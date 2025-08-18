গুৱাহাটী: "... এইটো এটা এক্সিডেণ্ট । চাওক, গাড়ী এক্সিডেণ্ট হয়, সেই কাৰণে গাড়ী এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত সেইদিনাৰ পৰা ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি নিদিওঁতো । এৰোপ্লেনৰো এক্সিডেণ্ট হৈছে । তাৰ ৫ মিনিট পিছতে আন এখন কিন্তু উৰি গৈছে । গতিকে সেইটো হ'ল এটা এক্সিডেণ্ট । গতিকে আপুনি এক্সিডেণ্টৰ ভয়ত যদি... ।" এয়া হ'ল গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ অধ্যক্ষৰ এক অদ্ভূত মন্তব্য । আই চি চি ইউৰ বিছনাৰ পৰা পৰি নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক গাড়ী-বিমান দুৰ্ঘটনাৰ সৈতে তুলনা ৰাজ্যৰ চৰকাৰী চিকিৎসা খণ্ডৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ জি এম চি এইচৰ অধ্যক্ষৰ ।
গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত কৰুণ ঘটনা । এইবাৰ এই কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে জি এম চি এইচৰ শিশু ৱাৰ্ডত । দুৰ্ঘটনাবশতঃ শিশুৰ ইনটেনচিভ কেয়াৰ ইউনিটৰ বিছনাৰ পৰা পৰি মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় এটি নৱজাতকে ।
আনহাতে, গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আন দুটি সদ্যোজাত । ৰাজ্যৰ চৰকাৰী চিকিৎসা খণ্ডৰ অন্যতম কেন্দ্ৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত সংঘটিত এই ঘটনাই এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । লগতে জি এম চি এইচ কৰ্তৃপক্ষৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।
এগৰাকী মাতৃয়ে ৯ মাহ গৰ্ভত ৰাখি এটা সন্তান জন্ম দিয়ে । বহু আশা, বহু সপোন লৈ সন্তান এটাৰ জন্ম হয় । কিন্তু হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষৰ এটা ভুলৰ বাবে এটি পৰিয়ালৰ এটি সপোন সোমবাৰে কলিতে মৰহি যোৱাৰ দৰে এক নিৰ্মম ঘটনা সংঘটিত হয় জি এম চি এইচত । এই মৰ্মান্তিক ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ তৃতীয় মহলাৰ প্ৰসূতি বিভাগৰ শিশু আই চি ইউত ।
লগতে অভিযোগ উঠিছে, হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ বাবেই আই চি ইউ বিছনাত ওলমি থাকি প্ৰাণবায়ু উৰি গ'ল চাৰিদিনীয়া নিষ্পাপ শিশুটিৰ । আনহাতে, একেখন বিছনাতে থকা দুটাকৈ শিশু আহত হয় । এই ঘটনাই হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ লগতে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী স্বাস্থ্য খণ্ডৰ ফোঁপোলা স্বৰূপো উদঙাই দিছে ।
কিন্তু এই ঘটনাটো যেন এক সাধাৰণ দুৰ্ঘটনাহে তেনেদৰে মন্তব্য কৰিছে জি এম চি এইচৰ অধ্যক্ষ ডাঃ অচ্যুত বৈশ্যই । নিজৰ গাফিলতি ঢাকিবৰ বাবে এই ঘটনাটো বিমান দুৰ্ঘটনা, পথ দুৰ্ঘটনাৰ লগত তুলনা কৰিছে হাস্পতালত কৰ্তৃপক্ষই ।
কেতিয়া জন্ম হৈছিল সন্তানটিৰ
১৫ আগষ্টৰ দিনা নুনমাটিৰ বিজয় নগৰৰ উৎপল বৰদলৈ আৰু স্মিতা ডেকাৰ কন্যা সন্তান এটা জন্ম হৈছিল জি এম চি এইচত । সন্তানটিৰ জণ্ডিছ হোৱা বাবে ১৬ আগষ্টত আই চি ইউত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । কিন্তু সোমবাৰে পুৱা ৬.১৫ মান বজাত যেতিয়া পিতৃয়ে শিশুটিক চাবলৈ আই চি ইউলৈ গৈছিল, তেতিয়া আই চি ইউৰ বাহিৰত হাহাকাৰ লাগে । তেওঁ জানিব পাৰে যে একেলগে থকা তিনিটা শিশু আই চি ইউৰ বিছনাৰ পৰা পৰিছে ।
তাৰে এটা শিশু ওলমি আছে আৰু আন দুটি শিশুৰ এটাই মূৰত আৰু আনটো শিশুৱে বুকুত আঘাত পাইছে । এই কথা জনায় মৃত শিশুটিৰ পিতৃয়ে ।
তেওঁ কয়, "মোৰ প্ৰথম সন্তান । কালি দুপৰীয়ালৈ হাঁহি থকা শিশুটিৰ আজি কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল । উচিত তদন্ত হ'ব লাগে । নিশা আই চি ইউৰ কৰ্তব্যত থকা ডাঃ পূজা শইকীয়াকে ধৰি সকলোৰে ওপৰত তদন্ত হ'ব লাগে । নিকাভাৱে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা হ'ব লাগে । সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ ওপৰত ভঙাগড় থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ ।"
আনহাতে, শিশুটিৰ খুৰাকে কয়, "জি এম চি এইচৰ অধ্যক্ষই তদন্ত কৰিম বুলি আশ্বস্ত কৰিছে । কিন্তু আমি অধ্যক্ষৰ কথাত আশ্বস্ত নহয় । এটা সাধাৰণ দুৰ্ঘটনাৰ দৰে দেখাইছে । পথ দুৰ্ঘটনা, হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ লগত তুলনা কৰিছে । সেইটো আমি মানি নলওঁ । আমাৰ সপোন, এটা আশা নোহোৱা হ'ল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "জি এম চি এইচলৈ আহি কাৰো যাতে আশা মৰহি নাযায় তাৰবাবে উচিত তদন্ত হ'ব লাগিব । মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এটা অনুৰোধ, তেওঁ বিকাশমুখী আঁচনি লয়, স্বাস্থ্য বিভাগৰ জয়জয়-ময়ময়ৰ কথা কয় । আজি আমি নিজে ভুক্তভোগী হৈছোঁ । জি এম চি এইচৰ শিশুৰ আই চি ইউত উন্নতমানৰ বিছনা নাই । বেণ্ডেজ মাৰি বিছনাবোৰ জোৰা-টাপলি মাৰি চলাই আছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যাতে আমাক ন্যায় দিয়ে ।"
আনহাতে, ঘটনা সন্দৰ্ভত জি এম চি এইচৰ অধ্যক্ষ অচ্যুত বৈশ্যই কয়, "ৰাতিপুৱা মই ঘটনাটোৰ খবৰ পাওঁ । শিশুটিৰ জন্মৰ সময়ত জণ্ডিছ হোৱা বাবে আই চি ইউত ৰখা হৈছিল । পুৱা দেখা পোৱা গৈছিল শিশু ৰখা বেডৰ পৰা দুটা শিশু পৰি আছিল । আনহাতে, এটা শিশু ফটো-থেৰাপি বেডখনতে ওলমি ৰৈছিল । ওলমি থকা শিশুটিৰ মৃত্যু হৈছে । এনেকুৱা ঘটনা জি এম চি এইচত এয়াই প্ৰথম ।"
ঘটনাটোৰ উচিত তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া বুলি উল্লেখ কৰি অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয়, "কি কাৰণে এনেকুৱা ঘটনা হ'বলৈ পালে তাৰ তদন্ত হ'ব । চিচি টিভিৰ ভিজুৱেল চাই সকলো কথা তদন্ত কৰা হ'ব । 80 টা শিশুৰ কেপাচিটীত আমি অধিক শিশু ৰাখিব লাগে । গতিকে এখনত দুটা-তিনিটামান শিশু ৰখা হয় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আশ্বাস দিছোঁ, আমাৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এতিয়াও সুৰক্ষিত । এইটো এটা এক্সিডেণ্ট । চাওক, গাড়ী এক্সিডেণ্ট হয়, সেই কাৰণে গাড়ী এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত সেইদিনাৰ পৰা ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি নিদিওঁতো । এৰোপ্লেনৰো এক্সিডেণ্ট হৈছে । তাৰ ৫ মিনিট পিছতে আন এখন কিন্তু উৰি গৈছে । গতিকে সেইটো হ'ল এটা এক্সিডেণ্ট । গতিকে আপুনি এক্সিডেণ্টৰ ভয়ত যদি... আৰু এটা কথা কওঁ, আমি বৰ্তমান গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত জৰুৰী চিকিৎসা দি আছোঁ, সেইখিনি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত । আমি চাৰ্টিফিকেট পাইছোঁ । গতিকে এটা এক্সিডেণ্টেৰে যদি আপুনি কয় যে মানুহবিলাক গুচি যায়, তাৰ কাৰণে মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাম যে নাযাব । কাৰণ আমি এতিয়াও সুৰক্ষিত । আমি পাৰ্যমানে যিখিনি প্ৰট'কলত আছে আমি সকলো চিকিৎসা দিবৰ কাৰণে সাজু ।"