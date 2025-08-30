লখিমপুৰ: এক ভয়ংকৰ দুৰ্যোগৰ সন্মুখত লখিমপুৰ, ধেমাজি জিলা । সোৱণশিৰি, ৰঙানদীয়ে জিলা দুখনত চৰম দুৰ্যোগ নমাই অনাৰ আশংকা কৰা হৈছে । অৰুণাচলত হোৱা প্ৰৱল বৃষ্টিপাতৰ ফলত এনে দুৰ্যোগ সৃষ্টি হৈছে । বিগত কেবাদিনো ধৰি অৰুণাচলত হোৱা প্ৰৱল বৃষ্টিপাতৰ ফলত সোৱণশিৰি আৰু ৰঙানদীত বিপদজনকভাৱে জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈছে । ৰঙানদীৰ জলপৃষ্ঠই ৰঙানদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ জলাধাৰত চাপ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে প্ৰকল্পটোৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত নীপকোৱে জলাধাৰৰ অতিৰিক্ত জলৰাশি মোকলাই দিবলৈ বাধ্য হয় ।
আজি বিয়লি এক বজাত নীপকোৱে লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনলৈ ২.৩০ বজাত প্ৰকল্পটোৰ গেট খোলা হ'ব বুলি সতৰ্কবাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে । প্ৰকল্পটোৰ জলাধাৰত পানীৰ চাপ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে গেট খোলা হ'ব আৰু এই সময়খিনিত ৰাইজক নদীৰ পাৰলৈ যোৱাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হয় । তাৰ পিছতেই নৈপৰীয়া অঞ্চলত স্থাপন কৰা বিপদ সংকেত ধ্বনিসমূহ বাজিবলৈ ধৰে । নীপকোৱে বিয়লি ২.৪০ বজাত প্ৰকল্পটোৰ এক নং গেটখন ৫০০ মিলিমিটাৰ খুলি দিয়ে ।
ইয়াৰ পাছত বিয়লি ৪ বজাত ৯০০ মিলিমিটাৰলৈ ইয়াৰ পৰিমাণ বঢ়াই দিয়া হয় । ফলত নদীখন ফেনেফোটোকাৰে বাঢ়িবলৈ লয় আৰু নৈপৰীয়া কোনো কোনো অঞ্চল সন্ধিয়াৰ আগতে নদীখনৰ বাঢ়নি পানীয়ে প্লাবিত কৰে । ইফালে নীপকোৰ উপৰি এন এইচ পি চিয়েও লখিমপুৰ, ধেমাজি জিলালৈ সতৰ্কবাৰ্তা দিয়ে । প্ৰৱল বৃষ্টিপাতৰ ফলত ডাপৰিজোত সোৱণশিৰিৰ পানী বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত লখিমপুৰ, ধেমাজি জিলা বানৰ কবলত পৰিব পাৰে বুলি এন এইচ পি চিয়ে সতৰ্কবাৰ্তা দিয়ে ।
যাৰ বাবে লখিমপুৰ ধেমাজি জিলাত আয়ুক্তই সংশ্লিষ্ট সকলো বিভাগকে সষ্টম হৈ থকাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফ বাহিনীক তাৎক্ষণিকভাবে অভিযানত নামিব পৰাকৈ সাজু হৈ থকাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । আন বিভাগসমূহকো প্ৰয়োজন হোৱাৰ লগে লগে কাৰ্য ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰিব পৰাকৈ সাজু হৈ থকাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । বিপদজনক এলেকাত বসবাস কৰা পৰিয়ালসমূহক সতৰ্ক কৰাৰ ব্যবস্থা কৰা হৈছে ।
দুয়োখন নদীৰ পৰা এতিয়া এনেদৰে লখিমপুৰ, ধেমাজি জিলা দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হোৱাৰ উপক্রম ঘটিছে । জিলা প্ৰশাসন সাজু হৈ আছে যদিও ৰাইজৰ মনত বিপদৰ আশংকাই দোলা দি আছে ।