প্ৰাণৰ শিল্পীক অকালতে হেৰুৱাই ৰাইজ অহা নাই পূজাৰ বজাৰলৈ: উৰুঙা ফাঁচী বজাৰ

দুৰ্গা পূজাৰ বাবে ফাঁচী বজাৰত গ্ৰাহকৰ নাই ভিৰ । শোকত ভাগি পৰা অনুৰাগীৰ নাই সঁহাৰি ।

দুৰ্গা পূজাৰ বাবে ফাঁচী বজাৰত গ্ৰাহকৰ নাই ভিৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 26, 2025 at 8:33 PM IST

2 Min Read
গুৱাহাটী : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ আজি আঠ দিন । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক শোকস্তব্ধ ৰাজ্যবাসী । এই শোকৰ বাবেই শাৰদীয় দুর্গোৎসৱলৈ মাজত এটা দিন যদিও ৰাজ্যবাসীৰ মাজত নাই কোনো উৎসাহ-উদ্দীপনা । মহান শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ শোকৰ প্ৰভাৱ মহানগৰীৰ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপৰ লগতে দোকান-বজাৰ, শ্বপিং মল আদিতো ব্যাপকভাৱে পৰিছে ।

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাণিজ্যিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ ফাঁচী বজাৰত কাপোৰৰ বজাৰত নাই ভিৰ । শোকত ভাগি পৰা অনুৰাগীয়ে এইবাৰ পূজাত নিজৰ পচন্দৰ কাপোৰসাজ কিনিবলৈ ওলাই অহা নাই । বিগত বৰ্ষবোৰত ১০-১৫ দিন আগৰে পৰাই পূজাৰ বজাৰ আৰম্ভ হয় যদিও এইবাৰ একেবাৰে পূজাৰ বজাৰ সেৰেঙা । এই সন্দৰ্ভত ফাঁচী বজাৰৰ ব্যৱসায়ী এদনে কয়,"জুবিন গাৰ্গ আমাৰ প্ৰিয় শিল্পী আছিল । তেওঁৰ মৃত্যুত আমাৰো বেয়া লাগি আছে । উপাই নাপায় বাবে দোকান খুলিছো । শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ চাৰিদিন বজাৰ বন্ধৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে দোকান খুলিছো যদিও গ্ৰাহক একেবাৰেই নাই । দুপৰীয়া ১২ বজালৈ বহনি কৰিব পৰা নাই ।"

কাপোৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ ব্যৱসায়ৰ সময় পূজা আৰু বিহু । এইবাৰ পূজাৰ বজাৰ একেবাৰে সেৰেঙা । গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ গ্ৰাহকো এইবাৰ অহা নাই । তেওঁ লগতে কয়, "আগতে ১০-১৫ দিন আগৰ পৰা পূজাৰ বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ বাঢ়ে । এইবাৰ পূজাৰ বাবে বহু কাপোৰ মজুত ৰাখিছিলো, সেই অনুসৰি বিক্ৰী একেবাৰে সেৰেঙা । প্ৰিয় শিল্পী জুবিনক হেৰুৱাই সকলোৱে দুখত আছে । পূজা বছৰে বছৰে আহিব; কিন্তু জুবিন ঘূৰি নাহে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে ।"

উল্লেখ্য যে বিগত বৰ্ষবোৰত পূজাৰ এদিন-দুদিন পূৰ্বে ফাঁচী বজাৰত হাজাৰ হাজাৰ গ্ৰাহকৰ সমাগম ঘটে । ব্যৱসায়ীসকলৰো ইমান ব্যস্ততা বাঢ়ে যে তেওঁলোকৰ কথা কবলৈ সময় নাথাকে ৷ কিন্তু এইবাৰ ফাঁচী বজাৰত একেবাৰেই বিপৰীত ছবি ।

