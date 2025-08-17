ETV Bharat / state

উচ্ছেদ কৰি চৰকাৰে সোণৰ খেতি কৰিব নেকি ? বেদখলকাৰীৰ প্ৰশ্ন - URIAMGHAT EVICTION

উৰিয়ামঘাটত অচিৰেই চলিব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদ অভিযান । ৰেংমা বনাঞ্চলৰ ৫ খনকৈ গাঁৱত বেদখলকাৰীৰ চৰকাৰক প্ৰশ্ন ।

Notice of second phase eviction In Uriamghat
ৰেংমা বনাঞ্চলৰ ৫ খনকৈ গাঁৱত বেদখলকাৰীৰ চৰকাৰক প্ৰশ্ন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 17, 2025 at 9:04 PM IST

সৰুপথাৰ : উৰিয়ামঘাটত অচিৰেই চলিব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদ অভিযান । উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা বনাঞ্চলত প্ৰথম পৰ্যায়ত উচ্ছেদ অভিযান সমাপ্ত কৰাৰ পিছত এতিয়া প্ৰশাসনে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদৰ বাবে সাজু হৈছে । উচ্ছেদৰ দিন চূড়ান্ত হোৱা নাই যদিও দুই এদিনতে অভিযান চলাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে ৰেংমা বনাঞ্চলৰ ৫ খনকৈ গাঁৱত ।

অঞ্চলটোৰ ৰাণানগৰ, হাতীডুবি, দুৰ্গাপুৰ, মধুপুৰ আৰু হালধিবাৰী গাঁৱত চলিব উচ্ছেদ । ইতিমধ্যে বহু লোক ঘৰবাৰী ভাঙি সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি গৈছে; কিন্তু এতিয়াও বহু লোকে এৰি যোৱা নাই নিজৰ ঘৰ । হাতীডুবিত উচ্ছেদৰ জাননী লাভ কৰা লোকসকলে দাবী কৰিছে যে সীমান্তত হাতীডুবি গাঁওখনেই সৰ্বাধিক পুৰণি গাঁও । হাতীডুবি গাঁৱত বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখল কৰি বসতি স্থাপন কৰা একাংশ লোকে কি কয় ?

ৰেংমা বনাঞ্চলৰ ৫ খনকৈ গাঁৱত বেদখলকাৰীৰ চৰকাৰক প্ৰশ্ন (ETV Bharat Assam)

হাতীডুবি গাঁৱৰ এজন বেদখলকাৰীয়ে কয়, "২ নং হাতীডুবি গাঁৱৰ বিষয়ে কি কম ? ক'বলৈতো বহুত দুখৰ কথা । চাওঁক যিসকল লোক নগাঁৱৰ পৰা আহিছে, গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে এই লোকসকল বিদেশীত পৰিল; কিন্তু যিসকল লোক বাহিৰা দেশৰ পৰা আহিছে পাঞ্জাৱৰ পৰা আহিছে বা নেপালৰ পৰা আহিছে সেইসকলে খিলঞ্জীয়া পালে । এইবিলাক কথা মন্ত্ৰী মহোদয়ে চিন্তা কৰাতো উচিত আছিল ।"

উচ্ছেদ কৰি চৰকাৰে কি কৰিব ?

তেওঁ পুনৰ কয়, "যিসময়ৰ পৰা হাতীডুবিত প্ৰশাসনে জাননী দিছে, সেই সময়ৰ পৰাই ল'ৰা-ছোৱালীৰ পঢ়া-শুনা শেষ হৈ গ'ল । মানুহখিনিয়ে কি কৰি খাব গোটেইখিনি গৰীব । এনেকুৱা এজন মানুহ নাই যি ৩ মাহৰ পৰা ৬ মাহ বহি খাব পাৰিব তেনে মানুহ হাতীডুবিত নাই । প্ৰত্যেক মানুহৰে ১ কঠা, ২ কঠা, ৩ কঠা মাটি আছে । গতিকে এইখিনি মাটি উচ্ছেদ কৰি চৰকাৰে কৰিব কি তাত, সোণৰ খেতি কৰিব নেকি ? যদি সোণৰ খেতি কৰে আমি এৰি দিবলৈ বাধ্য আছো; কিন্তু আমাক গৰীয়া হিচাপে সংস্থাপন দিয়ক । উচ্ছেদিতসকসলক কোনোবা স্থানত ঠাইৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক ।"

Notice of second phase eviction In Uriamghat
উৰিয়ামঘাটত অচিৰেই চলিব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদ অভিযান (ETV Bharat Assam)

কিয় মুছলমানকহে দিয়া হৈছে উচ্ছেদৰ জাননী ?

তেওঁ পুনৰ কয়, "হাতীডুবি গাঁওখনৰ চাৰিওফালে হিন্দু, মুছলমান, কছাৰী আমি বসবাস কৰি আছো । এইখনৰ সৰু সুৰা গাঁও । ইয়াত কোনো ধৰণৰ খেতি-বাতি কৰিবলৈ ১০ বিঘাও মাটি নাই । আটাইতকৈ পুৰণি গাঁও হাতীডুবি । বনাঞ্চলৰ ভিতৰত প্ৰথম মছজিদ হোৱা গাঁও হাতীডুবি । মছজিদতো জাননী দিছে । অকল মুছলমানৰ ওপৰতহে জাননী, বাকীসকলক দিয়া নাই । চৰকাৰলৈ প্ৰশ্ন যে অকল মুছলমানসকলকহে কিয় উচ্ছেদৰ জাননী দিয়া হ'ল ? অন্য জাতিৰো মানুহ আছিল তেওঁলোকক কিয় দিয়া হোৱা নাই ? কেইদিনমানৰ পূৰ্বে আমি গম পাইছিলো যে কিছুমান মানুহক জাননী দিছিল; কিন্তু পুনৰ ঘূৰাই লৈ গৈছিল । ইয়াতে বিহাৰী মানুহ আছে তেওঁলোকক কিয় জাননী দিয়া নাই। বিহাৰৰ পৰা অহা মানুহ খিলঞ্জীয়া কিন্তু গুৱাহাটী, নগাঁৱৰ পৰা অহা মানুহ বিদেশী ।"

Notice of second phase eviction In Uriamghat
উৰিয়ামঘাটত অচিৰেই চলিব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদ অভিযান (ETV Bharat Assam)

আমাৰ বাবাৰ ১৯৫১ চনৰ লিগেচী আছে :

অন্য এজনে কয়, "মোৰ ঘৰ বৰদোৱাত আছিল । বাপ-মায়ে আগতেই মাটি বিক্ৰী কৰি খটম কৰি দিলে । আমি শুনিলো যে ইয়াতে ৰিজাৰ্ভ খুলিছে, গতিকে আমি ইয়ালৈ আহিলো । আমি ১৯৮০ চনতেই আহিলো । আজি ৪০-৪৫ বছৰ ইয়াতেই থাকি বুঢ়া হ'লো । আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালী ইয়াতেই জন্ম হৈছে । আমাৰ ক'তো যাবলৈ ৰাস্তা নাই । ক'তো মাটি নাই, আমি যাম ক'ত ? আমাৰ বাবাৰ ১৯৫১ চনৰ লিগেচী আছে । বৈধ মানুহ আমি, অবৈধ মানুহ নহয় । ভোট আমি হাতীডুবিত দিও ।"

Notice of second phase eviction In Uriamghat
উৰিয়ামঘাটত অচিৰেই চলিব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদ অভিযান (ETV Bharat Assam)

সকলোতে জৰীপ কাৰ্য চলোৱাৰ দাবী আছুৰ :

সমান্তৰালকৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সৰুপথাৰ সমজিলাৰ বিষয়ববীয়া বিকাশ বৰাই কয়, "অসম-নাগালেণ্ড ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদ অভিযানৰ সফল সমাপ্তিৰ পিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদ অভিযান ১৮/১৯ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব প্ৰশাসনে । কোনো এজন ব্যক্তি বা এটাও ঘৰ থাকি যাব নোৱাৰে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছিলো । লগতে যিসমূহ গাঁৱত জৰীপ কাৰ্য চলোৱা নাই সেই গাঁওসমূহত শীঘ্ৰে জৰীপ কাৰ্য আৰম্ভ কৰি বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰিবলৈ ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছো ।"

