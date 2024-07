পুনৰ অসমৰ ব্যৱসায়ীক NSCNৰ হুমকি; মেৰাপানীক বৃহত্তৰ নাগালিমত অন্তৰ্ভুক্তিৰ ষড়যন্ত্ৰ - NSCN threatens assam businessman

এই পত্ৰৰ জৰিয়তে ৱ'খা জিলাৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৰ মুখ‍্য কাৰ্যালয়ত ব্যৱসায়ীজনক হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰে । এনেদৰে তিনিখনকৈ পত্ৰ প্ৰেৰণৰ পিচত পৱন কুমাৰে প্ৰাণৰ শংকাত বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৰ আদালতত হাজিৰ হোৱাৰ বিপৰীতে বিষয়টো মেৰাপানী বজাৰ সমিতিক অৱগত কৰে । ইফালে ব্যৱসায়ী পৱন কুমাৰে এনএছচিএনৰ বিচাৰপীঠত হাজিৰ নোহোৱাত ফোনযোগে সংগঠনটোৱে পৱনৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব‍্যৱস্থা গ্ৰহণৰ হুংকাৰ দিয়ে আৰু ২৪ জুনত পৱন কুমাৰৰ দুখনকৈ ট্ৰাক নাগালেণ্ডৰ ৱ'খা টাউনলৈ যোৱাৰ পথত সংগঠনটোৱে জব্দ কৰি ৰাখে ।

আনহাতে সংগঠনটোৰ ফালৰ পৰা প্ৰদান কৰা পত্ৰত উল্লেখ কৰা মতে মেৰাপানী টাউন বৃহত্তৰ নাগালিমৰ অন্তৰ্ভুক্ত আৰু কমলাৰাণীয়ে দিয়া আবেদনৰ মৰ্মে সংগঠনটোৱে 'Government of the people's republic of Nagalim, office of the central Administrative officer Lotha Region' আদালতত উক্ত বিচাৰ চলিব বুলিও উল্লেখ কৰে ।

বিগত এসপ্তাহে বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে জব্দ কৰা দুখনকৈ ট্ৰাক মোকোলাই নিদিয়াত আৰু ব‍্যৱসায়ী পৱন কুমাৰক ভাবুকি দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শনিবাৰে মেৰাপানী বজাৰ সমিতিয়ে স্থানীয় দল-সংগঠন তথা ৰাইজৰ উপস্থিতিত এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত কৰে । সভাত আলোচনামৰ্মে এনএছচিএনয়ে জব্দ কৰি ৰখা ট্ৰাক দুখন অতি সোনকালে মোকোলাই অনাৰ লগতে পৱন কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে দিয়া অভিযোগ শীঘ্ৰে প্ৰত‍্যাহাৰ কৰিবলৈ ব্যৱসায়ী কমলাৰাণী ঢাকাক সভাই আহ্বান জনায় ।

কিন্তু ৰাইজৰ প্ৰস্তাৱ কমলাৰাণী ঢাকাই মানি ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰে । ইয়াৰ পিচতে বিভিন্ন সংগঠনে কমলাৰাণী ঢাকাৰ বিৰুদ্ধে মেৰাপানী আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰি বিহিত ব‍্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় । লগতে সংগঠনকেইটাই কমলাৰাণী ঢাকাৰ মেৰাপানীস্থিত এচ আৰ হাৰ্ডৱেৰ নামৰ প্ৰতিস্থানটো বন্ধ কৰি দিয়ে ।