সৰুপথাৰ : উৰিয়ামঘাটত অচিৰেই চলিব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদ অভিযান । উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা বনাঞ্চলত প্ৰথম পৰ্যায়ত উচ্ছেদ অভিযান সমাপ্ত কৰাৰ পিছত এতিয়া প্ৰশাসনে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদৰ বাবে সাজু হৈছে । উচ্ছেদৰ দিন চূড়ান্ত হোৱা নাই যদিও দুই এদিনতে অভিযান চলাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে ৰেংমা বনাঞ্চলৰ ৫ খনকৈ গাঁৱত ।
অঞ্চলটোৰ ৰাণানগৰ, হাতীডুবি, দুৰ্গাপুৰ, মধুপুৰ আৰু হালধিবাৰী গাঁৱত চলিব উচ্ছেদ । ইতিমধ্যে বহু লোক ঘৰবাৰী ভাঙি সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি গৈছে; কিন্তু এতিয়াও বহু লোকে এৰি যোৱা নাই নিজৰ ঘৰ । হাতীডুবিত উচ্ছেদৰ জাননী লাভ কৰা লোকসকলে দাবী কৰিছে যে সীমান্তত হাতীডুবি গাঁওখনেই সৰ্বাধিক পুৰণি গাঁও । হাতীডুবি গাঁৱত বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখল কৰি বসতি স্থাপন কৰা একাংশ লোকে কি কয় ?
হাতীডুবি গাঁৱৰ এজন বেদখলকাৰীয়ে কয়, "২ নং হাতীডুবি গাঁৱৰ বিষয়ে কি কম ? ক'বলৈতো বহুত দুখৰ কথা । চাওঁক যিসকল লোক নগাঁৱৰ পৰা আহিছে, গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে এই লোকসকল বিদেশীত পৰিল; কিন্তু যিসকল লোক বাহিৰা দেশৰ পৰা আহিছে পাঞ্জাৱৰ পৰা আহিছে বা নেপালৰ পৰা আহিছে সেইসকলে খিলঞ্জীয়া পালে । এইবিলাক কথা মন্ত্ৰী মহোদয়ে চিন্তা কৰাতো উচিত আছিল ।"
উচ্ছেদ কৰি চৰকাৰে কি কৰিব ?
তেওঁ পুনৰ কয়, "যিসময়ৰ পৰা হাতীডুবিত প্ৰশাসনে জাননী দিছে, সেই সময়ৰ পৰাই ল'ৰা-ছোৱালীৰ পঢ়া-শুনা শেষ হৈ গ'ল । মানুহখিনিয়ে কি কৰি খাব গোটেইখিনি গৰীব । এনেকুৱা এজন মানুহ নাই যি ৩ মাহৰ পৰা ৬ মাহ বহি খাব পাৰিব তেনে মানুহ হাতীডুবিত নাই । প্ৰত্যেক মানুহৰে ১ কঠা, ২ কঠা, ৩ কঠা মাটি আছে । গতিকে এইখিনি মাটি উচ্ছেদ কৰি চৰকাৰে কৰিব কি তাত, সোণৰ খেতি কৰিব নেকি ? যদি সোণৰ খেতি কৰে আমি এৰি দিবলৈ বাধ্য আছো; কিন্তু আমাক গৰীয়া হিচাপে সংস্থাপন দিয়ক । উচ্ছেদিতসকসলক কোনোবা স্থানত ঠাইৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক ।"
কিয় মুছলমানকহে দিয়া হৈছে উচ্ছেদৰ জাননী ?
তেওঁ পুনৰ কয়, "হাতীডুবি গাঁওখনৰ চাৰিওফালে হিন্দু, মুছলমান, কছাৰী আমি বসবাস কৰি আছো । এইখনৰ সৰু সুৰা গাঁও । ইয়াত কোনো ধৰণৰ খেতি-বাতি কৰিবলৈ ১০ বিঘাও মাটি নাই । আটাইতকৈ পুৰণি গাঁও হাতীডুবি । বনাঞ্চলৰ ভিতৰত প্ৰথম মছজিদ হোৱা গাঁও হাতীডুবি । মছজিদতো জাননী দিছে । অকল মুছলমানৰ ওপৰতহে জাননী, বাকীসকলক দিয়া নাই । চৰকাৰলৈ প্ৰশ্ন যে অকল মুছলমানসকলকহে কিয় উচ্ছেদৰ জাননী দিয়া হ'ল ? অন্য জাতিৰো মানুহ আছিল তেওঁলোকক কিয় দিয়া হোৱা নাই ? কেইদিনমানৰ পূৰ্বে আমি গম পাইছিলো যে কিছুমান মানুহক জাননী দিছিল; কিন্তু পুনৰ ঘূৰাই লৈ গৈছিল । ইয়াতে বিহাৰী মানুহ আছে তেওঁলোকক কিয় জাননী দিয়া নাই। বিহাৰৰ পৰা অহা মানুহ খিলঞ্জীয়া কিন্তু গুৱাহাটী, নগাঁৱৰ পৰা অহা মানুহ বিদেশী ।"
আমাৰ বাবাৰ ১৯৫১ চনৰ লিগেচী আছে :
অন্য এজনে কয়, "মোৰ ঘৰ বৰদোৱাত আছিল । বাপ-মায়ে আগতেই মাটি বিক্ৰী কৰি খটম কৰি দিলে । আমি শুনিলো যে ইয়াতে ৰিজাৰ্ভ খুলিছে, গতিকে আমি ইয়ালৈ আহিলো । আমি ১৯৮০ চনতেই আহিলো । আজি ৪০-৪৫ বছৰ ইয়াতেই থাকি বুঢ়া হ'লো । আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালী ইয়াতেই জন্ম হৈছে । আমাৰ ক'তো যাবলৈ ৰাস্তা নাই । ক'তো মাটি নাই, আমি যাম ক'ত ? আমাৰ বাবাৰ ১৯৫১ চনৰ লিগেচী আছে । বৈধ মানুহ আমি, অবৈধ মানুহ নহয় । ভোট আমি হাতীডুবিত দিও ।"
সকলোতে জৰীপ কাৰ্য চলোৱাৰ দাবী আছুৰ :
সমান্তৰালকৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সৰুপথাৰ সমজিলাৰ বিষয়ববীয়া বিকাশ বৰাই কয়, "অসম-নাগালেণ্ড ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদ অভিযানৰ সফল সমাপ্তিৰ পিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদ অভিযান ১৮/১৯ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব প্ৰশাসনে । কোনো এজন ব্যক্তি বা এটাও ঘৰ থাকি যাব নোৱাৰে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছিলো । লগতে যিসমূহ গাঁৱত জৰীপ কাৰ্য চলোৱা নাই সেই গাঁওসমূহত শীঘ্ৰে জৰীপ কাৰ্য আৰম্ভ কৰি বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰিবলৈ ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছো ।"