি ক'লে শ্যামকানুৰ মাতৃয়ে
জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্য়া ৭ লৈ বৃদ্ধি ৷ নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ ফেশ্বন শ্ব'ত জড়িত থকা জয়শ্ৰী গোস্বামী এছ আই টিত হাজিৰ ।
Published : October 10, 2025 at 8:05 PM IST
গুৱাহাটী: হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ ছিংগাপুৰত হোৱা মৃত্যুৰ ৰহস্যই প্ৰতি মুহূৰ্ততে লৈছে নতুন মোৰ । ইতিমধ্য়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কেইবাজনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত তদন্তকাৰী দলটোৱে লাভ কৰিছে নতুন নতুন তথ্য় । তদন্তকাৰী গোটে (এছ আই টি) বহু লোকক সোধা-পোছাও কৰিছে যদিও উদঘাটন হোৱা নাই প্ৰকৃত কাৰণ ।
শুকুৰবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ দুই দেহৰক্ষীক নন্দেশ্বৰ বৰা আৰু পৰেশ বৈশ্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত আদালতত হাজিৰ কৰোৱাত আদালতে দুয়োজনকে পাঁচদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত লৈছে । গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতেই দুই দেহৰক্ষীক অসম আৰক্ষীয়ে নিলম্বন কৰিছে । আনহাতে আজিৰ দিনটোত এছ আই টিয়ে কেইবাগৰাকী লোকৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰে ।
এই ঘটনাৰ সময়ত নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলত অনুষ্ঠিত ফেশ্বন শ্ব'ত জড়িত থকা জয়শ্ৰী গোস্বামী আজি এছ আই টিত হাজিৰ হয় । আনহাতে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ মিউজিক মেনেজমেণ্ট নামৰ কোম্পানীটোৰ কৰ্মচাৰী ৰিদিপ দাস উপস্থিত হোৱা হয় । তদুপৰি কৃষ্ণাণু দাস, জ্যোতিৰেখা বৰুৱাও ভাষ্য় প্ৰদান কৰে ।
আনহাতে আজিও শ্যামকানু মহন্তক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ পত্নী আৰু মাতৃ চি আই ডি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় । শ্যামকানুক পুনৰ লকআপত সাক্ষাৎ কৰে মাতৃয়ে । ইয়াৰ পিছতেই সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত শ্যামকানুৰ মাতৃয়ে কয়, "মই শ্যামকানুক লগ পালো; কিন্তু বেছি কথা পাতিব নোৱাৰিলো । সত্যৰ সদায় জয় । ভগৱানে তাক মংগল কৰক । মই তাক আশীৰ্বাদ দিছো । মই তোমালোকৰ মাৰ দৰে ।"
উল্লেখ্য যে, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্তত এছ আই টিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সংখ্যা ৭ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে । প্ৰথম পৰ্যায়ত এক অক্টোবৰত জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত জুবিনৰ সহযোগী শিল্পী অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰ গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । তেওঁলোকক ১৪ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰখা হৈছে । আনহাতে জুবিন গাৰ্গৰ সম্পৰ্কীয় ভাতৃ সন্দীপন গাৰ্গক বুধবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এছ আই টিয়ে । অৱশেষত আজি জুবিনৰ দুই দেহৰক্ষী নন্দেশ্বৰ বৰা আৰু পৰেশ বৈশ্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।