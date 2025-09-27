ETV Bharat / state

সত্ৰ নগৰীৰ প্ৰেমত পৰ্যটক: কিয় বাৰে বাৰে আকৰ্ষিত হয় মাজুলীলৈ ?

সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰৰ ৩৫খন সত্ৰ আৰু ৩০০ৰ অধিক নামঘৰতেই আছে বহুতো আপুৰুগীয়া সম্পদ ।

BEAUTY AND CULTURE OF MAJULI ALWAYS ATTRACT TOURIST
পৰ্যটকক ৰিঙিয়াই মাতে নদীদ্বীপ মাজুলীৰ সৌন্দৰ্যই (ETV Bharat Assam)
মাজুলী : আজি বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস । ১৯৮০ চনৰ পৰা ২৭ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰি অহা হৈছে । অসমৰ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনত মাজুলীয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ নদীদ্বীপ মাজুলীৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগতে অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হাতবাউল দি মাতে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকক ।

মাজুলীলৈ বছৰৰ সকলো সময়তে কম-বেছি পৰিমাণে পৰ্যটক আহিলেও বিশেষকৈ নৱেম্বৰৰ পৰা ভিৰ বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় । মাজুলী হৈছে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ । মাজুলীৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি, আচাৰ-ব্যৱহাৰ, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশে হাতবাউলি মাতে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকক । ইফালে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব পৰা বিভিন্ন সমল সত্ৰপীঠত উপলব্ধ ।

মাজুলীৰ সৌন্দৰ্য,সত্ৰীয়া সংস্কৃতিয়ে আকৰ্ষণ কৰে পৰ্যটকক (ETV Bharat Assam)

৩৫ খন সত্ৰ আৰু ৩০০ৰ অধিক নামঘৰ থকা মাজুলীৰ সাংস্কৃতিক পথাৰখনে অসমৰ ইতিহাসত এক বিশেষ স্থান গ্ৰহণ কৰি আহিছে । মাজুলীৰ এই ঐতিহাসিক সত্ৰসমূহত আছে বহু আপুৰুগীয়া সমল । এইবোৰ চাবৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত এই সত্ৰসমূহলৈ আগমন ঘটে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ । মাজুলীৰ সত্ৰ-নামঘৰসমূহত পৰিৱেশন কৰা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও আকৰ্ষণ কৰে পৰ্যটকক ।

মাজুলী বুলিলেই পোন প্ৰথমে মনলৈ আহে ৰাস মহোৎসৱৰ কথা । এই ৰাস মহোৎসৱৰ মধু পান কৰিবলৈ দেশী-বিদেশী আলহীৰ সমাগম ঘটে সত্ৰনগৰীলৈ । ৰাসৰ লগতে মাজুলীৰ চামগুৰি সত্ৰত নিৰ্মাণ হোৱা মুখাশিল্প দৰ্শনৰ বাবেও আগমন ঘটে দেশী-বিদেশী পৰ্যটক সকলৰ । ইফালে, এই ৰাস মহোৎসৱৰ সমান্তৰালকৈ অনুষ্ঠিত হয় মাজুলীৰ আউনিআটি সত্ৰৰ পালনাম । এই পালনাম দৰ্শনৰ বাবেও মাজুলীলৈ এই সময়ছোৱাত আগমন ঘটে পৰ্যটকসকলৰ ।

Unique Satriya culture of Majuli
মাজুলীৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন (ETV Bharat Assam)

ইফালে, শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে মাজুলী ফুল যৌৱনা গাভৰুলৈ পৰিণত হয় কিয়নো এই সময়ছোৱাত প্ৰকৃত্ৰিয়ে লয় এক মনোমোহা ৰূপ । প্ৰকৃতিৰ এই মনোমোহা ৰূপ উপভোগ কৰিবলৈ মাজুলীলৈ আগমন ঘটে পৰ্যটকৰ । মাজুলীৰ শালমৰাৰ মৃৎশিল্প চাবৰ বাবেও মাজুলীলৈ আগমন ঘটে পৰ্যটকৰ । মাজুলীৰ মানুহৰ আচাৰ-ব্যৱহাৰেও সকলোকে মাজুলীলৈ হাতবাউলি মাতে ।

Main Gate Of Dakhinpat Satra
মাজুলীৰ দক্ষিণপাট সত্ৰৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ (ETV Bharat Assam)

মাজুলীৰ এগৰাকী স্থানীয় যুৱকে কয়,"এইবাৰ বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসৰ শ্ল'গান হৈছে পৰ্যটন আৰু বহনক্ষম ৰূপান্তৰ । অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনলৈ মাজুলীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াই আহিছে । ইয়াৰ আৰ্দ্ৰভূমিয়েও পৰ্যটকক হাত বাউল দি মাতে । ইয়াত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি, লোকাচাৰৰ বিষয়ে অধ্য়য়ন কৰিবলৈও তেওঁলোক ইয়ালৈ আহে । চামগুৰিৰ মুখাশিল্প পৃথিৱী বিখ্য়াত; কিন্তু আজিৰ তাৰিখত কিছুমান অসুবিধাৰ বাবেই মাজুলীলৈ পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব পৰা কিছু সমল বিলুপ্তিৰ পথত আগবাঢ়িছে । ইয়াৰ ভিতৰত শালমৰাৰ মৃৎশিল্প অন্যতম । গতিকে সময় থাকোতেই চৰকাৰে এই সমল সমূহ বিলুপ্ত হোৱাৰ পৰা বচাবলৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা উচিত ।"

MAJULIইটিভি ভাৰত অসমWORLD TOURISM DAYনামঘৰMAJULI BEAUTY AND CULTURE

