মহিলাৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ বাবে এক উদ্যোগ 'নিৰ্ময়ী'; কেয়াৰ ইউ ৩৬৫-ৰ বিশেষ পদক্ষেপ - NIRMAYEE

মহিলাৰ স্বাস্থ্য সজাগতাৰ বাবে এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ এটা সংগঠনৰ । 'নিৰ্ময়ী'ৰ এই পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত সাংবাদিক কুলগীতা সাউদৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

Nirmayee
মহিলাৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ বাবে এক উদ্যোগ 'নিৰ্ময়ী' (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 12, 2025 at 8:27 PM IST

5 Min Read

গুৱাহাটী : চেনিটাৰী নেপকিন মহিলাসকলৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ । মাহেকীয়া ঋতুচক্ৰৰ সময়ছোৱাত মহিলাসকলৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে চেনিটাৰী নেপকিনে । মহিলাৰ মাহেকীয়াৰ সময়ত চেনিটাৰী নেপকিন ব্যৱহাৰে অনাকাংক্ষিত ৰোগ, সংক্রমণ ৰোধ কৰাত সহায় কৰে ।

কিন্তু পিছপৰা অঞ্চল আৰু গ্ৰামাঞ্চলৰ বহু মহিলাই এতিয়াও চেনিটাৰী নেপকিন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় । অৰ্থনৈতিক সংকট, সচেতনতাৰ অভাৱকে ধৰি বিভিন্ন কাৰণত বহু মহিলাই কাপোৰৰ টুকুৰা ব্যৱহাৰ কৰে, যাৰ ফলত বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই দেখা দিয়ে ।

মহিলাৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ বাবে এক উদ্যোগ 'নিৰ্ময়ী' (ETV Bharat Assam)

এই পিছপৰা অঞ্চলবোৰত মাহেকীয়া ঋতুচক্ৰৰ সময়ত পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ ওপৰত মহিলাসকলৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰি আহিছে 'কেয়াৰ ইউ ৩৬৫' (Care U 365) নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে ।

Nirmayee
চেনিটাৰী নেপকিন প্ৰস্তুত ব্যস্ত সংস্থাটোৰ সদস্যসকল (ETV Bharat Assam)

এই কেয়াৰ ইউ ৩৬৫ৰ অধীনতে পৰিচালিত হৈ আছে 'নিৰ্ময়ী' নামৰ এটা শাখা । এই নিৰ্ময়ীৰ অধীনতে প্ৰস্তুত কৰা হয় চেনিটাৰী নেপকিন ।

Nirmayee
নিৰ্ময়ী চেনিটাৰী নেপকিন (ETV Bharat Assam)

কেতিয়া স্থাপন হৈছিল 'নিৰ্ময়ী' (Nirmayee)

মাহেকীয়া ঋতুচক্ৰৰ সময়ত পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ ওপৰত মহিলাসকলৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ উপৰি কেয়াৰ ইউ ৩৬৫ নামৰ সংস্থাটোৱে ২০২২ চনৰ পৰাই চেনিটাৰী নেপকিন প্ৰস্তুত কৰি পিছপৰা অঞ্চলৰ মহিলাসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰি অহিছে । সংস্থাটোৱে ২০২২ চনত মহানগৰীৰ বোন্দাত 'নিৰ্ময়ী' (Nirmayee) নামেৰে এটা সৰু চেনিটাৰী নেপকিন প্ৰস্তুতৰ ইউনিট স্থাপন কৰে ।

Nirmayee
নিৰ্ময়ী চেনিটাৰী নেপকিন (ETV Bharat Assam)

বিগত তিনিবছৰ ধৰি এটা ছেমি অটোমেটিক মেচিনেৰে চেনিটাৰী নেপকিন প্ৰস্তুত কৰি আহিছে এই ইউনিটটোৱে । আনহাতে, এই ইউনিটটোৰ জৰিয়তে কেইবাগৰাকীও মহিলাই কৰ্মসংস্থাপনো লাভ কৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত কেয়াৰ ইউ ৩৬৫-ৰ কৰ্তৃপক্ষই কি কয়

কেয়াৰ ইউ ৩৬৫-ৰ সভাপতি ভৃগু বৰঠাকুৰে কয়, "২০১৩ চনত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল আমাৰ সংস্থাটোৱে । আমি বিভিন্ন দিশত কাম কৰি আছোঁ । দৃষ্টিহীন ক্ৰিকেট, ফুটবলৰ ওপৰত কাম কৰি থকাৰ উপৰি 'আহাৰ' নামেৰে খাদ্য বিতৰণ, শিশুগৃহ আৰু 'স্কুল বাপচি' নামৰ কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ ওপৰত কাম কৰি আহিছো । এই প্ৰকল্পবোৰৰ ভিতৰত আমাৰ এটা ব্যতিক্ৰমী ইউনিট আছে ।"

Nirmayee
প্ৰস্তুত কৰা চেনিটাৰী নেপকিন (ETV Bharat Assam)

নিৰ্ময়ী সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "'লেডিজ চাৰ্ক'ল ইণ্ডিয়া' নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থা এটাৰ সহযোগত ২০২২ চনত নিৰ্ময়ী নামেৰে এটা চেনিটাৰী নেপকিন প্ৰস্তুতৰ ইউনিট প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলো । এই ইউনিটোৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে মহিলাসকলৰ মাজত মাহেকীয়া চক্ৰৰ সময়ত পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ ওপৰত সজাগতা বৃদ্ধি কৰা ।"

Nirmayee
চেনিটাৰী নেপকিন প্ৰস্তুত কৰা মেচিন (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰতিমাহে ১৫০০-২০০০ পেকেট চেনিটাৰী নেপকিন প্ৰস্তুত কৰা হয় । ইয়াত প্ৰস্তুত কৰা নেপকিনবোৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ মহিলাসকলৰ মাজত বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰা হয় । কাৰ্বি আংলং, বিশ্বনাথ, চাহ বাগানৰ অঞ্চলবোৰত, মিজোৰামত বিতৰণ কৰাৰ উপৰি গুৱাহাটীৰ বস্তি অঞ্চলতো বিতৰণ কৰি অহা হৈছে । পৰৱৰ্তী সময়ত চেনিটাৰী নেপকিন প্ৰস্তুতৰ বোন্দাৰ ইউনিটটো ডাঙৰকৈ কৰাৰ উপৰি চতিয়াৰ ঘাঁহীত এটা চেনেটাৰী নেপকিন প্ৰস্তুতৰ ইউনিট প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে ।"

ইউনিটটোত চেনেটাৰী নেপকিবোৰ কিদৰে প্ৰস্তুত কৰা হয়

কেয়াৰ ইউ ৩৬৫-ৰ প্ৰকল্প সঞ্চালক সুশীল পৰেলে কয়, "নিৰ্ময়ী ইউনিটটো তিনি বছৰ ধৰি চলি আছে । প্ৰতিদিনে ১৫০০-২০০০ পেকেট চেনিটাৰী নেপকিন প্ৰস্তুত কৰা হয় । এই পেডবোৰ বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰা হয় । তদুপৰি, কোনো সংস্থাই বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰিবৰ বাবে অৰ্ডাৰ দিলে ন্যূনতম মূল্যত নেপকিনৰ পেকেডবোৰ দিয়া হয় । ইয়াৰ পৰা পোৱা ধনেৰে নেপকিন বনাবলৈ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীবোৰ ক্ৰয় কৰাৰ লগতে এই ইউনিটোৰ লগত জড়িত থকা মহিলাসকলক দিয়া হয় ।"

Nirmayee
চেনিটাৰী নেপকিন প্ৰস্তুত ব্যস্ত সংস্থাটোৰ সদস্যসকল (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "এই ইউনিটোৰ লগত জড়িত হৈ প্ৰায় ১০ গৰাকীকৈ মহিলা স্বাৱলম্বী হৈছে । এই ইউনিটোত বোন্দা অঞ্চলৰ ১০ গৰাকীকৈ মহিলা জড়িত হৈ থকাৰ উপৰি আমাৰ সংস্থাটোৰ সদস্যসকলৰ উপৰি ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ বাবে অহাসকলেও সহায় কৰে ।"

আনহাতে, সংস্থাটোৰ সদস্য সৃষ্টিলিনা শইকীয়াই কয়, "মই এই সংস্থাটোৰ লগত ২০২৩ চনৰ পৰা জড়িত হৈ আছো । প্ৰথমে এই ইউনিটটো ১০ গৰাকী মহিলাৰে আৰম্ভ হৈছিল । বৰ্তমান এই ইউনিটোৰ লগত কেইবাগৰাকীও মহিলাৰ লগতে আমাৰ সদস্য আৰু ইণ্টাৰ্ণশ্বিপলৈ অহাসকল জড়িত হৈ আছে ।"

Nirmayee
চেনিটাৰী নেপকিন প্ৰস্তুত ব্যস্ত সংস্থাটোৰ সদস্যসকল (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "আমি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে ভঙাগড়, নাৰেংগী আৰু বোন্দা অঞ্চলত থকা পিছপৰা অঞ্চলৰ মহিলাসকলৰ মাজত চেনিটাৰী নেপকিন বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰাৰ উপৰি মহিলাসকলক মাহেকীয়া চক্রৰ সময়ত স্বাস্থ্যৰ যতনত পেডৰ সঠিক ব্যৱহাৰ আদিৰ বিষয়ে সজাগতা শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হয় । কিয়নো বৰ্তমানো এনেকুৱা কিছু অঞ্চল আছে, য'ত মাহেকীয়া চক্ৰৰ সময়ত কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰে । চেনিটাৰী নেপকিন ব্যৱহাৰৰ প্ৰতি ভ্ৰান্ত ধাৰণা আছে ।"

Nirmayee
চেনিটাৰী নেপকিন প্ৰস্তুত কৰা মেচিন (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে এনেধৰণৰ পদক্ষেপৰ ফলত বহু মহিলাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনিটাৰী পেড ব্যৱহাৰ আৰম্ভ কৰিছে । ইয়াৰ ফলত স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ সৈতে আত্মবিশ্বাসো বৃদ্ধি পাইছে । সামাজিক সংকোচ আৰু ভুল ধাৰণা কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে ।

