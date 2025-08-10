Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

কলংক ঢাকিবলৈ এগৰাকী বিধৱা মহিলাই কৰিলে এই কাণ্ড - MANGALDOI NEW BORN MURDER

বুকু কঁপি যোৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে মঙলদৈত । এই ঘটনাত সাঙোৰ খালে এগৰাকী হৃদয়হীনা মাতৃৰ নাম ।

MANGALDOI NEW BORN MURDER CASE
বুকু কঁপি যোৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে মঙলদৈত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 10, 2025 at 10:27 PM IST

3 Min Read

মঙলদৈ: সমাজক লজ্জানত কৰা এটা ঘটনা । নিজৰ কলংক ঢাকিবলৈ এগৰাকী বিধৱা মহিলাই জন্ম দিয়া এটি নৱজাতকক হত্য়া কৰি পেলাই দিলে ধাননি পথাৰৰ মাজত । লোকচক্ষুৰ পৰা আঁতৰত এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিলে যদিও অৱশেষত একাংশ সচেতন মহিলাই ঘটনাটো আনিলে পোহৰলৈ ।

এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মঙলদৈৰ পকাবাঙিপাৰা গাঁৱত । উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি গাঁওখনৰেই এগৰাকী বিধৱা মহিলাই যোৱা বুধবাৰে অবৈধভাৱে এটি সন্তান জন্ম দিয়ে । ইয়াৰ পিচতেই মহিলাগৰাকীয়ে সমস্ত ঘটনাটো গাপ দিবলৈ সদ্য়োজাতক হত্য়া কৰি পথাৰৰ মাজত পেলাই দিয়ে । এই বিষয়ে গাঁৱৰ মানুহে গমেই পোৱা নাছিল ।

বুকু কঁপি যোৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে মঙলদৈত (ETV Bharat Assam)

পিছে উৰহীৰ ওৰ তেতিয়া ওলাই পৰে, যেতিয়া এজন ৰং মিস্ত্ৰীয়ে নৱনিৰ্মিত ঘৰ এটিৰ ওচৰৰে ধাননি পথাৰত এটি শিশুৰ মৃতদেহ প্ৰত্য়ক্ষ কৰাৰ পিচত ।

এই ঘটনা সন্দৰ্ভত পকাবাঙিপাৰা গাঁৱৰ গাঁওপ্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি হাজৰিকাই কয়, "নতুনকৈ বনোৱা এটা ঘৰত ৰং মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰি থাকোতে কোনো কাৰণত পথাৰৰ কাষলৈ যাওঁতে এটি মৃত শিশু দেখা পায় খবৰ দিয়ে । গাঁৱৰ মানুহে গাঁওবুঢ়া হিচাপে মোক খবৰ দিয়ে । মই চাই লগে লগে মঙলদৈ থানাত খবৰ দিওঁ । ঘটনাস্থলীত মঙলদৈ থানাৰ ভাৰপাপ্ত বিষয়া, দণ্ডাধীশসহ এটি দল উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি লৈ যায় । পিছলৈ তাত স্থানীয় লোকসকলে ৰাইজমেল অনুষ্ঠিত কৰি এগৰাকী মহিলাক সন্দেহ কৰি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে ।"

গাঁওপ্ৰধানে উল্লেখ কৰা মতে মহিলাগৰাকীৰ স্বামী কেইবছৰমান আগত ঢুকাইছে আৰু দুগৰাকী বিবাহিতা ছোৱালীও আছে । এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে মহিলাগৰাকী পলাতক হৈ আছিল যদিও দেওবাৰে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয় । বিধৱা মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ কলুষিত অধ্যায় ঢাকিবলৈ প্ৰসৱ হোৱাৰ পিছতেই সন্তানটি পথাৰৰ মাজত হত্যা কৰি পেলাই থৈ আহিছিল । মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত স্থানীয় পকাবাঙিপাৰা ৰাইজে সন্দেহ কৰি শনিবাৰে বিয়লি ৰাইজমেল অনুষ্ঠিত কৰে । সেই ৰাইজমেলৰ পিছতেই সকলো কথা পোহৰলৈ আহে । ৰাইজে সন্দেহৰ ভিত্তিত মঙলদৈ সদৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল ।

ইপিনে, এই ঘটনা সন্দৰ্ভত মঙলদৈ সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া চন্দনজ্যোতি বৰাই কয়, "আমি গাওঁবাসীৰ সহযোগত তদন্ত চলাই ঘটনাটোৰ লগত জড়িত এগৰাকী মহিলা আৰু এজন যুৱকক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে । মহিলাগৰাকীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত পাৰ্থ বৰুৱা নামৰ যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । গাঁওবুঢ়াৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।"

লগতে পঢ়ক: মাতৃ দিৱসৰ দিনাই কলংক, পুত্ৰক হত্যা কৰি বেগত ভৰাই পেলাই দিলে জংঘলত - SENSATIONAL MURDER IN GUWAHATI

৮০ লাখ টকাৰ বাবে ৮ বছৰীয়া শিশুক হত্যা, ৩ মাহৰ পিছত উদ্ধাৰ মৃতদেহ - AGRA KIDNAPPING CASE

মঙলদৈ: সমাজক লজ্জানত কৰা এটা ঘটনা । নিজৰ কলংক ঢাকিবলৈ এগৰাকী বিধৱা মহিলাই জন্ম দিয়া এটি নৱজাতকক হত্য়া কৰি পেলাই দিলে ধাননি পথাৰৰ মাজত । লোকচক্ষুৰ পৰা আঁতৰত এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিলে যদিও অৱশেষত একাংশ সচেতন মহিলাই ঘটনাটো আনিলে পোহৰলৈ ।

এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মঙলদৈৰ পকাবাঙিপাৰা গাঁৱত । উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি গাঁওখনৰেই এগৰাকী বিধৱা মহিলাই যোৱা বুধবাৰে অবৈধভাৱে এটি সন্তান জন্ম দিয়ে । ইয়াৰ পিচতেই মহিলাগৰাকীয়ে সমস্ত ঘটনাটো গাপ দিবলৈ সদ্য়োজাতক হত্য়া কৰি পথাৰৰ মাজত পেলাই দিয়ে । এই বিষয়ে গাঁৱৰ মানুহে গমেই পোৱা নাছিল ।

বুকু কঁপি যোৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে মঙলদৈত (ETV Bharat Assam)

পিছে উৰহীৰ ওৰ তেতিয়া ওলাই পৰে, যেতিয়া এজন ৰং মিস্ত্ৰীয়ে নৱনিৰ্মিত ঘৰ এটিৰ ওচৰৰে ধাননি পথাৰত এটি শিশুৰ মৃতদেহ প্ৰত্য়ক্ষ কৰাৰ পিচত ।

এই ঘটনা সন্দৰ্ভত পকাবাঙিপাৰা গাঁৱৰ গাঁওপ্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি হাজৰিকাই কয়, "নতুনকৈ বনোৱা এটা ঘৰত ৰং মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰি থাকোতে কোনো কাৰণত পথাৰৰ কাষলৈ যাওঁতে এটি মৃত শিশু দেখা পায় খবৰ দিয়ে । গাঁৱৰ মানুহে গাঁওবুঢ়া হিচাপে মোক খবৰ দিয়ে । মই চাই লগে লগে মঙলদৈ থানাত খবৰ দিওঁ । ঘটনাস্থলীত মঙলদৈ থানাৰ ভাৰপাপ্ত বিষয়া, দণ্ডাধীশসহ এটি দল উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি লৈ যায় । পিছলৈ তাত স্থানীয় লোকসকলে ৰাইজমেল অনুষ্ঠিত কৰি এগৰাকী মহিলাক সন্দেহ কৰি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে ।"

গাঁওপ্ৰধানে উল্লেখ কৰা মতে মহিলাগৰাকীৰ স্বামী কেইবছৰমান আগত ঢুকাইছে আৰু দুগৰাকী বিবাহিতা ছোৱালীও আছে । এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে মহিলাগৰাকী পলাতক হৈ আছিল যদিও দেওবাৰে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয় । বিধৱা মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ কলুষিত অধ্যায় ঢাকিবলৈ প্ৰসৱ হোৱাৰ পিছতেই সন্তানটি পথাৰৰ মাজত হত্যা কৰি পেলাই থৈ আহিছিল । মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত স্থানীয় পকাবাঙিপাৰা ৰাইজে সন্দেহ কৰি শনিবাৰে বিয়লি ৰাইজমেল অনুষ্ঠিত কৰে । সেই ৰাইজমেলৰ পিছতেই সকলো কথা পোহৰলৈ আহে । ৰাইজে সন্দেহৰ ভিত্তিত মঙলদৈ সদৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল ।

ইপিনে, এই ঘটনা সন্দৰ্ভত মঙলদৈ সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া চন্দনজ্যোতি বৰাই কয়, "আমি গাওঁবাসীৰ সহযোগত তদন্ত চলাই ঘটনাটোৰ লগত জড়িত এগৰাকী মহিলা আৰু এজন যুৱকক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে । মহিলাগৰাকীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত পাৰ্থ বৰুৱা নামৰ যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । গাঁওবুঢ়াৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।"

লগতে পঢ়ক: মাতৃ দিৱসৰ দিনাই কলংক, পুত্ৰক হত্যা কৰি বেগত ভৰাই পেলাই দিলে জংঘলত - SENSATIONAL MURDER IN GUWAHATI

৮০ লাখ টকাৰ বাবে ৮ বছৰীয়া শিশুক হত্যা, ৩ মাহৰ পিছত উদ্ধাৰ মৃতদেহ - AGRA KIDNAPPING CASE

For All Latest Updates

TAGGED:

DARRANGইটিভি ভাৰত অসমMANGALDOI SADAR POLICE STATIONনৱজাতকMANGALDOI NEW BORN MURDER

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

২০% ৰেহাইৰ সৈতে ৰাউণ্ড ট্ৰিপ পেকেজ মুকলি ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগৰ

দুবছৰৰ ভিতৰত এক মিলিয়ন গছপুলি ৰোপণ, কোন এইগৰাকী বিশেষ যুৱতী

নাছাৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে মহাকাশচাৰী বেৰী বাচ্চ উইলম’ৰে

1 কোটিৰো অধিক ইউনিটৰ বিক্ৰীৰ পৰিসংখ্যা অতিক্ৰম কৰিলে Maruti Wagon R এ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.