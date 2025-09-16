ETV Bharat / state

দেশজুৰি চৰ্চিত নগাঁৱৰ দুই মমতাময়ী নাৰ্ছক সম্বৰ্ধনা

ভূমিকম্পৰ সময়ত নিজৰ জীৱনৰ কথা পাহৰি দুই নৱজাতকক সুৰক্ষা দি দেশজুৰি চৰ্চিত নগাঁৱৰ দুগৰাকী নাৰ্ছ ।

Two compassionate nurses from Nagaon honoured
নগাঁৱৰ দুই মমতাময়ী নাৰ্ছক সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2025 at 6:36 PM IST

2 Min Read
নগাঁও: অসমৰ স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক অসাধাৰণ দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰা দুই সাহসী তথা মমতাময়ী নাৰ্ছক জনোৱা হ’ল সম্বৰ্ধনা । ভূমিকম্পৰ প্ৰচণ্ড জোকাৰণিৰ সময়তো নিজৰ জীৱনৰ কথা পাহৰি দুটা নৱজাতকক সুৰক্ষিত কৰাৰ আপ্ৰাণ চেষ্টাত ব্ৰতী হৈ দুগৰাকী নাৰ্ছে তেওঁলোকৰ কৰ্তব্যপৰায়ণতা আৰু দায়িত্ববোধৰ জৰিয়তে সকলোকে মুগ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

দেশজুৰি চৰ্চিত এই দুই নাৰ্ছৰ দায়িত্বতবোধৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে নাৰ্ছ দুগৰাকী কৰ্মৰত হৈ থকা নগাঁৱৰ আদিত্য নাৰ্ছিংহোম কৰ্তৃপক্ষই । নাৰ্ছ দুগৰাকীৰ লগতে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যেই দুয়োগৰাকী নাৰ্ছৰ প্ৰশংসা কৰি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে নাৰ্ছিংহোম কৰ্তৃপক্ষই ।

TWO NURSES FROM NAGAON HONOURED
পৰিস্মিতা বৰা আৰু লক্ষীমণি দাসক সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat Assam)

ঘটনাটো দেওবাৰে বিয়লিৰ । বিয়লি হঠাৎ ৰিখটাৰ স্কেলত ৫.৮ প্ৰাবল্যৰ এটা ভূমিকম্পই ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি কৰিছিল আতংকৰ । ভূমিকম্পৰ ফলত নগাঁও জিলাৰেই বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ঘৰ, দোকান আদিৰ দেৱালত মেলিছিল বৃহৎ বৃহৎ ফাট ।

TWO NURSES FROM NAGAON HONOURED
নগাঁৱৰ দুই মমতাময়ী নাৰ্ছক সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat Assam)

এই ভূমিকম্পৰ সময়ত নগাঁৱৰ আদিত্য নাৰ্ছিংহোমৰ আই চি ইউত আছিল তিনিটিকৈ নৱজাতক । ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিত সকলোৱে নিজৰ প্ৰাণৰ মমতাত দৌৰা-দৌৰি কৰাৰ সময়ত নাৰ্ছিংহোমখনৰ দুগৰাকী নাৰ্ছ পৰিস্মিতা বৰা আৰু লক্ষীমণি দাসে নিজৰ জীৱনৰ কথা পাহৰি দৌৰি মূহূৰ্তৰ ভিতৰত উপস্থিত হৈছিল নৱজাতক তিনিটিৰ কাষত । যি দৃশ্য সমগ্ৰ দেশজুৰি চৰ্চিত হৈ পৰিছিল ।

TWO NURSES FROM NAGAON HONOURED
নগাঁৱৰ দুই মমতাময়ী নাৰ্ছক সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat Assam)

নাৰ্ছ দুগৰাকীয়ে দেখুওৱা এই সাহসিকতা আৰু দায়িত্বপৰায়ণতাৰ স্বীকৃতি হিচাপে আদিত্য নাৰ্ছিংহোমৰ কৰ্তৃপক্ষই আজি এক সুন্দৰ সভাৰ আয়োজন কৰি দুয়োগৰাকী নাৰ্ছক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে । নাৰ্ছ দুগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰি নাৰ্ছিংহোমখনৰ স্বত্বাধিকাৰী জে পি নাথে ই টিভি ভাৰতক কয়, “আমাৰ নাৰ্ছিংহোমত কৰ্তব্যৰত দুগৰাকী নাৰ্ছ পৰিস্মিতা বৰা আৰু লক্ষীমণি দাসে ভয়ংকৰ ভূমিকম্পৰ সময়ত দায়িত্ববোধৰ যি নিদৰ্শন দেখুৱালে সেয়া সঁচাকৈয়ে শলাগ ল’বলগীয়া । কিয়নো নাৰ্ছ দুগৰাকীয়ে নিজৰ জীৱনৰ কথা পাহৰি নৱজাতক তিনিটিৰ সুৰক্ষাৰ কথা ভাবি এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দেখুৱালে । এই দুগৰাকী নাৰ্ছৰ লগতে আন স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলকো উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে নাৰ্ছিংহোমৰ সভাকক্ষত এক সভাৰ আয়োজন কৰি দুয়োকে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হৈছে ।”

TWO NURSES FROM NAGAON HONOURED
পৰিস্মিতা বৰা আৰু লক্ষীমণি দাস (ETV Bharat Assam)

ভূমিকম্পৰ সময়ত নিজৰ প্ৰাণৰ কথা নাভাবি পৰিস্মিতা বৰা আৰু লক্ষীমণি দাসে দেখুওৱা নিদৰ্শন আৰু কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা সম্বৰ্ধনাই স্বাস্থ্যসেৱাৰ সৈতে জড়িত সকলোকে নিশ্চয় প্ৰেৰণা যোগাব !

