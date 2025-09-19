উত্তৰ-পূব ভাৰত মহোৎসৱ ২০২৫: ছিংগাপুৰত হ'ব সংস্কৃতি, বাণিজ্য আৰু পৰ্যটনৰ চৰ্চা
দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ছিংগাপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব উত্তৰ-পূব ভাৰত মহোৎসৱ ২০২৫ ।
গুৱাহাটী : আজি শুভাৰম্ভ হ'ব বহু প্ৰত্যাশিত চতুৰ্থ উত্তৰ-পূব ভাৰত মহোৎসৱ (এন ই আই এফ) ২০২৫ৰ । ছানটেক ছিংগাপুৰ কনভেনচন এণ্ড এক্সিবিচন চেণ্টাৰৰ ৪০৪-৪০৫ নম্বৰ হলত অনুষ্ঠিত হ'ব এই মহোৎসৱ । ইয়াৰ দ্বাৰা ছিংগাপুৰত প্ৰদৰ্শন হ'ব উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ সংস্কৃতি, বাণিজ্য আৰু পৰ্যটন । ভাৰত-ছিংগাপুৰৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্ক আৰু ভাৰত-আছিয়ান পৰ্যটন বৰ্ষৰ ৬০ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানটোৱে উচ্চ পৰ্যায়ৰ আদান-প্ৰদানক সজীৱ কৰিব, যাৰ লক্ষ্য হৈছে দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ সৈতে ভাৰতৰ প্ৰাকৃতিক সেতু হিচাপে উত্তৰ-পূব ভাৰতক স্থান দিয়া ।
উদ্বোধনী কাৰ্যসূচীত ছিংগাপুৰ চৰকাৰৰ নেতা, কূটনীতিবিদ আৰু উদ্যোগপতিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব । উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰি বাণিজ্য, যোগাযোগ আৰু সাংস্কৃতিক সহযোগিতাৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা কৰিব ।
ইফালে ২০-২১ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এই মহোৎসৱৰ মূল অনুষ্ঠানসমূহ আয়োজন কৰা হ'ব । যিবোৰ জনসাধাৰণৰ বাবে মুকলি আৰু বিনামূলীয়া হ'ব । ১১ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ বাণিজ্য আৰু পৰ্যটন প্ৰদৰ্শনীৰ আয়োজন কৰা হ'ব । য'ত উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ বিষয়বস্তুক উপস্থাপন কৰা হ'ব । তাৰ ভিতৰত থাকিব জি আই টেগ লাভ কৰা কৃষি উদ্যান শস্য আৰু জৈৱিক সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসম চাহৰ অভিজ্ঞতা, বঁটা বিজয়ী শিপিনীৰ হস্ততাঁত আৰু হস্তশিল্প আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ গন্তব্যস্থান আৰু উৎসৱ ।
উত্তৰ-পূব অঞ্চলত বিনিয়োগৰ প্ৰসাৰৰ বাবে ছিংগাপুৰৰ শীৰ্ষ উদ্যোগপতিসকলৰ সৈতে এক মত বিনিময় কাৰ্যসূচীৰো আয়োজন কৰা হ'ব । এই অধিৱেশনত অঞ্চলটোৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
পৰ্যটন আৰু বাণিজ্যৰ ওপৰত একচেটিয়া প্ৰদৰ্শনীসমূহে ভাৰত আৰু ছিংগাপুৰৰ আগশাৰীৰ ট্যুৰ অপাৰেটৰ, ক্ৰেতা আৰু উদ্যোগীসকলক আতিথ্য, কৃষি, বস্ত্ৰশিল্প আৰু সৃষ্টিশীল খণ্ডত নতুন অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তুলিবলৈ আহ্বান জনাব ।
২০ ছেপ্টেম্বৰত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ফেশ্বন শ্ব' আদি অনুষ্ঠিত হ'ব । য'ত বিহু, সত্ৰীয়া, হোজাগিৰি আৰু নাগালেণ্ডৰ যুদ্ধ নৃত্যৰ দৰে পৰম্পৰাগত নৃত্য, ছিংগাপুৰত প্ৰব্ৰজনকাৰী গোটৰ নৃত্য পৰিৱেশন, ভাৰত ৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হ'ব ।
বোম্পি ৰিৰাম (অৰুণাচল প্ৰদেশ), চিমি অংমু ভুটিয়া (ছিকিম), ডেনিয়েল ছিয়েম (মেঘালয়) আৰু আৰ্বিন টনজাম (মণিপুৰ)কে ধৰি শীৰ্ষ ডিজাইনাৰসকলে তেওঁলোক ডিজাইন প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে সংগীত পৰিৱেশন কৰিব ।
বেংকক আৰু হো চি মিন চহৰত অনুষ্ঠিত হোৱা পূৰ্বৰ সংস্কৰণৰ সফলতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই মহোৎসৱৰ জৰিয়তে উত্তৰ-পূব ভাৰত-আছিয়ান সংযোগ ছিংগাপুৰলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰা হৈছে ।
উত্তৰ-পূব ভাৰত মহোৎসৱৰ মুখ্য আয়োজক শ্যামকানু মহন্তই কয়, "এই উৎসৱ কেৱল সংস্কৃতি বা বাণিজ্যৰ প্ৰদৰ্শনী নহয়-ই এক লক্ষ্যৰ ফল । উত্তৰ-পূব ভাৰতে দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ সৈতে স্থায়ী আৰু অৰ্থপূৰ্ণভাৱে জড়িত হ'বলৈ সাজু । গতিশীল পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ সৈতে ছিংগাপুৰে আমাৰ শিল্পী, উদ্যোগী, সংগীতজ্ঞ, আৰু...ডিজাইনাৰসকলক এক মঞ্চ দিছে । আমি নিশ্চিত যে উত্তৰ-পূব ভাৰত মহোৎসৱে সহযোগিতাৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিব আৰু আমাৰ অঞ্চল আৰু আছিয়ানৰ মাজত দীৰ্ঘম্যাদী অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তুলিব ।"
