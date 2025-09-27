সত্ৰ নগৰীৰ প্ৰেমত পৰ্যটক: কিয় বাৰে বাৰে আকৰ্ষিত হয় মাজুলীলৈ ?

সত্ৰ নগৰীৰ প্ৰেমত পৰ্যটক: কিয় বাৰে বাৰে আকৰ্ষিত হয় মাজুলীলৈ ?
সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰৰ ৩৫খন সত্ৰ আৰু ৩০০ৰ অধিক নামঘৰতেই আছে বহুতো আপুৰুগীয়া সম্পদ ।
মাজুলী : আজি বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস । ১৯৮০ চনৰ পৰা ২৭ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰি অহা হৈছে । অসমৰ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনত মাজুলীয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ নদীদ্বীপ মাজুলীৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগতে অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হাতবাউল দি মাতে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকক ।
মাজুলীলৈ বছৰৰ সকলো সময়তে কম-বেছি পৰিমাণে পৰ্যটক আহিলেও বিশেষকৈ নৱেম্বৰৰ পৰা ভিৰ বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় । মাজুলী হৈছে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ । মাজুলীৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি, আচাৰ-ব্যৱহাৰ, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশে হাতবাউলি মাতে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকক । ইফালে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব পৰা বিভিন্ন সমল সত্ৰপীঠত উপলব্ধ ।
৩৫ খন সত্ৰ আৰু ৩০০ৰ অধিক নামঘৰ থকা মাজুলীৰ সাংস্কৃতিক পথাৰখনে অসমৰ ইতিহাসত এক বিশেষ স্থান গ্ৰহণ কৰি আহিছে । মাজুলীৰ এই ঐতিহাসিক সত্ৰসমূহত আছে বহু আপুৰুগীয়া সমল । এইবোৰ চাবৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত এই সত্ৰসমূহলৈ আগমন ঘটে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ । মাজুলীৰ সত্ৰ-নামঘৰসমূহত পৰিৱেশন কৰা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও আকৰ্ষণ কৰে পৰ্যটকক ।
মাজুলী বুলিলেই পোন প্ৰথমে মনলৈ আহে ৰাস মহোৎসৱৰ কথা । এই ৰাস মহোৎসৱৰ মধু পান কৰিবলৈ দেশী-বিদেশী আলহীৰ সমাগম ঘটে সত্ৰনগৰীলৈ । ৰাসৰ লগতে মাজুলীৰ চামগুৰি সত্ৰত নিৰ্মাণ হোৱা মুখাশিল্প দৰ্শনৰ বাবেও আগমন ঘটে দেশী-বিদেশী পৰ্যটক সকলৰ । ইফালে, এই ৰাস মহোৎসৱৰ সমান্তৰালকৈ অনুষ্ঠিত হয় মাজুলীৰ আউনিআটি সত্ৰৰ পালনাম । এই পালনাম দৰ্শনৰ বাবেও মাজুলীলৈ এই সময়ছোৱাত আগমন ঘটে পৰ্যটকসকলৰ ।
ইফালে, শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে মাজুলী ফুল যৌৱনা গাভৰুলৈ পৰিণত হয় কিয়নো এই সময়ছোৱাত প্ৰকৃত্ৰিয়ে লয় এক মনোমোহা ৰূপ । প্ৰকৃতিৰ এই মনোমোহা ৰূপ উপভোগ কৰিবলৈ মাজুলীলৈ আগমন ঘটে পৰ্যটকৰ । মাজুলীৰ শালমৰাৰ মৃৎশিল্প চাবৰ বাবেও মাজুলীলৈ আগমন ঘটে পৰ্যটকৰ । মাজুলীৰ মানুহৰ আচাৰ-ব্যৱহাৰেও সকলোকে মাজুলীলৈ হাতবাউলি মাতে ।
মাজুলীৰ এগৰাকী স্থানীয় যুৱকে কয়,"এইবাৰ বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসৰ শ্ল'গান হৈছে পৰ্যটন আৰু বহনক্ষম ৰূপান্তৰ । অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনলৈ মাজুলীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াই আহিছে । ইয়াৰ আৰ্দ্ৰভূমিয়েও পৰ্যটকক হাত বাউল দি মাতে । ইয়াত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি, লোকাচাৰৰ বিষয়ে অধ্য়য়ন কৰিবলৈও তেওঁলোক ইয়ালৈ আহে । চামগুৰিৰ মুখাশিল্প পৃথিৱী বিখ্য়াত; কিন্তু আজিৰ তাৰিখত কিছুমান অসুবিধাৰ বাবেই মাজুলীলৈ পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব পৰা কিছু সমল বিলুপ্তিৰ পথত আগবাঢ়িছে । ইয়াৰ ভিতৰত শালমৰাৰ মৃৎশিল্প অন্যতম । গতিকে সময় থাকোতেই চৰকাৰে এই সমল সমূহ বিলুপ্ত হোৱাৰ পৰা বচাবলৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা উচিত ।"