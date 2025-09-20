ETV Bharat / state

জুবিনে নিজৰ প্ৰাণতকৈও বেছি ভাল পাইছিল এজোপা পাইন গছ

বঙালপুখুৰীত শৈশৱ অতিবাহিত কৰা ঘৰটোত আছিল জুবিনৰ বহু সজল স্মৃতি । তালৈ গ'লেই সাবটি ধৰিছিল এজোপা বিশেষ গছক...

বঙালপুখুৰীত শৈশৱ অতিবাহিত কৰা ঘৰৰ চৌহদৰ পাইন গছজোপা (ETV Bharat Assam)
Published : September 20, 2025 at 1:00 PM IST

যোৰহাট : এজোপা পাইন গছক নিজৰ প্ৰাণতকৈও বেছি ভাল পাইছিল জুবিন গাৰ্গে । নিজহাতে ৰোপণ কৰা পাইন গছজোপাও এবছৰ পূৰ্বে নোহোৱা হ'ল । যোৰহাটৰ বঙালপুখুৰীত শৈশৱ অতিবাহিত কৰা জুবিনৰ ঘৰখনৰ চৌহদতেই আছিল এইজোপা গছ ।

সেয়েহে যোৰহাটলৈ আহিলেই পাইন গছজোপাক এবাৰ সাবটি ধৰিছিল মৰমৰ শিল্পীগৰাকীয়ে ।

বঙালপুখুৰীত শৈশৱ অতিবাহিত কৰা ঘৰৰ চৌহদৰ পাইন গছজোপা (ETV Bharat Assam)

এইবাৰ সেই ঠাইতেই নতুনকৈ পাইন গছ এজোপা ৰোৱাৰ কথা আছিল যদিও সেই আশা আৰু কাহানিও পূৰণ নহয় । জুবিনৰ গান শুনি টোপনি যোৱা, সাৰ পোৱা শৈশৱৰ ঘৰখনৰ ওচৰ-চুবুৰীয়াই ক'লে শিল্পীগৰাকীয়ে গছজোপাক কিমান ভাল পাইছিল । চুবুৰীয়াসকলে অতীত স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি কৈ গ'ল জুবিনৰ সেই সময়ৰ কথাবোৰ । এগৰাকী চুবুৰীয়াই কয়, "তেওঁ ৰোপণ কৰা পাইন গছজোপা চাবলৈ দৌৰি আহিছিল আৰু গছজোপাৰ লগত পাতিছিল কথা ।"

বঙালপুখুৰীত শৈশৱ অতিবাহিত কৰা ঘৰৰ চৌহদৰ পাইন গছজোপাক সাবটিছে জুবিনে (ETV Bharat Assam)

তেওঁ আৰু কয়, "সেই গছজোপা কেইদিনমান আগতে ধুমুহাত ভাঙি গৈছিল । সেই ঠাইতেই অন্য এজোপা পাইন গছ ৰুবলৈ অহাৰ কথা আছিল । শৈশৱৰ বঙালপুখুৰীৰ পুজাস্থলীয়ে এইবাৰ এশ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু এই পূজালৈ অহাৰ কথাও কৈছিল তেওঁ । জুবিন দা আৰু কেতিয়াও নাহে ।"

আন এগৰাকী চুবুৰীয়াই কয়, "জুবিনে শৈশৱতে তেওঁৰ ঘৰৰ সন্মুখত এজোপা পাইন গছ ৰোপণ কৰিছিল । সময়ৰ লগে লগে গছজোপাই আকাৰ ল'লে; কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কেইদিনমান পূৰ্বে গছজোপাও ধুমুহাত ভাঙি গৈছিল । সেই কথা আমি জুবিনক অৱগত কৰিছিলো । তেওঁ সেই স্থানত গছ ৰুবলৈ অহাৰ কথাও কৈছিল ।"

শৈশৱ অতিবাহিত কৰা ঘৰৰ চৌহদৰ পাইন গছজোপাৰ ঠাইখিনি (ETV Bharat Assam)

শৈশৱতে তেওঁ কেনেদৰে কাপোৰ এখন পিন্ধি গান গাইছিল সেই কথাও ক'লে চুবুৰীয়াই । জুবিনৰ পিতৃৰ বন্ধু এগৰাকীয়ে কান্দি কান্দি ক'লে, "জুবিনে হাফপেন্ট এটা পিন্ধি এই অঞ্চলত ঘূৰি ফুৰিছিল । সকলোৱে তেওঁক ভাল পাইছিল । জুবিনক ভাল নোপোৱা মানুহ কোনো নাছিল, কেতিয়াবা কাপোৰ এখন পিন্ধি গান গাই থকা বাবে মই গালিও পাৰিছিলো । সি আজি আমাৰ মাজত নাই; কিন্তু আমি মানি ল'ব পৰা নাই ।"

