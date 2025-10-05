ETV Bharat / state

অনুপম প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত থকা এক শিৱ লিংগ, জানিলে আচৰিত হ'ব আপুনিও

প্ৰাকৃতিকভাৱে সৃষ্টি হোৱা পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ শিৱলিংগ । মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত থকা এই শিৱ লিংগ দৰ্শন কৰিবলৈ আহে দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটক ।

Naturally formed largest Shiva Linga in the world in Arunachal Pradesh
প্ৰাকৃতিকভাৱে সৃষ্টি হোৱা পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ শিৱলিংগ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 5, 2025 at 12:25 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ উত্তৰ-পূব ভাৰত । ইয়াৰে ভিতৰত অন্যতম মনোমোহা ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ । বিভিন্ন সময়ত পৰ্যটকে ভিৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত । এই অৰুণাচল প্ৰদেশতে আছে এক স্থান যাৰ নাম জিৰ' । সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ বাবে জিৰ' সৰ্বজন বিদিত । সৰু কিন্তু অতি মনোমোহা পাহাৰীয়া এই স্থান আছে সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা ৫৫৩৮ ফুটৰ পৰা ৮০০০ ফুট উচ্চতাত ।

জিৰ' অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী ইটানগৰৰ পৰা প্ৰায় ১১০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত নামনি সোৱণশিৰি জিলাৰ এখন চহৰ আৰু জিলা সদৰ । আপাটানি সাংস্কৃতিক পৰিৱেশৰ বাবে ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ হিচাপে ইয়াক আংশিক তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । এই জিৰ'ৰ চহৰতে আছে প্ৰাকৃতিকভাৱে সৃষ্টি হোৱা পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ শিৱলিংগ ।

পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ শিৱলিংগ (ETV Bharat Assam)

প্ৰাকৃতিকভাৱে সৃষ্টি হোৱা পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ শিৱলিংগ:

জি'ৰৰ চহৰৰ পৰা প্ৰায় ৫ কিলোমিটাৰ ওখ পৰ্বতৰ ওপৰত আছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ওখ শিৱলিংগ । যি প্ৰাকৃতিকভাৱে সৃষ্টি হৈছে । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জি'ৰৰ চহৰৰ পৰা প্ৰায় ৫ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত কাৰ্দৌৰ ওখ পাহাৰৰ ওপৰত আছে এই শিৱলিংগ । প্ৰকৃতিকভাৱে সৃষ্টি হোৱা পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ এই শিৱলিংগৰ নাম 'শ্ৰীসিদ্ধেশ্বৰ নাথ শিৱ মন্দিৰ' । ২৫ ফুট উচ্চতাৰ এই শিৱলিংগ চাবলৈ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ লগতে পৃথিৱীৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকল অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় ।

Naturally formed largest Shiva Linga in the world in Arunachal Pradesh
দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটক আহে এই শিৱ লিংগ দৰ্শন কৰিবলৈ (ETV Bharat Assam)

স্থানীয় পূজাৰী হিচাপে আছে দেবেন্দ্ৰ ডুবে আৰু চন্দ্ৰ ভূষণ ডুবে:

স্থানীয় পূজাৰী দেবেন্দ্ৰ ডুবে আৰু চন্দ্ৰ ভূষণ ডুবে মতে, "অৰুণাচল জিৰ' উপত্যকাৰ এই লিংগৰ ৰহস্যৰ বিষয়ে ১৮৯৩ চনৰ নৱম খণ্ডৰ সংস্কৰণৰ ১৭নং অধ্যায়ত শিৱপুৰাণত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে । আটাইতকৈ ওখ শিৱ লিংগটো এনে এটা ঠাইত দেখা যাব, যিটোক লিংগালয় বুলি জনা যাব আৰু পিছলৈ অৰুণাচল নামেৰে ঠাইখন পৰিচিত হ’ব । এই শিৱলিংগৰ বিষয়ে শিৱ পুৰাণত সুন্দৰকৈ উল্লেখ আছে ।"

Naturally formed largest Shiva Linga in the world in Arunachal Pradesh
২০০৪ চনত আৱিস্কাৰ হৈছিল এই শিৱ লিংগ (ETV Bharat Assam)

কেনেকৈ আৱিস্কাৰ হৈছিল এই শিৱলিংগ:

স্থানীয় পূজাৰী দেবেন্দ্ৰ ডুবেই জানিবলৈ দিয়া মতে, "২০০৪ চনত প্ৰেম চোভা নামৰ এজন নেপালী ব্যক্তিয়ে গছ কাটি থকাৰ সময়তে আৱিষ্কাৰ হৈছিল এই শিৱ লিংগৰ । ২০০৪ চনৰ শাওন মাহত, প্ৰেম ছোভাই কাৰ্দৌ অঞ্চলৰ ওখ পাহাৰৰ বৃহৎ আকাৰৰ গছবোৰ কাটি দিয়াৰ পাছতে এই গছবোৰ বৃহৎ আকাৰৰ শিলটোৰ ওপৰত পৰিব বুলি ভাবিছিল যদিও গছবোৰ ৰহস্যময় শিলটোৰ পৰা বহু দূৰত গৈ বাগৰি পৰে । এই গছবোৰে কোনো ধৰণৰ ক্ষতিসাধন কৰিব নোৱাৰিলে শিলটোৰ । এই পৰিঘটনাই আচৰিত কৰি তুলিছিল প্ৰেম ছোভা নামৰ ব্যক্তিজনক আৰু তাৰ পাছৰ পৰা এই অদ্ভূত শক্তি থকা শিলটো প্ৰাকৃতিকভাৱে সৃষ্টি হোৱা বিশ্বৰ আটাইতকৈ ওখ শিৱলিংগ হিচাপে আৱিষ্কাৰ হয় ।"

Naturally formed largest Shiva Linga in the world in Arunachal Pradesh
এখন সুন্দৰ পাহাৰীয়া ঠাই জিৰ' (ETV Bharat Assam)

কেতিয়াৰ পৰা মানুহে বিশ্বাস কৰিব ধৰিলে:

এই সময়ৰ পৰা উপৰোক্ত কথাষাৰকে সকলোৱে বিশ্বাস কৰি এই লিংগত গৈ মহাদেৱক আৰাধনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় । ইয়াত কেৱল লিংগই নহয়, লিংগৰ বাওঁফালে দেৱী পাৰ্বতী আৰু গণেশৰ প্ৰতিমূৰ্তিও দেখা যায় । ইয়াত জলদেৱী গংগা ভগৱান শিৱৰ লগত বাস কৰে বুলিও কোৱা হয় । সেয়ে এই লিংগৰ গুৰিৰ পৰা পানীৰ অহৰহ প্ৰবাহ হৈ থকা স্পষ্টকৈ দেখা যায় । বৰ্তমান সময়ত প্ৰতি দিনেই এই শিৱলিংগ দৰ্শন কৰিবলৈ ভক্তৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয় । দুৰ্গম পাহাৰৰ একা বেকা ঠেক পথৰ মাজেৰে এই শিৱলিংগ দৰ্শনৰ বাবে যাব লগা হয় যদিও গভীৰ বিশ্বাসৰ বাবেই অগণন ভক্তৰ সমাহাৰ হোৱা দেখা যায় এই মন্দিৰত ।

Naturally formed largest Shiva Linga in the world in Arunachal Pradesh
লিংগৰ বাওঁফালে দেৱী পাৰ্বতী আৰু গণেশৰ প্ৰতিমূৰ্তি (ETV Bharat Assam)

জিৰ'লৈ কি উপভোগ কৰিব পৰি:

জিৰ' চহৰ এখন সুন্দৰ পাহাৰীয়া ঠাই । তালৈ গৈ চহৰখনৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য দেখা পাব । এইকাৰণেই মানুহে এই ঠাইলৈ আহে আৰু চাৰিওফালৰ সৌন্দৰ্য দেখি উপভোগ কৰে । জিৰ’লৈ গৈ প্ৰকৃতিক অতি নিবিড়ভাৱে অনুভৱ কৰিব পাৰি । সুন্দৰ পৰ্বত, ঘন অৰণ্য, পথৰ কাষে কাষে ফুলৰ বাগিচা, সেউজীয়া ধানখেতি আৰু তাত বাস কৰা লোকসকলে আপোনাৰ হৃদয় জয় কৰিব ।

Naturally formed largest Shiva Linga in the world in Arunachal Pradesh
জিৰ'ৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

তদুপৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সেউজ উপত্যকা জিৰ'ৰ সংগীত মহোৎসৱ পৃথিৱী বিখ্যাত ৷ বিদেশী আৰু দেশী পৰ্যটকৰ বাবে বিশেষ আকৰ্ষণ জিৰ'ৰ সংগীত মহোৎসৱ ৷ জিৰ' সংগীত মহোৎসৱ আন্তঃজাতিক সংগীত উৎসৱৰ আৰ্হিৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৷ ইয়াত ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিল্পীসকলে প্ৰতিভা দাঙি ধৰে ৷ সংগীত মহোৎসৱত ভাৰতৰ বহু জনপ্ৰিয় তাৰকাই গীত পৰিৱেশন কৰে আৰু অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক একত্ৰিত হয় ।

Naturally formed largest Shiva Linga in the world in Arunachal Pradesh
ওখ পৰ্বতৰ ওপৰত আছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ওখ শিৱলিংগ (ETV Bharat Assam)

জিৰ'লৈ কেনেকৈ যাব পাৰি:

জিৰ’ৱে সমগ্ৰ দেশৰ পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰে । অৱশ্যে অৰুণাচল প্ৰদেশ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ হলে অৰুণাচল চৰকাৰৰ পৰা ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব । ইয়াৰ বাবে অসমৰ উত্তৰ লখিমপুৰৰ অসম অৰুণাচল সীমান্ত বান্দৰদেৱা গেট বা পহুমৰা হৈ কিমিন' গেট হৈ চৰকাৰৰ পৰা ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট সংগ্ৰহ কৰি যাব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক: ভাৰতৰ ভিতৰত থাকিলে ধৰি আনিলো হয়: কাৰ বাবে চিন্তা বাঢ়িছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ?

দেশৰ পিছপৰা জিলাৰ তালিকাৰ পৰা ওলাই আহিল ধেমাজি: জিলা দিৱসত শিক্ষা মন্ত্ৰী

For All Latest Updates

TAGGED:

ARUNACHAL PRADESHNATURALLY FORMED SHIVA LINGAওখ শিৱলিংগইটিভি ভাৰত অসমLARGEST SHIVA LINGA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.