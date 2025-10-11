ETV Bharat / state

উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেৰ বৃহৎ ঘোষণা

অহা ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা কেইবাখনো ৰে'ল বাতিল আৰু ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হ্ৰাস কৰা হৈছে । কিন্তু কিয় ?

গুৱাহাটী : ৰে'লযাত্ৰীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ । বিশেষকৈ উত্তৰ-পূব তথা অসমৰ যাত্ৰীৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ । অহা ডিচেম্বৰ মাহত বা শীতৰ বন্ধত যদি আপুনি পৰিয়ালৰ সৈতে ৰে'লেৰে ভাৰতৰ অন্য স্থানলৈ ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবি আছে, তেনেহ'লে এই খবৰ আপোনাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । অহা ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা নচলিব কেইবাখনো যাত্ৰীবাহী এক্সপ্ৰেছ ৰে'ল ।

উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেই কেইবাখনো ৰে'ল বাতিল আৰু ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হ্ৰাস কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । সেই ৰে'লসমূহৰ ভিতৰত ডিব্ৰুগড়-চণ্ডীগড় এক্সপ্ৰেছ, কামাখ্যা-গয়া এক্সপ্ৰেছ, কামাখ্যা-আনন্দ বিহাৰ টাৰ্মিনেল এক্সপ্ৰেছ, আলিপুৰদুৱাৰ-দিল্লী ছিকিম মহানন্দ এক্সপ্ৰেছ, নিউ জলপাইগুৰি-নতুন দিল্লী এক্সপ্ৰেছ অন্তৰ্ভুক্ত আছে । অৱশ্যে ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা ৩ মাৰ্চলৈহে এই বাতিল বা ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হ্ৰাস কাৰ্যকৰী হ'ব । এই সময়ছোৱাত কুঁৱলীৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শুকুৰবাৰে উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেই এই কথা ঘোষণা কৰে । এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে দেশৰ উত্তৰ আৰু পূব প্ৰান্তত শীতকালত নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত আৰু কাৰ্যকৰী দক্ষতা বজাই ৰখাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।

বিবৃতিত উল্লেখ আছে, "আগন্তুক কুঁৱলীৰ বতৰত মসৃণ আৰু নিৰাপদ ৰে'লৰ পৰিচালনা নিশ্চিত কৰিবলৈ উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেই ২০২৫ চনৰ ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ৩ মাৰ্চলৈকে নিৰ্বাচিত ৰে'ল বাতিল আৰু ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । উত্তৰ আৰু পূব ভাৰতত কুঁৱলীৰ বাবে দৃশ্যমানতা হ্ৰাস পোৱা সময়ছোৱাত সুৰক্ষা, সময়োপযোগিতা আৰু কাৰ্য্যকৰী দক্ষতা বজাই ৰখা এই সক্ৰিয় ব্যৱস্থাসমূহৰ লক্ষ্য ।"

বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে যে ৰে'লসমূহৰ বাতিল আৰু ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হ্ৰাস পোৱাৰ সবিশেষ আই আৰ চি টি চিৰ ৱেবছাইটত আৰু এন টি ই এছৰ জৰিয়তে উপলব্ধ আৰু এন এফ আৰৰ সামাজিক মাধ্যম প্লেটফৰ্মতো উল্লেখ কৰা হৈছে ।

