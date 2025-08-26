ETV Bharat / state

এক লাখ শিৱলিংগৰে ভৰি থকা উত্তৰ-পূবৰ ইলোৰা ৰূপে খ্য়াত সূৰ্য পাহাৰ মহাপীঠস্থান - SHRI SURYA PAHAR GOALPARA

প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু ঐতিহাসিক সম্পদেৰে পৰিপূৰ্ণ এখন প্ৰত্নতাত্বিক স্থান । দ্বিতীয় কাশীধাম ৰূপেও জনা যায় এইখন ঠাইক ।

SHRI SURYA PAHAR GOALPARA
উত্তৰ পূবৰ ইলোৰাৰূপে খ্য়াত সূৰ্য পাহাৰ মহাপীঠস্থান (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 26, 2025 at 6:50 PM IST

8 Min Read

গোৱালপাৰা: নামনি অসমৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত তীর্থক্ষেত্ৰসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম সূৰ্য পাহাৰ মহাপীঠস্থান । পুৰতাত্বিক সমলেৰে সমৃদ্ধ সূৰ্য পাহাৰ মহাপীঠস্থানত আছে ৯৯৯৯৯ টা শিলত কটা শিৱ লিংগ । সেয়েহে শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰক উত্তৰ-পূবৰ ইলোৰা আৰু দ্বিতীয় কাশীধাম ৰূপেও জনা যায় ।

গোৱালপাৰা জিলাৰ শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু ঐতিহাসিক সম্পদেৰে পৰিপূৰ্ণ এখন প্ৰত্নতাত্বিক স্থান । গোৱালপাৰা চহৰৰ পৰা ১৪ কিলোমিটাৰ নিলগত থকা শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ প্রায় ১৬,০২৫ হেক্টৰ মাটিকালি আৱৰি আছে । সূৰ্য পাহাৰত উদ্ধাৰ হোৱা প্রত্নতাত্বিক ধ্বংসাৱশেষ আৰু ভাস্কর্যবোৰে পুৰণি অসমৰ বুৰঞ্জীৰ কলা, সংস্কৃতি আৰু ধৰ্মীয় দিশটোৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।

উত্তৰ-পূবৰ ইলোৰাৰূপে খ্য়াত সূৰ্য পাহাৰ মহাপীঠস্থান (ETV Bharat Assam)

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ইলোৰা বুলি কিয় কোৱা হয় ?

শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰত থকা ভগ্নাৱশেষবোৰে তিনিটা প্রধান ধর্ম-ব্রাহ্মণ্য (হিন্দু), বৌদ্ধ আৰু জৈনৰ বিষয়ে সমল যোগায় । ইয়াত এই তিনিটা ধৰ্মৰ ভগ্নাৱশেষ পূৰ্ব খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় বুলি বিভিন্নজনে মত পোষণ কৰিছে । সেয়েহে শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ইলোৰা তথা দ্বিতীয় কাশীধাম হিচাপে জনা যায় ।

শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ ইতিহাস আৰু বিভিন্ন সমল:

শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ পাদদেশ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে ব্রাহ্মণ্য ধৰ্মৰ বহুতো শিলত খোদিত ভাস্কর্য দেখিবলৈ পোৱা যায় । ইয়াৰ উল্লেখযোগ্য ভাস্কৰ্যবোৰ হ'ল শিৱ-বিষ্ণুৰ মূৰ্তি, দ্বাদশভূজা বিষ্ণুৰ মূৰ্তি, গণেশ, হৰি-হৰ, শিলত খোদিত শিৱলিংগ, বিষ্ণুপদ, শিলত কটা গুহা ইত্যাদি । সৌন্দর্য আৰু নিৰ্মাণশৈলীৰ ফালৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলে ইয়াক খ্ৰীষ্টাব্দ নৱম শতিকাৰ বুলি অনুমান কৰিব পাৰি । তথ্য মতে, পুৰণি অসমত অন্য দেৱ-দেৱীৰ পূজা হৈছিল যদিও কিছু উল্লেখযোগ্য স্থানতহে সূৰ্যৰ পূজা হৈছিল ।

SHRI SURYA PAHAR GOALPARA
সূৰ্য পাহাৰ মহাপীঠস্থান (ETV Bharat Assam)

শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ ইতিহাস :

অসমৰ দুখন ঠাইতহে সূৰ্য পূজাৰ প্ৰচলন আছিল বুলি কালিকা পুৰাণত পোৱা যায় । ইয়াৰ ভিতৰত গোৱালপাৰা জিলাৰ শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ সূৰ্য দেৱৰ মূৰ্তিৰে সমৃদ্ধ এটা স্থান । সূৰ্য পূজাৰ লগত জড়িত হোৱাৰ কাৰণে এই ঠাইখনৰ নাম শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ বুলি প্রবাদ আছে । ইয়াৰ এটা শিলাখণ্ডত ঘূৰণীয়া আকৃতিৰ ভাস্কৰ্য আছে যাৰ কেন্দ্ৰস্থলত থকা ভাস্কর্যটো প্রজাপতি বুলি চিহ্নিত কৰা হৈছে । ইয়াক ১২ খিলা পদুমৰ পাহিৰে আবৃত কৰি ৰখা আছে । প্ৰতিখিলা পদুমৰ পাহিত একোটাকৈ আদিত্যৰ মূৰ্তি আছে । সেইবোৰ ক্রমে ধাত্ৰী, মিত্ৰ, আৰ্যমান, ৰুদ্ৰ, বৰুণ, সূৰ্য, ভাগ, বিৱসণ, পুষণ, সাবিত্রী, তৱস্ত্ৰী আৰু বিষ্ণু । এইটোৱেই প্ৰমাণ কৰে যে শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ সূৰ্য পূজাৰ লগত জড়িত আছিল ।

বৌদ্ধ ধৰ্মৰ চৰ্চা হৈছিল সূৰ্য পাহাৰত :

প্রাচীন কামৰূপৰ বুৰঞ্জীত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ নাই যদিও সূৰ্য পাহাৰত পোৱা বৌদ্ধ ধৰ্মৰ শিলত কটা স্তুপবোৰে ইয়াত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ চৰ্চা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইয়াত থকা বৌদ্ধধৰ্মৰ স্তুপবোৰ বিভিন্ন জোখৰ আৰু অৰ্ধগোলাকৃতি সদৃশ স্তুপবোৰৰ আকৃতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইয়াক বৌদ্ধ ধৰ্মৰ হীনযান শাখাৰ বুলি অনুমান কৰিব পাৰি । ইয়াক খ্ৰীষ্টপূর্ব যুগৰ বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।

SHRI SURYA PAHAR GOALPARA
শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য (ETV Bharat Assam)

জৈন ধৰ্মৰ শিলালিপি আৰু ভাস্কৰ্য :

চুবুৰীয়া ৰাজ্য বিহাৰ আৰু পশ্চিমবংগত পিছৰ পৰ্যায়ত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মহাযান আৰু বজ্রযান শাখালৈ উন্নীত হোৱাৰ দৰে শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰতো পিছৰ পর্যায়ত মহাযান শাখালৈ উন্নীত হয় । জৈন ধৰ্মৰ শিলালিপি আৰু ভাস্কৰ্যৰ নির্মাণশৈলীয়ে ইয়াক খ্ৰীষ্টাব্দ নৱম শতিকাৰ লগত যুক্ত কৰে । ইয়াতে এটা ডাঙৰ গ্ৰেণাইট শিলৰ নামনি অংশত জৈন ধৰ্মৰ দুটা মূর্তি খোদিত আছে । মূর্তি দুটা থিয় অৱস্থাত ধ্যানমগ্ন হৈ আছে আৰু ইয়াৰ হাত দুখন এক বিশেষ ভংগিমাত আঠুৰ তললৈকে ওলমি আছে ।

অইন এটা মূৰ্তি পাহাৰৰ ওপৰত আছে । ইয়াক আদিনাথ মূৰ্তি বুলি জনা যায় । পাহাৰৰ পাদদেশত চলোৱা খনন কাৰ্যত দুটা মন্দিৰৰ চৌহদৰ লগতে বহুতো পৌৰাণিক সম্পদ উদ্ধাৰ হৈছে যাৰ সময়সীমা খ্রীষ্টাব্দ ৬শ শতিকাৰ পৰা ১২শ শতিকাৰ বুলি অনুমান কৰা হৈছে । ইয়াত উদ্ধাৰ হোৱা এটা মন্দিৰৰ চৌহদ ইটাৰে সজোৱা আৰু ই উত্তৰা-দক্ষিণাকৈ অৱস্থিত ৷ খনন কাৰ্যত উদ্ধাৰ হোৱা আনটো মন্দিৰৰ চৌহদ শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰত থকা পুৰণি পুখুৰীৰ ওচৰত ।

SHRI SURYA PAHAR GOALPARA
শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু ঐতিহাসিক সম্পদ (ETV Bharat Assam)

সংগ্ৰহালয়ত প্ৰদৰ্শন পৌৰাণিক সম্পদ :

এই ঠাইখনৰ উল্লেখযোগ্য আৱিষ্কাৰৰ ভিতৰত মহিষমৰ্দিনীৰ মূৰ্তি, গনেশ আৰু কিছু সংখ্যক শিলৰ ভাস্কৰ্য । এই ঠাইৰ খনন কাৰ্যত এটা সৰু পানীৰ কুণ্ড উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । ই গণেশ কুণ্ড নামেৰে সৰ্বজনবিদিত । ভাৰতীয় পুৰাতাত্বিক জৰীপ বিভাগে খনন কাৰ্যত উদ্ধাৰ হোৱা বহুতো পৌৰাণিক সম্পদ শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰত থকা সংগ্ৰহালয়ত প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । প্রদর্শিত হোৱা ভাস্কৰ্যবোৰৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হৈছে মহিষমৰ্দিনীৰ মূৰ্তি, গজসিংহ, বিদ্যাধৰ, কীৰ্তিমুখ, পোৰা মাটিৰ বুদ্ধদেৱৰ মূৰ্তি, মানুহ, জন্তু কীর্তিমুখ, আমলা, সিংহৰ মুখ আদিয়ে প্রধান ।

দশভূজা দেৱস্থান :

উল্লেখ্য় যে এই পাহাৰত এক লাখৰ এটা কম সৰু-ডাঙৰ শিৱলিংগ শিলত কটা থকা বুলি জনশ্ৰুতি আছে । ইয়াৰ উপৰি এটা দ্বাদশভূজা প্রকাণ্ড মূর্তি শিলত খোদিত আছে । সেয়েহে দ্বাদশ ভূজা মূর্তিটোকেই দশভূজা বুলি ধাৰণা কৰি এই পাহাৰখনৰ আন এটি নাম দশভূজা দেৱস্থান ৰূপে জনাজাত ।

SHRI SURYA PAHAR GOALPARA
শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ শিলাস্তম্ভ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত সূৰ্য পাহাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক হৰ মোহন কলিতা ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, "ভাৰতৰ প্ৰত্নতাত্বিক দলে ১৯৯৩ চনত পাহাৰখনত খনন কাৰ্য চলাইছিল । খনন কাৰ্যত উদ্ধাৰ হোৱা ধ্বংসাশেষ আৰু ভাস্কৰ্যবোৰে পুৰণি অসম বুৰঞ্জীৰ কলা, সংস্কৃতি আৰু ধৰ্মীয় দিশটোৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । সূৰ্য পাহাৰত পোৱা বৌদ্ধ ধৰ্মৰ শিলত কটা স্তূপবোৰে ইয়াত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ চর্চা হৈছিল বুলি সাক্ষ্য বহন কৰি আহিছে । লগতে পাহাৰখনত এটা ডাঙৰ গ্ৰেণাইট শিলৰ নামনি অংশত জৈন ধৰ্মৰ দুটা মূৰ্তি খোদিত আছে যিয়ে জৈন ধৰ্মৰ প্ৰমাণ দি আহিছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰতি বছৰে জানুৱাৰীত বনভোজকাৰী সকলে বনভোজ খাবলৈ আহি উচ্চস্বৰত গান বাজনা বজাই আহিছিল । উত্তৰ-পূবৰ ইলোৰা, দ্বিতীয় কাশীধাম হিচাপে অভিহিত শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ মহাপীঠখন হিন্দু, জৈন আৰু বৌদ্ধ এই তিনিটা ধৰ্মৰে উমৈহতীয়া তীর্থস্থান । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মহাপীঠস্থানখনত এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ বৰ্তাই ৰখাতো নিতান্তই প্রয়োজন । আনহাতে পাহাৰখনৰ চতুৰ্দিশে বনৰীয়া হাতী, বান্দৰৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই-চিৰিকতিৰ বসতিস্থল । তেনেস্থলত বনভোজকাৰীৰ দলে উচ্চস্বৰত বজোৱা গান-বাজনা তথা বিশৃংখল হাই-উৰুমিয়ে তীর্থস্থানখনৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ যথেষ্ট থল আছে ।"

SHRI SURYA PAHAR GOALPARA
শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ (ETV Bharat Assam)

ইফালে, বনভোজকাৰী সকলে সততে ব্যৱহাৰ কৰা আমিষ খাদ্যৰ বাবেও তীর্থস্থানখনৰ আধ্যাত্মিকতাত প্ৰভাৱ পৰে বুলি বিবেচনা কৰি মহাপীঠস্থান পৰিচালনা সমিতিয়ে ডিচেম্বৰৰ পৰা জানুৱাৰী পৰ্যন্ত শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ মহাপীঠস্থানৰ চৌহদত বনভোজ সম্পূৰ্ণ ৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । অৱশ্যে দর্শনার্থী, ভ্রমণকাৰী তথা পৰ্যটকৰ বাবে তীৰ্থস্থানৰ দুৱাৰ সদায় খোলা থাকিব । দূৰ দূৰণিৰ দৰ্শনাৰ্থীয়ে প্ৰয়োজনবোধে নিৰামিষ আহাৰো গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বুলি শ্ৰীসূৰ্য মহাপীঠস্থান পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পদক হৰমোহন কলিতাই ইটিভি ভাৰতৰ আগত মন্তব্য কৰে।

SHRI SURYA PAHAR GOALPARA
শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ ঐতিহাসিক সম্পদ (ETV Bharat Assam)

নান্দনিক দৃশ্য দেখি আপ্লুত পৰ্যটক :

ইপিনে,মুম্বাইৰ পৰা শ্ৰী সূৰ্য মহাপীঠস্থান দৰ্শন কৰিবলৈ অহা পল মাৰ্ছেল নামৰ পৰ্যটক তথা কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ গৰাকীয়ে ই টিভি ভাৰতক কয়, "শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ সৌন্দৰ্যৰ ওপৰত এখনি টি ছিৰিজৰ মিউজিক ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্যে ইয়ালৈ আহিছো ।" সূৰ্য পাহাৰৰ নান্দনিক দৃশ্য দেখি আপ্লুত হৈ কয়,"মই যিমানেই পাহাৰখনৰ ভিতৰত ঘূৰি আছো এটাৰ পিছত এটা দৃশ্য দেখি আপ্লুত হৈ পৰিছো । সূৰ্য পাহাৰৰ বিষয়ে যদিও একো নাজানো কিন্তু সূৰ্য পাহাৰ মহাপীঠ স্থানক ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বিতীয় কাশীধাম হিচাপে জনা যায় বুলি শুনি বহুত ভাল লাগিছে।"

SHRI SURYA PAHAR GOALPARA
শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ নান্দনিক সৌন্দৰ্য (ETV Bharat Assam)

লগতে সাংবাদিক মৌচুমী বৰাই কয়,"আমি জানো শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ এক পবিত্ৰ স্থান হয় । পৰ্যটকৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে গুৰুত্ব দিলে হয়তো আৰু বহুতো পৰ্যটোকে ইয়ালৈ আহিব ।"

