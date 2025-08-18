ETV Bharat / state

সীমান্তত সন্দেহযুক্ত নাগৰিকক দেখামাত্ৰে গুলীওৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ দাবী সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ - NESO PROTEST

গুৱাহাটীত নেছ'ৰ প্ৰতিবাদ ৷ অসমে ৪৬ বছৰ ধৰি কৈ অহা কথাটো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ১১ বছৰৰ পিছত উপলব্ধি কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি মন্তব্য আছুৰ ।

NESO protest
বিভিন্ন দাবীত গুৱাহাটীত নেছ'ৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 18, 2025 at 8:15 PM IST

5 Min Read

গুৱাহাটী: উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশীক উৎখাত কৰাৰ দাবীৰে প্রতিবাদত উত্তাল হ'ল উত্তৰ-পূর্বাঞ্চল । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ছাত্র সংগঠন চমুকৈ নেছ’ৰ আহ্বানত সাত ৰাজ্যৰ ৰাজধানীয়ে ৰাজধানীয়ে সোমবাৰে ৰূপায়ণ কৰা হয় অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ।

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ছাত্ৰ সংগঠনৰ আহ্বানত, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ‍্যোগত গুৱাহাটীৰ দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত ছীল কৰক, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশীক বহিষ্কাৰ কৰক, শুদ্ধ এন আৰ চি লাগিবই, অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰক, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক 'কা'ৰ আওতাৰ পৰা বাহিৰত ৰাখক, অসম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ খিলঞ্জীয়া লোকক সাংবিধানিক ৰক্ষাকৱচ প্ৰদান কৰক আদি শ্লোগান দি হাতে হাতে বেনাৰ-পোষ্টাৰ লৈ শতাধিক আছুৰ সদস্যই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

বিভিন্ন দাবীত গুৱাহাটীত নেছ'ৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচার্যই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "অসম চুক্তি কাৰ্যকৰী নকৰাৰ কাৰণে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । গতিকে অসমত অসম চুক্তি ৰূপায়ণেৰে এই সমস্যাটোৰ স্থায়ী সমাধান হ'ব লাগিব । বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ সকলো অনুমোদন কাৰ্যকৰী কৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক সাংবিধানিক ৰক্ষাকৱচ দিব লাগিব । অসমত অবৈধ বাংলাদেশীৰ লগে লগে মৌলবাদী সোমাইছে গতিকে অবৈধ বাংলাদেশী আৰু মৌলবাদীক পুলিয়ে-পোখাই উৎখাত কৰিবলৈ বিশেষ অপাৰেচন লাগিব ।"

আনহাতে, অসমৰ পৰা 'কা' আঁতৰোৱাৰ দাবী সজোৰে উত্থাপন কৰি তেওঁ কয়, "'কা'ৰ আওতাৰ পৰা অসমক ৰেহাই দিব লাগিব । কাৰণ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ চাৰিখন ৰাজ্যত 'কা' নাই । মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মণিপুৰত 'কা' নাই । মেঘালয়ৰ ৯৮ শতাংশ অঞ্চলত 'কা' নাই । ত্ৰিপুৰাৰ ৭০ শতাংশ অঞ্চলত 'কা' নাই । অসমৰ ৩৫ খন জিলাৰ ভিতৰত ৮ খন জিলাত 'কা' নাই । আটাইতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে অসম । গতিকে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাকীবোৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে 'কা' বেয়া, অসমৰো ৩৫ খন জিলাৰ ভিতৰত ৮ খনৰ বাবে বেয়া । গতিকে বাকী ২৭ খন জিলাৰ পৰা 'কা' আঁতৰাই দিব লাগে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "নেছ'ৰ আহ্বনত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সাতখন ৰাজ্যত ঐক্যবদ্ধ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে । সময় নির্ধাৰিত কাৰ্যসূচীৰে অসম চুক্তি ৰূপায়ণেৰে চৰকাৰে অবৈধ নাগৰিকক বিতাড়নৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । বিশেষকৈ যুদ্ধকালীনভাৱে ছীল কৰি দিব লাগে ভাৰত-বাংলা সীমান্ত । কেৱল সেয়ে নহয়, ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত সন্দেহযুক্ত লোকক দেখা মাত্রকে গুলীওৱাৰ নিৰ্দেশ দিব লাগে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰলৈ আমাৰ স্পষ্ট দাবী, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত বাংলাদেশীৰ পৰা খিলঞ্জীয়াক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ নোলোৱালৈকে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব ।"

আনহাতে, প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰি আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়, "এতিয়া সমগ্ৰ অসমত উচ্ছেদক লৈ মানুহে কথা পাতি আছে । উচ্ছেদ অসমৰ মানুহৰ কাৰণে নতুন কথা নহয় । অসম চুক্তিৰ ১০ নং দফাৰ স্পষ্ট প্ৰতিশ্ৰুতি হৈছে অসমৰ চৰকাৰী ভূমিত অবৈধ বেদখল ৰোধ হ'ব লাগিব আৰু বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰিব লাগিব । '৮৫ চনত চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল । এতিয়ালৈকে যদি চৰকাৰসমূহে সেই কাম কৰি থাকিলহেঁতেন আজি যেনেধৰণে লাখ লাখ বিঘা ভূমি অবৈধ দখলকাৰীৰ কবলত আছে সেই পৰিৱেশ নহ'লহেঁতেন ।"

ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি আছু নেতাগৰাকীয়ে কয়, "আজি এতিয়া ইমান বছৰৰ পিছত আমাৰ অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ ৪০ বছৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লালকিল্লাৰ পৰা কৈছে যে জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে অনুপ্ৰৱেশৰ ফলত । অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে থলুৱা মানুহৰ কৰ্মসংস্থাপন কাঢ়ি লৈছে । আমাৰ জীয়াৰী-বোৱাৰীক চকু দিছে । আৰু জনজাতীয় মানুহৰ ভূমি প্ৰলোভন দি কাঢ়ি লৈছে । এই কথাটো যোৱা ৪৬ বছৰ ধৰি অসমৰ মানুহে কৈ আছে । অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰা কৈ আছে যে Save Assam today to save India tomorrow । যিটো tomorrow ৰ কথা অসম আন্দোলনৰ সময়ত অসমীয়া মানুহে সকীয়াই দিছিল, ছাত্ৰ সন্থাই সকীয়াই দিছিল সেই tomorrow টো আজি today হৈ দেশবাসীক খেদি ফুৰিছে ।"

উল্লেখ্য যে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ছাত্র সংগঠনৰ আহ্বানত আছুৰ উদ্যোগত সোমবাৰে দীঘলীপুখুৰী পাৰত আৰু বাকী ৰাজ্যসমূহতো আয়োজন কৰা অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ মূল দাবী হৈছে অসম, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা অবৈধ বিদেশী চিনাক্ত কৰি বহিষ্কাৰ কৰা, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো ৰাজ‍্যতে এন আৰ চি উন্নীত কৰা, অসম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক সাংবিধানিক ৰক্ষাকৱচ প্ৰদান কৰা আৰু সমগ্ৰ অসমক ‘কা’ৰ আওতাৰ পৰা বাহিৰত ৰখা ।

আনহাতে, অসমৰ জনসাধাৰণে ৪৬ বছৰ ধৰি কৈ অহা কথাটো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে শাসনৰ গাদী দখল কৰাৰ ১১ বছৰ পিছতহে উপলব্ধি কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি উল্লেখ কৰে আছুৰ নেতৃত্বই ।

লগতে পঢ়ক :কৃষ্ণপুৰক নাগালেণ্ডৰ বুলি দাবী: মহিলাই হাতে হাতে দা-লাঠি লৈ বন্ধ কৰিলে উচ্ছেদ অভিযান - URIAMGHAT EVICTION
লগতে পঢ়ক :মছজিদ উচ্ছেদক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি: আৰক্ষীলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ - BISWANATH EVICTION

গুৱাহাটী: উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশীক উৎখাত কৰাৰ দাবীৰে প্রতিবাদত উত্তাল হ'ল উত্তৰ-পূর্বাঞ্চল । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ছাত্র সংগঠন চমুকৈ নেছ’ৰ আহ্বানত সাত ৰাজ্যৰ ৰাজধানীয়ে ৰাজধানীয়ে সোমবাৰে ৰূপায়ণ কৰা হয় অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ।

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ছাত্ৰ সংগঠনৰ আহ্বানত, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ‍্যোগত গুৱাহাটীৰ দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত ছীল কৰক, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশীক বহিষ্কাৰ কৰক, শুদ্ধ এন আৰ চি লাগিবই, অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰক, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক 'কা'ৰ আওতাৰ পৰা বাহিৰত ৰাখক, অসম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ খিলঞ্জীয়া লোকক সাংবিধানিক ৰক্ষাকৱচ প্ৰদান কৰক আদি শ্লোগান দি হাতে হাতে বেনাৰ-পোষ্টাৰ লৈ শতাধিক আছুৰ সদস্যই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

বিভিন্ন দাবীত গুৱাহাটীত নেছ'ৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচার্যই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "অসম চুক্তি কাৰ্যকৰী নকৰাৰ কাৰণে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । গতিকে অসমত অসম চুক্তি ৰূপায়ণেৰে এই সমস্যাটোৰ স্থায়ী সমাধান হ'ব লাগিব । বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ সকলো অনুমোদন কাৰ্যকৰী কৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক সাংবিধানিক ৰক্ষাকৱচ দিব লাগিব । অসমত অবৈধ বাংলাদেশীৰ লগে লগে মৌলবাদী সোমাইছে গতিকে অবৈধ বাংলাদেশী আৰু মৌলবাদীক পুলিয়ে-পোখাই উৎখাত কৰিবলৈ বিশেষ অপাৰেচন লাগিব ।"

আনহাতে, অসমৰ পৰা 'কা' আঁতৰোৱাৰ দাবী সজোৰে উত্থাপন কৰি তেওঁ কয়, "'কা'ৰ আওতাৰ পৰা অসমক ৰেহাই দিব লাগিব । কাৰণ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ চাৰিখন ৰাজ্যত 'কা' নাই । মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মণিপুৰত 'কা' নাই । মেঘালয়ৰ ৯৮ শতাংশ অঞ্চলত 'কা' নাই । ত্ৰিপুৰাৰ ৭০ শতাংশ অঞ্চলত 'কা' নাই । অসমৰ ৩৫ খন জিলাৰ ভিতৰত ৮ খন জিলাত 'কা' নাই । আটাইতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে অসম । গতিকে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাকীবোৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে 'কা' বেয়া, অসমৰো ৩৫ খন জিলাৰ ভিতৰত ৮ খনৰ বাবে বেয়া । গতিকে বাকী ২৭ খন জিলাৰ পৰা 'কা' আঁতৰাই দিব লাগে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "নেছ'ৰ আহ্বনত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সাতখন ৰাজ্যত ঐক্যবদ্ধ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে । সময় নির্ধাৰিত কাৰ্যসূচীৰে অসম চুক্তি ৰূপায়ণেৰে চৰকাৰে অবৈধ নাগৰিকক বিতাড়নৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । বিশেষকৈ যুদ্ধকালীনভাৱে ছীল কৰি দিব লাগে ভাৰত-বাংলা সীমান্ত । কেৱল সেয়ে নহয়, ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত সন্দেহযুক্ত লোকক দেখা মাত্রকে গুলীওৱাৰ নিৰ্দেশ দিব লাগে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰলৈ আমাৰ স্পষ্ট দাবী, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত বাংলাদেশীৰ পৰা খিলঞ্জীয়াক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ নোলোৱালৈকে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব ।"

আনহাতে, প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰি আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়, "এতিয়া সমগ্ৰ অসমত উচ্ছেদক লৈ মানুহে কথা পাতি আছে । উচ্ছেদ অসমৰ মানুহৰ কাৰণে নতুন কথা নহয় । অসম চুক্তিৰ ১০ নং দফাৰ স্পষ্ট প্ৰতিশ্ৰুতি হৈছে অসমৰ চৰকাৰী ভূমিত অবৈধ বেদখল ৰোধ হ'ব লাগিব আৰু বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰিব লাগিব । '৮৫ চনত চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল । এতিয়ালৈকে যদি চৰকাৰসমূহে সেই কাম কৰি থাকিলহেঁতেন আজি যেনেধৰণে লাখ লাখ বিঘা ভূমি অবৈধ দখলকাৰীৰ কবলত আছে সেই পৰিৱেশ নহ'লহেঁতেন ।"

ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি আছু নেতাগৰাকীয়ে কয়, "আজি এতিয়া ইমান বছৰৰ পিছত আমাৰ অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ ৪০ বছৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লালকিল্লাৰ পৰা কৈছে যে জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে অনুপ্ৰৱেশৰ ফলত । অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে থলুৱা মানুহৰ কৰ্মসংস্থাপন কাঢ়ি লৈছে । আমাৰ জীয়াৰী-বোৱাৰীক চকু দিছে । আৰু জনজাতীয় মানুহৰ ভূমি প্ৰলোভন দি কাঢ়ি লৈছে । এই কথাটো যোৱা ৪৬ বছৰ ধৰি অসমৰ মানুহে কৈ আছে । অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰা কৈ আছে যে Save Assam today to save India tomorrow । যিটো tomorrow ৰ কথা অসম আন্দোলনৰ সময়ত অসমীয়া মানুহে সকীয়াই দিছিল, ছাত্ৰ সন্থাই সকীয়াই দিছিল সেই tomorrow টো আজি today হৈ দেশবাসীক খেদি ফুৰিছে ।"

উল্লেখ্য যে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ছাত্র সংগঠনৰ আহ্বানত আছুৰ উদ্যোগত সোমবাৰে দীঘলীপুখুৰী পাৰত আৰু বাকী ৰাজ্যসমূহতো আয়োজন কৰা অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ মূল দাবী হৈছে অসম, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা অবৈধ বিদেশী চিনাক্ত কৰি বহিষ্কাৰ কৰা, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো ৰাজ‍্যতে এন আৰ চি উন্নীত কৰা, অসম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক সাংবিধানিক ৰক্ষাকৱচ প্ৰদান কৰা আৰু সমগ্ৰ অসমক ‘কা’ৰ আওতাৰ পৰা বাহিৰত ৰখা ।

আনহাতে, অসমৰ জনসাধাৰণে ৪৬ বছৰ ধৰি কৈ অহা কথাটো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে শাসনৰ গাদী দখল কৰাৰ ১১ বছৰ পিছতহে উপলব্ধি কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি উল্লেখ কৰে আছুৰ নেতৃত্বই ।

লগতে পঢ়ক :কৃষ্ণপুৰক নাগালেণ্ডৰ বুলি দাবী: মহিলাই হাতে হাতে দা-লাঠি লৈ বন্ধ কৰিলে উচ্ছেদ অভিযান - URIAMGHAT EVICTION
লগতে পঢ়ক :মছজিদ উচ্ছেদক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি: আৰক্ষীলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ - BISWANATH EVICTION

For All Latest Updates

TAGGED:

NESOAASUআছুৰ প্ৰতিবাদইটিভি ভাৰত অসমNESO PROTEST

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

ভাৰতৰ একমাত্ৰ সেউজীয়া ৰঙৰ ছশ বছৰীয়া ৰামৰ মূৰ্তিটো ক'ত আছে ?

এজন মুক্তিযোদ্ধা, প্ৰাক্তন বিধায়ক‌ৰ পৰিয়াল‌ৰ দুৰৱস্থা: চলিবলগা হৈছে এনৰেগা শ্ৰমিক-ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কাম কৰি

স্বাধীনতা আন্দোলনত বিষ্ণু ৰাভাক সুৰক্ষা দিয়া সেনানীৰ আজি এই দুৰৱস্থা...

এইকেইদিন সংবাদ শিৰোনামত উৰিয়ামঘাট ! পিছে কেনেকৈ ঠাইটুকুৰা নাম হ’লগৈ উৰিয়ামঘাট ? জানো আহক

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.